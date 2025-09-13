[홍성] 300여명 관객 북적인 '꿈의 오케스트라'

큰사진보기 ▲12일 오후, 홍성중학교 대강당에서는 클래식 음악을 통해 지역사회 내에서 음악적 교류와 연주 활동 활성화 기반 마련을 위한 ‘꿈의 오케스트라 찾아가는 음악회’가 개최됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 음악회에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 청소년과 군민 등 300여 명이 대강당을 가득 메웠다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국K-POP고등학교 댄스팀과 보컬팀이 찬조 출연해 힘이 넘치는 열정적인 무대를 선보이면서, 음악회장을 찾은 청소년과 군민들의 힘찬 박수를 받았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 음악회에서는 한국K-POP고등학교 댄스팀과 보컬팀이 찬조 출연해 힘이 넘치는 열정적인 무대를 선보이면서, 음악회장을 찾은 청소년과 군민들의 힘찬 박수를 받았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲음악회에서는 지휘자를 꿈꾸는 초등학교 5학년 학생이 무대에 올라 오케스트라를 지휘하는 등 관객이 직접 참여하기도 했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲타악기 앙상블은 최근 K-POP으로 전 세계에서 큰 인기를 끌고 A.P.T와 데몬헌터스 OST를 연주하자 관객들은 노래를 부르면서 마치 콘서트장을 방불케 했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘더 시즌즈 - 새나의 밤의 공원’이라는 주제로 개최된 음악회는 홍성군청소년수련관이 주관하며 법무부 청소년범죄예방위원 홍성지구위원회가 후원했다. 이날 음악회에는 청소년과 군민들 300여 명이 대강당을 가득 메웠다. ⓒ 신영근 관련사진보기

홍성에서 청소년들과 군민들을 위한 음악회가 열렸다.12일 오후, 홍성중학교 대강당에서는 '꿈의 오케스트라 찾아가는 음악회'가 개최됐다. 음악회는 클래식 음악을 통해 지역사회 내에서의 음악적 교류, 연주 활동 활성화 기반 마련을 목적으로 열렸다.'더 시즌즈 - 새나의 밤의 공원'이라는 주제로 개최된 음악회는 홍성군청소년수련관이 주관하며 법무부 청소년범죄예방위원 홍성지구위원회가 후원했다. 이날 음악회에는 청소년과 군민 등 300여 명이 대강당을 가득 메웠다.꿈의 오케스트라는 홍성군청소년수련관에서 운영하는 프로그램으로 초중등 학생 40여 명으로 구성돼, 매주 2회 음악 기초 수업과 악기 연주법을 익혀 다양한 연주 활동을 하고 있다.홍성군청소년수련관에 따르면, 관내 위기청소년을 비롯해 군민들이 오케스트라 연주를 통해 누구나 함께 즐길 수 있도록 했다. 특히, 평소 클래식 음악을 접할 기회가 적은 위기청소년들에게 음악적 경험과 문화적 감각을 넓힐 기회를 마련했다. 또한, 위기청소년들이 음악을 통해 소속감과 자아존중감을 키울 수 있는 환경을 조성하는 한편, 예술적 감수성과 창의력을 발휘할 수 있는 체험 기회를 제공하는 데 목적이 있다.이날 공연은 당초 홍성교육지원청 앞마당에서 개최될 예정이었으나, 우천으로 홍성중학교 대강당으로 자리를 옮겨 진행됐다.공연에 앞서 행사장에는 청소년들이 운영하는 사회 공헌활동 재능 기부, 환경 캠페인 등 부스가 운영되면서, 참석자들에게 팝콘 등 간식을 무료로 나눴다.이날 공연에서 '꿈의 오케스트라'는 정통 클래식인 '라테츠키 행진곡' 연주를 비롯해 '문어의 꿈', '바람의 노래', '그대에게' 등 대중가요를 연주했다.또한, 지휘자를 꿈꾸는 초등학교 5학년 학생이 무대에 올라 오케스트라를 지휘하는 등 관객이 직접 참여하기도 했다.특히, 타악기 앙상블은 최근 K-POP으로 전 세계에서 큰 인기를 끌고 A.P.T와 데몬헌터스 OST를 연주하자 관객들이 노래를 부르면서 마치 콘서트장을 방불케 했다.이외에도 한국K-POP고등학교 댄스팀과 보컬팀이 찬조 출연해 힘이 넘치는 열정적인 무대를 선보이면서, 음악회장을 찾은 청소년과 군민들의 힘찬 박수를 받았다.청소년들은 야광봉을 흔들며 모처럼 즐거운 시간을 보냈다. 이번 음악회는 꿈의 오케스트라의 '아름다운 나라' 연주와 노래를 끝으로 막을 내렸다.홍성군청소년수련관은 이번 음악회를 통해 "(오케스트라 단원들이) 성취감을 느끼고 자존감 향상과 동기부여 기회를 제공하고 있다"면서 "아동·청소년이 음악을 통해 자신의 재능과 흥미를 발견하고 예술적 잠재력을 개발하도록 지원하고 있다"고 설명했다.그러면서 "또래를 비롯해 다양한 세대와의 협업을 통해 아동·청소년의 사회성 향상과 정서적 안정을 도모하고 있다"며 "특히, 위기청소년과 군민들에게 오케스트라 연주를 통해 지역사회 내 공동체와 소통이 원활해지길 기대한다"고 덧붙였다.이외에도 위기청소년이 공연 참여 또는 관람을 통해 음악적 흥미를 키우고 예술 분야에 대한 진로 탐색의 계기가 마련될 것으로 홍성군청소년수련관은 기대하고 있다.