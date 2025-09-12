경남교육청, 다양한 '학생 실종-유괴 예방교육' 진행

큰사진보기 ▲경상남도교육청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

최근 전국적으로 어린이 유인(미수)이 잦은 가운데 경상남도교육청(교육감 박종훈)은 학생 안전 강화를 위해 실종‧유괴 예방교육을 진행하고 있다고 밝혔다.최근 초등학교 주변에서 하교하는 학생들에게 접근하여 납치·유괴 등 범죄를 시도하는 사건이 발생하고 있는 것이다.경남교육청은 "학생 실종·유괴 예방 교육은 유치원을 포함한 각급 학교의 안전교육계획에 따라 매년 실시하는 신변보호교육과는 별도로 마련되었으며, 학부모의 불안을 해소하고 학생이 안심할 수 있는 교육 환경을 조성하는 데 목적이 있다"라고 밝혔다.경남교육청은 각급 학교에 상황별 대처법과 신고 요령을 포함한 실종·유괴 예방 교육 자료를 배포하고, 교육지원청·직속 기관·유치원·초등학교 누리집에 카드 뉴스를 게시했으며, 학부모에게는 유괴 예방 수칙을 안내하는 가정통신문을 발송하기로 했다.초등학교 1~3학년 모든 학생을 대상으로 한 '등하교 안심알리미 서비스'가 시행된다.경남교육청은 "'등하교 안심알리미 서비스'는 학생이 소지한 단말기를 학교 교문 등에 설치된 중계기가 자동으로 인식하여, 학부모 휴대전화로 자녀의 등하교 상황을 문자 메시지(SMS)로 실시간 전송하여 자녀의 안전을 확인할 수 있다"라고 설명했다.황원판 경남교육청 민주시민교육과장은 "학생의 안전은 학교와 가정 모두가 함께 지켜야 할 가장 중요한 과제다"라며 "모든 학생이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"라고 말했다.