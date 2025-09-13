한국-독일 예술가, 서해미술관에서 만나다

큰사진보기 ▲이우근 Ukn Lee Bluebird,160 x 130 cm,한복천에 유화,2019-2024 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲김희양 <미술관에 놀러왔소> 250cm x 115cm x 130cm Mixed media ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲볼프강 로렌츠 Wolfgang Lorenz Druckluftschleifer, 120 x 80 cm, Hahnemuhle-Buttenpapier William Turner 310g, 2020 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲정태궁 <노란 파프리카> 98cm x 62.5cm Mixed media on wood ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲마렉 시할 Marec Cihal Pope, 160 x 180 cm, 캔버스에 유화, 2017-25 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲네리트 바움 Nerit Baum Castle in mid air, cut paper, wire, swivel ca. 60 x 60 x 100 cm, 2024 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲베티나 숄츠 Bettina Scholz Untitled, sondtrack painting after Blade Runner, 132 x 232 cm, 2018 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲사비네 호르첵 Sabine Horatschek 가죽나무 she-tree, 178 x 100 cm, Leder, 2019 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲위르겐 노이만 Jurgen Neumann Pferd (말), H 22 cm, 청동, 2020 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲오트욕 Ottjoerg A.C. Red Cross on Green Background, 60 x 80 cm, intaglio Print on handmade paper, 2018 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲안치수 <아트 브릿지(Art Bridge)> 300cm x 600cm x 280cm Mixed media ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲이미영 <월몽지희> 130.3cm x 97cm Mixed media on arches ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲이은우 <무제> 폴리우레탄과 아크릴, 가변 설치 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲에블린 노이만 Evelyn Neumann Arbeiter (노동자), H 17 cm, 청동, 2022 ⓒ 서해미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲강필중 150cm x 120cm Mixed media ⓒ 서해미술관 관련사진보기

서산시 제1호 공식 등록 미술관인 서해미술관(관장 정태궁)이 오는 9월 15일부터 30일까지 한국과 독일 작가들이 참여하는 두 개의 국제 교류전 '독일작가교류전'과 '이웃집 독한 예술가'를 동시에 연다.세계와 지역을 잇는 이번 전시는 국제적 예술 교류와 지역민의 적극적 참여를 꾀하는 복합 문화예술 프로젝트로 기획됐다.'독일작가교류전'은 지난 8월 독일 단넨베르크에서 열린 한국작가 초청전 '하르모니(Harmonie)'의 후속전 성격을 가진다. 이번 전시에선 독일 작가 볼프강 로렌츠, 오트 요르그, 베티나 숄츠, 네리트 바움, 에블린 노이만, 위르겐 노이만, 마렉 시할, 사비네 호라첵이 직접 서산을 찾아 회화, 조각, 설치, 사진 등 다양한 작품을 선보이며 국내 관람객에게 독일 현대미술의 흐름을 소개한다.함께 열리는 레지던스 기획전 '이웃집 독한 예술가'는 충남문화관광재단의 레지던스 지원사업에 선정돼 기획됐다. '독한'은 한국(韓)과 독일(獨)을 뜻하는 동시에, 예술가들의 집요한 작업 태도를 담은 중의적 표현이다.특히, 9월 20일 오후 2시 열리는 오픈스튜디오는 창작 과정과 예술적 지속성을 조명하는 프로그램으로 마련된다.이 자리에서는 예술인문학 강의(이경교 문화평론가·시인), 토요음악회(하늘사랑 기타 동호회), 작가와의 대화, 엽서 만들기 체험 등이 진행된다. 관람객은 이를 통해 예술을 가까이 체험하고 작가들과 직접 소통할 수 있다.작은 미술관에서 시작된 한국·독일 예술가들의 만남은, 지역의 울타리를 넘어 세계와 나누는 문화적 실험장이 되고 있다. 올가을 서산에서는 예술의 또 다른 얼굴을 만날 수 있을 것이다.서양 유화기법과 동양적 요소(한복, 한국 전통 의상 등)를 조합하는 재독작가 이우근(Ukn Lee) 전시 추진위원장은 "예술을 통한 교류 속에서 맺어진 인연이 서해미술관에서 다시 이어져 기쁘다"며 "이번 전시가 한국과 독일 예술가들의 만남을 넘어 지역민과 함께하는 공감과 소통의 무대가 되길 기대한다"고 전했다.정태궁 관장은 "서해미술관은 지역의 문화적 등불을 넘어 세계와 소통하는 문화 마당으로 발전하고 있다"며 "이번 전시가 한국과 독일의 예술 교류는 물론 시민이 함께하는 문화 향유의 장이 되길 바란다"고 밝혔다.한편, 서해미술관은 충남 서산시 부석면 무학로 152-13에 위치해 있다. 관람은 매주 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 가능하다.