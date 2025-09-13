[주장] 검사 '보완수사권'의 위험성

큰사진보기 ▲서울지방검찰청10일 오후 서울 서초구 서울지방검찰청 앞에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

수사-기소 분리의 경우 검사의 보완수사권을 대체할 방안을 차분히 고민할 필요는 있다. 그러나 그것이 없으면 대한민국은 마치 범죄자들이 판치는 세상이 될 것이라는 외침은 검찰 우월주의가 가득한 동굴에서 허우적대고 있는 것이나 다를 바 없다.이재명 대통령은 지난 11일 검찰개혁과 관련하여 "검찰이 사고를 엄청나게 쳐서 수사권을 주면 안 되는 상황이 됐는데 (중략) 요새는 검사는 아예 사건 수사에 손도 대지 마 이렇게 됐다"는 언급을 했다. 필자도 최근 "검찰개혁 시간이 왔다, 중수청 소속 어디로 할 것인가(9. 10.자 오마이뉴스)"라는 글에서 검사의 보완수사권은 ①직접수사권이나 다름없으며, ②진실과 정의를 구현하기 위해서만 작동하지는 않을 것이라는 점을 경계해야 한다고 주장한 바 있다.대통령은 또한 "검찰개혁 문제를 포함해 모든 정책 현안에 대해 최대한 감정을 배제하고 중립적으로 미래지향적으로 냉정하게 판단해야 한다"는 지적을 했다. 필자를 포함하여 가장 최근 검찰개혁의 최일선인 더불어민주당 '국민주권 검찰정상화 특별위원회'에 참여한 사람들은 감정적으로 검찰개혁을 대하지는 않았다고 자부한다. 어쩌면 검찰개혁 문제에 대해 '피가 거꾸로 치솟을 정도'의 감정은 대한민국에서 아마도 대통령을 포함한 몇 사람에 그칠 것이다. 그럼에도 "최대한 감정을 배제"해야 한다는 대통령의 지적은 지극히 타당하다. 검찰개혁이 앞으로도 어그러지지 않을 것이라는 믿을 구석이 하나 생겨 든든한 마음이다.검사의 보완수사권이 필요없다는 주장은 과연 무책임한 것일까? 첫째, 경찰이 송치한 사건 중 구속기한이 임박하거나 공소시효가 임박한 경우 경찰에게 보완수사요구를 할 시간이 없다라는 지적이다. 경찰, 검찰 등 모든 수사기관이 구속했다는 것은 일반 사건보다 최선에 최선을 다하고 있다는 의미다. 따라서 구속기한이 임박한 사건에 보완수사를 요구한다면 모든 수사관은 즉각적으로 그 요구에 응할 것이다. 그럼에도 구속기한 또는 공소시효가 임박했다면 일단 기소한 후 추후에 보완하면 된다. 이른바 '울산시장 선거개입 의혹'사건에서 검찰은 황운하 의원에 대해 소환 조사도 하지 않고 기소했으며, '동양대 표창장 위조 사건'의 정경심 교수에 대해서도 마찬가지다. 이러한 사례를 조장하자는 것이 아니라 급박한 사정이 있다면 일단 기소할 수도 있다는 의미다.둘째, 경찰이 혐의없음으로 불송치한 사건에 문제가 있으면 검사가 직접수사하는 것이 실체적 진실발견의 가능성을 더 높일 것이라는 지적이다. 경찰의 불송치에 문제가 있어 보완수사를 요구했음에도 경찰이 사건을 깔아뭉개려는 등의 의도가 파악되었다면, 우선 형사소송법에 따라 직무배제 또는 징계를 요구할 수도 있고, 범죄라면 검사의 직접수사도 가능하다. 범죄에 이르지는 않고 단지 경찰의 법리판단에 문제가 있다면 그 점을 정확히 지적하고 보완수사를 요구함으로써 경찰 등 대한민국 수사의 역량을 발전시키도록 해야 한다. 그게 기소권을 가진, 공익의 대표자로서 검사의 역할이다.셋째, 경찰의 성인지 감수성과 전문성 부족으로 강제추행 사건을 제대로 처리하지 못했다면 검사가 성인지적 관점을 갖고 직접 수사하는 것이 훨씬 낫다는 지적이다. 검사는 성인지적 관점이 있고, 경찰은 없을 것이라는 전제가 틀렸다. 성인지적 관점이 부족한 경찰이라면 담당 경찰을 사건에서 배제시키면 된다. 성인지적 관점이 없는 검사의 보완수사는 누가 통제할 것인가.넷째, 경찰이 무고한 사람을 폭력단체 간부로 보고 송치한 사건이라면 검사가 직접수사하는 것이 더 낫다는 지적이다. 경찰이 무고한 사람을 무리하게 수사한 것이라면 검사는 객관적 입장에서 기소하지 않음으로써 경찰의 수사를 통제해야 한다.마지막으로, 기소유예를 할 사정이 있는지 여부도 보완수사요구를 통해 확인이 가능함은 물론이다. 이것이 오히려 검사가 직접 확인하는 것보다 더 객관적이고 공정할 것이다.검사의 보완수사는 가능한데, 왜 경찰의 보완수사는 안될까. 검사가 경찰보다 우월하다는 전제가 없으면 성립할 수 없는 명제이다. 검찰의 '보완수사=직접수사'라면 수사와 기소의 결합 및 그에 따른 유죄 확증편향을 우려해야 한다. 백번 양보하여 우월한 검사의 (보완)수사라도 왜 통제 밖에 있어야 하는가. 당신도 검찰의 무리한 수사로 멸문지화의 피해를 입을 수 있다.