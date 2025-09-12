위성락 "B-1 비자 대한 명확한 가이드라인, 미국 측과 협의 예정"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 12일 용산 대통령실에서 외교 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

위성락 대통령실 국가안보실장이 12일 기자간담회에서 미국 조지아주 한국인 구금사태의 원인 중 하나로 꼽히는 비자 문제와 관련 "우리 기업의 비자 관련 어려움은 이번에 해당된 배터리 공장에만 한정된 것이 아니"라며 시급한 해결을 위해서 단계적으로 접근하겠다는 방침을 밝혔다.그는 먼저 "우선 B-1비자(단기상용비자)나 ESTA(전자여행허가제)에 대한 명확한 가이드라인을 확인해 미국 내 기관들이 일관된 법 집행을 할 수 있도록 미국과 협의할 것"이라고 밝혔다.B-1 비자의 허용 범위를 두고 미국 부처 간 해석이 달랐던 것이 이번 사태의 원인 중 하나라는 지적을 수용한 것. 앞서 조현 외교부 장관도 워싱턴D.C. 주재 한국 기업 대표들과 한 간담회에서 이에 대한 요구를 받았던 것으로 알려졌다.그는 관련 질문에 "아마 유사한 상황들이 (미국 내) 다른 작업 현장에서도 있을 것이다. 과연 B-1 비자로 와서 이렇게 일하는 것에 불안해 하고 있을 것"이라며 "정부는 명료하게 방향을 잡아줄 필요가 있고 어디까지 가능하고 어디까진 안되는지 해결해 주는 것을 최단기 과제로 생각하고 있다"고 말했다.대미 투자 기업 고용인 비자 승인율 제고를 위한 다양한 방안도 논의하겠다고 했다. 이에 대해 위 실장은 "(미국의) 비자 발급 기간을 단축한다든가, 비자 발급 거부를 감소시킨다든가, 또 소규모 협력사들이 활용할 수 있는 비자 카테고리를 활용한다든가 하는 다양한 방법을 유연하게 모색해 나가고자 한다"고 밝혔다.마지막 단계는 새로운 비자 유형 신설 등에 대한 입법이었다. 위 실장은 "장기적인 관점에서 미국 국내법 개정을 통해서 한국인을 위한 별도 비자 쿼터를 확보하거나 새로운 비자 유형을 만들어 나가는 방안이 있을 수 있다"라며 "이러한 문제들은 미 의회의 동의가 필수적이기 때문에 쉽지는 않겠지만 미국 정부와 적극적인 협의를 해 나가고자 한다"라고 설명했다.미국 측에 비자 제도 개선을 위한 실무그룹 구성은 제안된 상태. 위 실장은 "조현 장관이 마코 루비오 미 국무장관을 만나서 협의할 때 국토안보부 등 관련 기관 및 부서가 참여하는 워킹그룹 신설을 제안했다"며 "미국 측에서 긍정적인 반응이 있었다. 그래서 이를 구성하기 위한 협의를 진행 중이다"고 밝혔다.위 실장은 '관련 입법을 위한 특별한 복안이 있느냐'는 질문에는 "미국 트럼프 행정부에서 이민에 관한 정책이 훨씬 더 까다로워졌기 때문에 쉽지 않은 것은 사실"이라면서도 "(하지만) 이런 사태가 생겼기 때문에 (새로운 비자를 신설하자는) 이 주장을 제기할 수 있는 환경은 (과거보다) 조금 나아졌다"고 했다.또한 엄밀히 따졌을 때 정부가 2012년부터 노력했던 'E-4 비자 신설' 입법 추진과는 조금 다르다고도 짚었다. 해당 입법은 전문직 비자 쿼터에 대한 것이지만 이번 사태로 구금된 한국노동자들 모두를 전문직으로 분류하긴 어렵기 때문이다. 대미 투자 기업의 후속 조치를 위해 보다 넓은 범주의 노동자들에게 비자 발급이 이뤄져야 하는 만큼 새로운 유형을 논의해야 하는 상황인 것.이와 관련 위 실장은 "그 법안은 법안대로 추진하고 전문직이 아닌 형태의 근로에 대해서는 어떻게 하느냐, 일정 기간 체류하거나 공장 설비를 설치하거나 관련 교육을 하는 (인력에 대한 비자 발급) 수요는 어떻게 맞춰야 할지 고민하고 있다"라고 말했다.한편 구금됐던 한국인에 대한 인권침해 가능성에 대한 질문도 나왔다.위 실장은 '미 이민당국에 구금됐다 귀국한 사람 중 임신부가 있는데 구금과정에서 적절한 처우를 받았는지 확인했냐'는 취지의 질문에 "(임신한 분에게) 충분한 배려가 있었는지는 확인을 못했다"라고 답했다.다만 "구금된 분들 중 임신부도 계셨고 여성분도 계시고 한 점은 초기부터 알고 있었다. 미국 측과 협의할 때 그분들은 좀 특별한 협의대상이었던 것도 맞다"며 "임산부 여성처럼 체력적으로 약한 분들에 대한 문제 제기가 있었고 협의도 있었다"고 강조했다.'이번 사태에 대한 정부 측의 공식 사과 요구 등은 불가능하냐'는 질문에는 "사태 초기부터 미국 측에 그런 입장을 전달했고 공개적으로도 유감, 우려 등을 밝혔다"고 했다. 특히 미 이민당국이 범법 여부도 불분명하고 저항조차 않는 한국 노동자들에게 수갑을 채우고 사슬을 묶는 방식으로 체포한 것에 대해 많은 문제 제기를 했고 최종적으로 석방 및 출국 과정에서 이러한 문제 제기가 수용된 것이라고 설명했다.미 이민당국의 구금과정과 처우에 대한 법적 소송 및 배상 요구 가능성에 대해서는 "(소송 여부는) 개인의 권리니깐 본인이 행사할 수 있을 것"이라며 "그런 부분에 대해 정부가 어느 선까지 할 수 있는지는 연구를 좀 해야 할 것 같다. 일단 개인적인 차원에서 할 수 있는 조치가 있을 것이고 그 다음 단계는 아마 기업에서 관여하거나 돕지 않을까 싶다"고 말했다.