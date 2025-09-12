경남교육청, 다양한 '학생 실종-유괴 예방교육' 진행

최근 전국적으로 어린이 유인(미수)이 잦은 가운데 경상남도교육청(교육감 박종훈)은 학생 안전 강화를 위해 실종‧유괴 예방교육을 진행하고 있다고 밝혔다.
최근 초등학교 주변에서 하교하는 학생들에게 접근하여 납치·유괴 등 범죄를 시도하는 사건이 발생하고 있는 것이다.
경남교육청은 "학생 실종·유괴 예방 교육은 유치원을 포함한 각급 학교의 안전교육계획에 따라 매년 실시하는 신변보호교육과는 별도로 마련되었으며, 학부모의 불안을 해소하고 학생이 안심할 수 있는 교육 환경을 조성하는 데 목적이 있다"라고 밝혔다.
경남교육청은 각급 학교에 상황별 대처법과 신고 요령을 포함한 실종·유괴 예방 교육 자료를 배포하고, 교육지원청·직속 기관·유치원·초등학교 누리집에 카드 뉴스를 게시했으며, 학부모에게는 유괴 예방 수칙을 안내하는 가정통신문을 발송하기로 했다.
초등학교 1~3학년 모든 학생을 대상으로 한 '등하교 안심알리미 서비스'가 시행된다.
경남교육청은 "'등하교 안심알리미 서비스'는 학생이 소지한 단말기를 학교 교문 등에 설치된 중계기가 자동으로 인식하여, 학부모 휴대전화로 자녀의 등하교 상황을 문자 메시지(SMS)로 실시간 전송하여 자녀의 안전을 확인할 수 있다"라고 설명했다.
황원판 경남교육청 민주시민교육과장은 "학생의 안전은 학교와 가정 모두가 함께 지켜야 할 가장 중요한 과제다"라며 "모든 학생이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"라고 말했다.