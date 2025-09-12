23일 증인신문 잡혔다...한동훈 "강제구인? 할 테면 하라"

큰사진보기 ▲축사하는 한동훈 전 대표지난 8월 11일 오후 광주 서구 홀리데이인 광주호텔에서 열린 김화진 국민의힘 전남도당 위원장 취임식에서 한동훈 전 대표가 축사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

한동훈 전 국민의힘 대표 증인신문이 오는 23일로 잡혔다.12일 <오마이뉴스> 취재에 따르면, 서울중앙지방법원은 한동훈 전 대표 공판기일 전 증인신문을 오는 23일 오후 2시에 진행한다.앞서 지난 10일 내란 특검은 내란의 밤 당시 국민의힘 지도부의 국회 비상계엄해제요구 결의안 표결 방해 의혹 사건의 핵심 참고인인 한 전 대표 증인신문을 청구했다. 한 전 대표는 내란 특검의 참고인 조사 요청을 거부해 왔다.검사는 범죄 수사에 꼭 필요한 사실을 알고 있다고 인정되는 사람이 출석이나 진술을 거부할 경우 공소제기 전이라도 법정에서 진행되는 증인신문을 청구할 수 있다. 참고인이 법정 출석을 거부하면, 법원은 강제구인할 수 있다.박지영 특검보는 당시 브리핑에서 "당시 현장에서 당 대표로서 본인의 메시지와 추경호 (원내대표) 메시지가 계속 달랐다. 아마 서로서로 상황을 공유하면서 의견 교환이 있었을 수도 있다. 한 전 대표는 인터뷰나 본인 책에서 (당시 상황을) 충분히 인지할 수 있었다고 주장하는 것으로 안다"라면서 "저희 입장에서 (한 전 대표가) 지금 가장 필요한 사람이라고 본다"라고 밝혔다.박 특검보는 12일 브리핑에서 "한 전 대표가 (증인신문에) 출석하지 않으면 구인할 수 있다. 일반적인 형사소송법 절차에 따라 진행된다. 본인 의사와 무관하게 어느 정도 강제력 수반되는 것으로 알고 있다. 법원 절차이기 때문에 한동훈 전 대표가 현명하게 판단하시리라 본다"라고 말했다.한동훈 전 대표는 "오늘 특검이 누구보다 앞장서 계엄을 저지했던 저를 강제구인하겠다고 언론에 밝혔다. 할 테면 하라고 말씀드린다"라고 맞받아쳤다.한 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저는 알고 있는 모든 것을 책과 다큐멘터리 증언 등으로 말했고, 당시 계엄을 저지했던 제 모든 행동은 실시간 영상으로 전 국민께 공유되었다"라고 설명했다.그는 이어 "진짜 진실 규명을 원한다면 오래전에 계엄 계획을 미리 알고 있다고 주장했음에도 국회 계엄 해제 표결에 나타나지 않은 김민석 총리, 북한군으로 위장한 한동훈 사살조가 있었다고 국회에서까지 증언한 김어준 유튜버 등을 조사하십시오"라면서 "특검에 말한다. 정치적 선동과 무능으로는 진실을 규명할 수 없다"라고 밝혔다.