시민 1만4000여 명 서명한 '박정희 조례 폐지안', 결국 휴지 조각

홍준표 전 대구시장이 동대구역 광장에 박정희 전 대통령 동상을 건립한 근거로 만들었던 '박정희 대통령 기념사업에 관한 조례'를 폐지하는 안이 대구시의회 본회의에서도 결국 부결됐다(관련기사 : 시민 1만4000여 명 서명에도 대구 '박정희 기념조례안' 존치).
대구시의회는 12일 제319회 임시회 제3차 본회의를 열고 '대구시 박정희 대통령 기념사업에 관한 조례 폐지조례안'을 심사·의결한 결과 재석 의원 33명 중 32명의 반대로 부결했다. 찬성은 육정미(더불어민주당 비례대표) 의원이 유일했고 국민의힘 소속 시의원들은 모두 반대했다.
표결 전 진행된 토론회에서 허시영 시의원은 "박정희 대통령 동상은 우상화가 아니라 대한민국 산업화 정신을 계승하는 역사적 상징물"이라며 "교과서가 글로 쓴 책이라면 동상은 눈으로 보는 책"이라고 말했다.
그러면서 "역사를 올바르게 배우도록 다른 전직 대통령들 또한 전국 각지에서 기념관과 동상이 조성되고 있으며 국가와 지자체가 이를 유지하고 있다"라며 "유독 박정희 대통령만 배제한다면 이는 역사적 형평성을 무너뜨리고 정치적 편향성을 드러내는 매우 위험한 선례가 될 것"이라고 주장했다.
반대 의견에 나선 육정미 시의원은 "홍준표 시장 취임 이후 충분한 논의와 사회적 합의 절차 없이 서둘러 조례가 제정되었다"라며 "이는 지역사회의 공적 가치라기보다 당시 정치적 목적, 더 나아가 개인의 대권 행보에 활용되었다는 비판을 피하기 어렵다"라고 했다.
육 의원은 "동상 건립 이후 훼손 우려를 이유로 공무원들이 밤늦게까지 동원되고 세금이 쓰인 것은 도저히 납득할 수 없는 행정력과 예산의 낭비"라며 "특정 정치인을 위해 이렇게까지 인력과 예산이 소비되는 것은 옳지 않다"라고 주장했다.
그러면서 "대구시의회 34년 역사에서 시민들의 직접적인 의사 표현이 이루어진 것은 지난 2012년 친환경 무상급식 조례 이후 처음 있는 일로 큰 의미가 있다"라며 "시민의 직접적인 의사 표현이 이루어진 만큼 대의기관인 시의회가 그 뜻을 무겁게 받아들여야 한다"라고 강조했다.
"시민의 대의기관임을 망각, 시의원들 사죄하라"
시민 1만 4700여 명이 서명한 조례폐지안이 결국 부결되자 시민단체와 정치권은 일제히 규탄하고 나섰다.
대구지역 시민단체들로 구성된 박정희우상화사업반대 범시민운동본부는 이날 대구시의회 앞에서 기자회견을 열고 "주민들이 직접 발의한 박정희 기념사업지원조례 폐지안을 부결시킨 대구시의회를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.
이들은 "박정희 기념사업 지원조례는 제정 당시부터 시민의 합의와 공감대 없이 일방적으로 추진된 대표적 행정 독단의 산물이었다"라며 "당시에도 다수의 시민과 시의원들이 반대의견을 표했음에도 불구하고 시의회는 홍준표 전 시장의 거수기를 자처하며 조례를 통과시켰다"고 지적했다.
이어 "이번 폐지 조례안 심사 과정에서도 청구인 대표의 진술권을 거부했고 공론화 과정은 형식적 간담회만 진행되었다"라며 "대구시의회는 시민의 목소리를 철저히 배제했다"라고 비판했다.
범시민운동본부는 "'조례를 폐지하는 것은 실익이 없다'는 망언으로 스스로 정치적·도의적 책임을 회피한 것은 시민의 대의기관임을 망각한 채 민주주의의 기본 원칙을 정면으로 부정한 행위"라며 "주민발의로 상정된 조례안을 부결시킨 시의원들은 시민 앞에 사죄하라"고 촉구했다.
"시민의 뜻보다 3m 동상이 두려워, 민주주의 모욕"
더불어민주당 대구시당은 논평을 통해 "대구시민 1만4700여 명이 직접 서명해 제출한 '박정희 기념사업 조례 폐지안'이 국민의힘 대구시의원 전원의 반대로 무참히 부결됐다"며 "시민의 뜻보다 3m짜리 동상이 더 두려웠던 그들의 선택은 민주주의를 모욕한 처사"라고 규탄했다.
민주당은 "독재 미화의 동상 앞에 떨고 중앙 수뇌부의 손가락질에 지방자치를 포기한 그들의 모습은 정당으로서의 기능과 의지를 스스로 폐기한 자해적 정치집단에 다름없다"면서 "시민의 대리인이 아니라 당의 출장소 직원으로 전락한 것"이라고 직격했다.
그러면서 "피 같은 서명은 휴지 조각이 되었고 지역 현안은 뒷전으로 밀렸다"며 "우리는 시민의 뜻을 가로막는 어떠한 시도에도 단호히 맞설 것"이라고 강조했다.
정의당 대구시당도 논평을 통해 "'박정희 우상화' 조례는 조례제정 때도 주민청구조례 심사 때도 공론화는 없었다"며 "민주주의의 기본 원칙을 부정한 것과 다름없다"고 주장했다.
정의당은 "민주주의를 말살한 독재자 박정희를 숭배하고 권력에 눈이 먼 홍준표를 감싸는 데만 급급하고 시민의 목소리는 배제한 국민의힘 시의원들은 민의의 전당이라는 의회에 설 자격이 없다"며 국민의힘 시의원들을 규탄했다.
박정희 기념조례는 지난해 3월 홍준표 전 대구시장이 동대구역 광장과 남구 대구도서관 앞 공원에 2개의 동상을 세우겠다고 밝히면서 시작됐다. 대구시는 지난해 2쪽짜리 조례안을 대구시의회에 제출했고 대구시의회는 그해 5월 조례를 제정했다.
이후 대구시는 동대구역 광장에 '박정희 광장' 표지판을 세우고 지난해 12월에는 높이 3m 의 박정희 동상을 세웠다. 하지만 국가철도공단은 지난 1월 "소유주(공단)와 협의 없이 대구시가 일방적으로 설치했다"며 "동상을 철거하라"는 소송을 제기했다.