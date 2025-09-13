종경계를 넘어선 기후정의가 기후위기 해법이다

기자말 다가오는 2025년 9월 27일 기후정의행진을 앞두고 있다. 동물권과 비거니즘에 관심이 있는 개인들과 여러 모임/단체들의 느슨한 연합체인 '기후위기에 저항하는 동물들의 행진'(이하 동물행진)은 작년에 이어 올해도 본 행진에 앞서 동물행진을 기획하였다. 이번 연속기고에서는 '기후정의는 모든 동물의 정의에 가닿고 있을까?'라는 문제의식에서 출발하여, 곳곳에서 기후정의와 동물정의가 왜 반드시 함께 말해져야 하는지에 대해 고민해온 여러 현장의 말들을 공유하고자 한다. 동물행진은 좌충우돌하면서도 발걸음의 속도를 맞춰나가며 동물과의 관계를 재설정하려는 우리의 실천이 어떤 공동의 말을 벼려낼 수 있을지 모색하는 과정에 함께 놓여 있다.

큰사진보기 ▲2022년 9월 24일 기후정의행진서울 시청과 남대문 일대에서 열렸던 924 기후정의행진 모습 ⓒ 924 기후정의행진 조직위 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 9월 7일 907 기후정의행진 모습기후정의행진에 맞춰 처음 개최된 ‘기후위기에 저항하는 동물들의 행진’에 등장한 현수막 ⓒ 김선철 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2024년 907 동물행진 모습동물행진 참여자가 만들어 온 손피켓 ⓒ 사진: 김선철 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12.3 계엄 선포 이후 처음 열린 여의도 탄핵 촉구 집회에서‘차별과 배제에 저항하는 동물들의 행진’ 이름으로 참여한 동물행진 활동가들 ⓒ 김선철 관련사진보기

올해도 어김없이 기후정의행진이 준비되고 있다. 일 년에 한 번 개최되는 '연례행사'지만, 기후정의행진이 가지는 의미는 작지 않다. 기후정의행진은 무엇보다 '기후위기가 심각하니 대응해야 한다'는 정부와 기업의 주류적 시각과는 완연한 차별성을 가지는 목소리를 공론화하는 계기다. 단순히 탄소 배출 감축이나 에너지 전환을 요구하는 것을 넘어 기후위기 유발과 악화의 책임을 묻고 기후위기가 불평등하게 작동하는 현실을 드러내며, 이러한 과정에서 기후위기를 가져온 부정의한 사회체제의 변화를 요구하고 이를 위해 보다 조직된 행동을 결의하는 사회적 공간이다.이 공간의 의미는 일 년에 한번 모여 '요구하고 결의하는' 일회성 행사의 차원을 넘어선다. 기후정의행진이 준비되는 과정은 학교나 일터, 단체, 지역사회 등에서 활발한 '물밑 활동'의 연쇄작용을 촉발한다. 평소 상대적으로 고립된 채 활동하던 단체와 소모임들은 새로운 연결을 맺으며 활성화되는 계기를 찾고, 공동의 활동과 더 많은 이들과의 만남을 통해 운동을 확장하고자 한다.종교계나 주거권, 페미니즘, 노동과 농민 등 기후나 환경을 의제로 삼지 않는 다양한 사회단체들에서 기후위기와 기후정의에 대한 문제의식이 토론되고, 정부와 기업의 파괴적 기후정책과 다른 대안적 기후위기 대응에 대한 이해도 확산된다. 이 과정은 새로운 활동가들이 생겨나고 새로운 연결이 만들어지는 계기로 작동된다.사회운동의 관점에서 기후정의행진은 삶터와 일터를 비롯한 다양한 사회적 공간에서 평소 실무에 치어 미뤘던 조직화 사업을 하며 운동 역량의 강화를 도모할 수 있는 중요한 계기를 제공한다. 작년 대전과 충북, 제주에서는 서울 기후정의행진에 결합하는 대신 각 지역에서 독자적인 기후정의행진을 진행했다. 올해엔 이 지역들을 넘어 대구, 부산-경남, 지리산 인근 지역들이 참여하는 남원 기후정의행진까지 준비되고 있다. 기후정의행진이 어떻게 각 지역 기후정의운동 역량 강화의 계기가 되고 있는지 보여주는 징표라 할 수 있다.불평등의 위기, 민주주의의 위기, 기후생태위기가 중첩된 시대를 넘어서고자 하는 행동의 현장에는 늘 동물권-반종차별을 외치는 활동가와 단체들이 있었다. 그러나 이들은 왜 기후정의운동에서 동물은 정의의 당사자로 인식되지 못하는지, 왜 종차별을 넘어서는 기후정의가 외쳐지지 못하는지 종종 아쉬움을 토로하곤 했다. 이런 문제의식을 가진 이들이 모여 작년에 처음 '기후위기에 저항하는 동물들의 행진(이하, 동물행진)'이라는 이름으로 사전 집회와 행진을 준비하기 시작했다.동물행진을 준비하는 과정은 기후정의행진을 준비하는 다른 단체나 지역과 크게 다르지 않았다. 비인간 동물은 기후정의에 빠져서는 안 될 주체라는 문제의식에서 '동물해방 없이 기후정의 없다' 목소리 높여 외치는 동물행진에는 크고 유명한 동물권 단체들의 참여는 없었다. 그럼에도 전국 각지에서 나름의 동물권 운동을 해오던 개인들과 작은 모임들 간에 새로운 연결은 만들어졌고, 이전의 운동과는 근본적으로 다른 인식의 전환, 체제 전환을 위한 연대의 목소리를 내기 시작했다.12.3 비상계엄 사태 이후에는 몇몇 활동가들이 '차별과 배제에 저항하는 동물행진' 깃발을 들고 광장에 나왔고, 비인간 동물에 대한 차별과 대상화를 지양하자는 평등수칙과 비상행동 사회대개혁 과제에 동물권 의제를 포함시키는 변화도 이끌어냈다. 이런 성과를 바탕으로 동물행진은 올해 927 기후정의행진에 참여하며 기후정의라는 의제가 인간 사회의 불평등을 넘어서, 인간과 비인간 동물, 그리고 지구 생태계 전체의 관계를 어떻게 새롭게 재구성할 것인지에 대한 근본적인 문제제기를 던지고자 한다.전 세계 밀림 파괴의 대부분이 공장식 축산 때문이며 이로 인해 선주민들이 삶의 터전을 잃어가고 있다. 또 세계 온실가스 배출량의 약 14~18%이 공장식 축산으로부터 나온다는 사실은 많이 알려졌다. 이는 이윤 목적의 축산업을 필요로 하는 자본주의적 먹거리 체제가 기후위기를 가속화하고 있으며, 이를 전환하지 않고는 기후위기의 근본적 해결이 불가능하다는 것을 알려준다. 그러나 공장식 축산에 갇힌 기존의 문제의식을 넘어서는 기후정의의 인식 지평이 필요하다.이를 위해서는 기후위기 시대에 침묵을 강요당하고 보이지 않게끔 숨겨진 비인간 동물의 존재가 가시화되어야 한다. 인간은 기후재난 속에서도 사회적 안전망이나 구호 시스템이라도 기대할 수 있지만, 동물들은 그러한 보호로부터 배제된다. 폭염, 산불, 홍수, 가뭄은 동물에게 죽음을 의미한다. 축사에 감금된 동물들은 도망조차 치지 못한 채 죽임을 당하고, 서식지를 잃은 야생동물들은 멸종 위기에 내몰린다. 피해가 집계되는 것은 인간의 '재산'으로 분류된 경우일 뿐이다. 동물행진은 이처럼 존재 자체가 부정 당하는 이들이 있으며, 이들이 지구 위에서 존엄하게 살 수 있는 권리의 문제가 인간 사회가 당면한 위기와 떨어져 있지 않다는 점을 조하고 싶다. 그럼으로써만 기후정의운동 안에서 종경계를 넘는, 보다 확장된 기후정의 개념이 확장될 수 있을 것이다.기후정의는 기후위기 유발에 책임이 적은 이들이 집중적으로 기후위기의 피해를 당하는 '기후 부정의'를 넘어서야 기후위기도 극복할 수 있다는 전제에서 출발한다. 그러면서 인간 사회 안에서 고착화된 배제와 착취, 수탈의 문제를 드러낸다. 그러나 기후위기의 배경에 인간이 자연과 비인간을 지배하고 착취 가능한 자원으로만 인식한 인간중심적 세계관이 자리하고 있다는 점은 종종 잊힌다. 인간과 비인간 동물, 자연이 공생해야 한다는 생태적 관점은 많이 퍼졌지만, 동물과 자연이 인간에 의해 '관리'되어야 한다는 관점은 사라지지 않는다. 이런 관점으로 기후위기에 맞서 지구의 생태적 한계를 지킬 수 있을까?그렇기 때문에 기후정의운동은 기후생태위기 시대의 인간과 비인간의 관계를 근본적으로 다시 사유하는 과정이 되어야 한다. 동물행진이 기후정의행진에 참여하는 것도 기존의 인간중심적 세계관을 탈피해 인간과 비인간 동물, 자연이 공존 공생 할 수 있는 평등하고 생태적 관계를 구축하자는 요청이다. 그랬을 때만이 실질적이고 정의로운 기후위기 대응도 가능하다는 제안이자, 기후정의운동과 동물권-반종차별 운동은 떼려야 뗄 수 없는 하나가 되어야 한다는 선언이다.변화는 이미 시작되었다. 지난 겨울을 뜨겁게 달궜던 광장에서 탄핵된 전 대통령을 동물에 비유하는 혐오 표현은 광장에서 (적어도 공식적으로는) 밀려났고, 민주주의 광장을 대표했던 비상행동의 사회대전환 과제에는 종을 넘어선 공생의 정신과 동물권, 자연권 개념이 반영되었다. 대선에 나선 진보정당의 한 경선 후보는 '개돼지만도 못한'이란 표현을 사용한 것에 대해 사과를 하며, "우리가 향하는 사회대전환의 길에는 노동권과 인권, 그리고 동물권이 분명 함께 있어야" 한다 밝히기도 했다. 그리고 927 기후정의행진의 6대 요구안 중 하나로 "비인간동물 포함한 모든 생명의 존엄하고 안전한 삶과 기본권을 보장하고 사회공공성 강화하라"는 요구가 포함되었다.이런 변화는 무척 반갑다. 하지만 반가운 이유가 한국의 사회운동, 기후정의운동이 동물권-반종차별 운동의 요구를 수용했기 때문은 아니다. 따로 가던 사회정의와 기후정의, 동물정의가 분리된 것이 아니라 동일한 억압과 착취의 구조로 서로 연결되어 있다는 인식이 조금씩 확산되고 있다는 확신이 있기 때문이며, 이로 인해 모든 지구 생명이 평등하고 생태적으로 공생할 수 있는 대안적 사회체제에 대한 상상력이 더 풍부해지고 연대의 지평이 넓어질 수 있다는 기대 때문이다.모두가 해방되지 않고는 어느 누구의 해방도 없다. 그래서 927 기후정의행진에서 행진하는 (일부) 동물들은 외칠 것이다. 동물해방 없이 기후정의 없다고. 이 길에 함께 하자고. 당신의 동참을 요청한다.