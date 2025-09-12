시민 1만4000여 명 서명한 '박정희 조례 폐지안', 결국 휴지 조각

▲대구시의회는 12일 제319회 임시회 제3차 본회의를 열고 시민 1만4700여 명이 서명해 제출한 '박정희 대통령 기념사업 조례 폐지안'을 국민의힘 소속 시의원 32명 전원 반대로 부결시켰다. ⓒ 조정훈 관련사진보기