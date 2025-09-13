"우린 연습인형이 아니에요"... 처참한 미용실습견 실태

큰사진보기 ▲안구질환으로 한쪽 눈을 제대로 뜨지 못한채 구조된 실습견. ⓒ 동물자유연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲반려인들 사이에서 유행하는 '곰돌이컷' 연습에 이용된 실습견들. ⓒ 동물자유연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲처참하고 열악한 미용실습견들의 모습. ⓒ 동물자유연대 관련사진보기

동물미용학원이 법의 사각지대에 존재해 동물 착취가 심각하다는 지적이 제기됐다.동물자유연대는 12일 보도자료를 통해 "세종시에 위치한 한 애견미용학원에서 실습용으로 키우던 개 53마리를 구조했다"고 밝혔다. 구조된 실습견들은 미용 실습뿐 아니라 번식에도 이용된 것으로 알려졌다.구조된 실습견들은 오과 털로 뒤엉킨 뜬장에서 생활한 것으로 파악됐는데 턱뼈에 문제가 있어 입을 다물지 못하거나 안구질환으로 눈을 제대로 뜨지 못하기도 하고, 번식에도 이용되면서 임신한 상태 등 건강 상태가 심각했다고 동물자유연대는 설명했다. 구조된 개들은 현재 병원과 보호처로 옮겨져 치료 등을 받고 있는 것으로 확인됐다.하지만 이런 상황에서도 개들의 얼굴이나 꼬리털은 유독 말끔했다. 동물자유연대는 이를 들어 "반려인들 사이에서 '곰돌이컷'이라고 불리는 유행 스타일로 미용된 개들이 많다. 그 이면에는 실습견들의 희생과 고통이 자리하고 있다"고 설명했다.'학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(아래 학원법)'에 따라 테이블, 욕조, 드라이어 등의 기본 시설만 갖추면 애견 미용 학원 설립이 가능하다. 하지만 현행법상 동물미용업은 동물보호법에 서 규정한 반려동물 영업 등록 대상에 해당해 사각지대가 발생했고, 이로인해 실습 동물의 동원 경로나 동물 안전에 대한 관리·감독은 공백 상태에 놓여 있는 것으로 알려졌다.이는 곧 살아있는 동물이 미용학원에서 실습에 이용돼도 뚜렷한 동물 보호 방안은 없다는 것인데 더 위험한 문제는 동물미용학원이 번식장과 연결되며 동물 착취 구조를 확대, 재생산하고 있다는 것으로 요약할 수 있다.실습에 이용되는 동물 상당수가 번직장에서 동원된다는 지적은 오래전부터 제기된 상태지만 제도의 공백 탓에 추적이 불가능해 왔다고 동물자유연대는 주장한다.정진아 동물자유연대 사회변화팀장은 "실습에 이용되는 동물들이 번식장 동물이라는 점에서 동물의 동원 경로를 파악하고 관리 체계를 마련해야 한다. 이는 번식장에서부터 이어지는 동물학대의 사슬을 끊는 출발점이 될 수 있다"며 실습동물 보호 제도 마련을 촉구했다.실습견들의 열악한 상황이 알려지자 한 누리꾼은 "펫숍에 팔릴 소형 품종견들을 낳아주기 위해 희생되는 번식견들은 비수기(비임신기간)에는 미용학원 연습용으로 팔려가 서툰 학원생들의 가위질을 견뎌내야 하는데 그 과정에서는 잘리고 피나고 다친다"며 안타까움을 나타냈다.또다른 누리꾼은 "반려동물을 액세사리 취급하는 펫숍 소비자들의 심각한 도덕성 윤리의식 결여가 동물학대를 만들고 있다"고 꼬집었다.이번 구조는 미용실습견의 진혹한 실태를 세상 밖으로 끌어내는 계기가 될 것으로 보인다. 이들이 안전한 환경에서 제대로 살 수 있는 법과 제도가 마련될 수 있을지 그 귀추가 주목된다.