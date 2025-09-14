서양식 건물로 근대화를 꿈꾸다, 덕수궁 석조전의 슬픈 역사

큰사진보기 ▲중화전대한제국의 정전이다 ⓒ 김혜원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲석어당단청을 칠하지 않은 석어당 ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲즉조당임금이 즉위한 곳이란 뜻이다. ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲중화전의 용황제랄 상징한다. ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲중화전중화전의 품계석 ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲석조전오얏꽃이 조각되어 있다. ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲석조전 전경대한제국의 서양식 정전이다 ⓒ 김혜원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

"오랜만에 덕수궁 야행 한번 가보는 거 어때요? " 후배의 카톡에 궁궐 나들이가 성사되었다. 덕수궁은 구한말 우리나라의 치열한 역사를 고스란히 간직하고 있는 곳이다.지난 6월 28일 우리는 서울 시청역에서 만나 진하고 고소한 콩국수 한 그릇씩 먹고 커피로 입가심까지 하고 덕수궁 입장권을 구매해서 약속 장소인 광명문 앞으로 갔다. 궁궐 투어 가이드님이 이미 나와 계셨고 다른 일행분들이 차례로 오면서 18:30 분 궁궐 나들이를 시작했다.가이드님이 우리를 안내한 곳은 석어당이다. 화려한 건물로 이루어진 궁궐에 어울리지 않게 어떤 단청도 하지 않고 있으면서도 2층 규모의 웅장한 건축물이라 가장 궁금한 건물이기도 했다. 석어당은 덕수궁의 모태가 되는 건물로 1592년 임진왜란이 일어났을 때 백성을 버리고 한양을 떠난 선조가 1593년 10월에 다시 돌아와 궁궐이 불타서 기거할 곳이 없자 월산대군의 집을 정릉동 행궁으로 삼고 여기서 15년 간을 살았다. 그래서 석어당이란 이름도 '옛날 임금의 집'이란 뜻이다.엄연히 따지면 석어당은 궁궐 속의 민가였지만 예사로운 건물은 아니다. 선조의 왕비였던 인목왕후는 석어당에서 영창대군을 출산하였으나 석어당에서 왕위를 이어받은 광해군에게 영창대군은 죽임을 당하고 인목대비는 폐위를 당하여 석어당에 유폐되었다. 그러나 역사의 흐름은 돌고 돌아 1623년 인조반정을 낳고 석어당 앞으로 끌려온 광해군은 인목대비의 발아래 무릎을 꿇는 신세가 되었다.가이드님이 센스있게 A4 용지 크기의 은박지를 준비해서 깔개용으로 나누어주셨다. 우리는 석어당의 축대에 앉아서 석어당 이야기와 즉조당 이야기를 들었다.즉조당은 선조가 집무실로 사용하기 위해 지었으나 이곳에서 15대 광해군과 16대 인조 임금이 즉위했다. 그래서 임금이 즉위한 집이란 뜻의 즉조당이 된 것이다. 대한제국 때 황궁의 편전과 정전으로 사용되었을 정도인데 현재의 모습은 너무 작고 초라해 보였다. 하지만 화재가 일어나기 전에는 즉조당과 준명당이 각각 담장으로 둘러싸여 있었고 즉조당도 상월대와 하월대를 갖춘 큰 전각이었으나 다시 중건 되면서 규모가 축소되었다.조선 왕실의 장손이었음에도 운명의 장난처럼 왕이 되지 못한 월산대군의 집터에서 2명의 임금이 즉위했다.우리는 덕수궁의 중심이라고 할 수 있는 중화문과 중화전 앞으로 왔다. 중화의 뜻은 한곳으로 치우치지 않은 바른 성정이란 뜻이다. 이미 다른 여러 투어 팀이 중화문 앞에서 3개의 계단 중 황제를 상징하는 용이 새겨진 답도를 설명하고 있었다.경복궁에서 명성황후가 일본 낭인들에 의해 잔인하게 시해당하고 고종에 대한 일본의 겁박과 감시가 심해지자, 고종은 경복궁에서 탈출하여 러시아 공사관에 망명하는 아관파천(러시아 공사관으로 임금이 거처를 옮긴 사건) 을 단행하게 되었다. 이후 친러 내각을 구성하고 국정을 운영하다가 1897년 2월 20일 경복궁이 아니라 주변에 미국, 영국, 러시아 등 서구 열강들의 공사관이 밀집된 경운궁으로 환궁하면서 약 274년간 거의 버려졌던 이곳이 역사의 중심지가 되었다.1897년 10월 12일 대한제국을 선포하고 즉조당을 정전으로 사용하다가 제국의 격식에 맞게 복층 양식으로 지어진 것이 중화전이었다. 그런데 안타깝게 1904년 대화재로 소실되어 복층의 장엄함이 사라진 단층으로 다시 지어졌다. 그러나 황궁의 정전답게 답도와 중화전 내부의 천정에는 용 두 마리가 새겨져 있고 창문도 황금색으로 칠해져 있다. 공식적인 조정 회의나 국가 의식에 문무백관들의 위치를 표시한 중화전 앞의 품계석을 바라보니 이름뿐인 황제 권한의 허망함과 미친 비바람 같은 열강의 침략에 무능하게 찢기어지는 나라를 보며 대성통곡을 했을 품계석의 울음소리가 들리는 듯하다.우리는 다시 걸음을 옮겨 대한제국 최초의 서양식 건물로 알려진 석조전으로 향했다. 석조전은 당시 유행했던 신고전주의 양식으로 그리스의 파르테논 신전을 본떠서 열주식 기둥을 세워 아름다우면서도 웅장한 느낌으로 지어진 건축물이다. 고종은 경운궁으로 환궁하면서 서구식 근대 자주국을 수립하고 싶었다. 그 상징으로 서양처럼 돌을 사용하고 한 건물에 정전, 편전, 침전을 다 갖추고 테라스까지 구비하여 황궁을 지었다. 최고의 건축물을 지어 대한제국의 근대화를 세계만방에 알리고 싶었다. 석조전 중앙현관 위 페디먼트에는 대한제국의 황실 문장인 오얏꽃과 오얏꽃잎을 장식했다.석조전은 대한제국이 수립되는 1897년에 계획되어 지어지다가 대한제국이 멸망한 1910년에 완공되었다. 건축비용도 약 300만 원으로 현재의 가치로 보면 약 634억 원이 들었다. 신편한국사에 따르면 1897년경 대한제국의 세입 예산이 약 400만 원이었다고 한다. 그런데도 석조전은 고종의 열망과는 달리 황궁의 역할은 하지 못했고 급기야는 1933년에는 일제에 의해 덕수궁이 공원화되면서 조선과 대한제국의 국격이 짓밟혀졌다.좁디좁은 덕수궁 안에는 정전이 2개가 있다. 전통의 역사를 이어주는 중화전과 서양의 궁전 역할을 하는 석조전이다. 제국주의 열강의 침략 시기에 쇠망해 가는 600년 조선의 맥을 잡고 한 번 더 숨길을 불어넣고자, 서구식 근대국가로 나아가고자, 대한제국의 주권을 수호하고자 했던 고종의 의지를 덕수궁은 아직도 품고 있을 것이다.