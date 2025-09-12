"저도 와서 살고 싶을 정도"... 김동연 지사가 밝힌 북수원 테크노밸리 비전

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 12일 오전 경기도인재개발원에서 열린 경기 북수원 테크노밸리 마스터플랜 현장설명회에서 인사말을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"제 속내를 얘기하자면, 저도 여기 이 근처에 가서 살고 싶은 생각이 들 정도로 그런 곳입니다."

김동연 경기도지사가 12일 경기북수원 테크노밸리를 "AI가 열어가는 자족형 15분 도시로 만들겠다"라는 비전을 밝히면서 한 말이다.북수원 테크노밸리가 표방하는 'AI가 열어가는 자족형 15분 도시'란 15분 안에 집에서 일자리, 여가시설로 쉽게 접근할 수 있도록 설계된 도시 모델을 말한다. 여기에 미래형 환승센터와 같이 인공지능(AI) 기술을 접목하고 테크노밸리 입주 AI 기업의 기술을 단지에 접목하는 방안을 검토하고 있다.'달려가는 곳마다 달라진다 - 달달 버스'를 타고 민생경제 현장투어를 진행하고 있는 김동연 지사는 이날 수원시 장안구 파장동 경기도인재개발원에서 '경기북수원 테크노밸리 마스터플랜 현장설명회'를 열었다.김동연 지사는 "작년 3월에 북수원 테크노밸리 계획을 발표했는데 오늘 마스터플랜을 주민 여러분께 보고드리고 내년 상반기에 착공하겠다는 말씀을 드리게 돼서 기쁘게 생각한다"라고 운을 뗐다.김 지사는 이어 "이곳은 교통의 요지가 될 것이다. 영동고속도로부터 전철과 각종 도로가 관통하는 사통팔달의 교통요지가 기본으로 깔리고, 그 위에 삶터, 일터, 쉼터가 같이 들어오게 된다"라면서 "15분 이내 거리에 주거지, 직장 그리고 여가시설을 갖춘 복합단지가 될 것이다. 대한민국 최초로 통합돌봄 시스템을 도입해 전국적으로도 모범적인 최초의 단지를 만들 것"이라고 강조했다.김동연 지사는 또 "판교1,2 테크노밸리는 사람이 거주하는 공간이 부족하다 보니 저녁에는 공동화되는 점이 있어서 판교3 테크노밸리는 직·주·락, 직장과 거주지와 놀이공간이 함께하는 곳으로 진행했다"면서 "그런데 이곳은 한 걸음 더 나아가 통합돌봄까지 하게 된다. 저도 와서 살고 싶을 정도"라며 "내년에 착공해서 계획대로 잘 진행하겠다. 내부적으로 더 빨리 할 수 있는 방법이 있는지 찾아보겠다"고 밝혔다.이날 현장설명회에는 김승원 국회의원, 남경순·박옥분 도의원, AI·반도체·바이오 분야 기업 관계자 및 돌봄의료 전문가, 지역주민 등 60여 명이 함께했다.현장설명회에서는 지난해 3월 발표한 경기북수원 테크노밸리 개발 구상을 구체화한 마스터플랜과 돌봄의료원스톱센터 설치 기본구상이 발표됐다.북수원 테크노밸리 조성 사업은 경기주택도시공사가 시행하며, 2026년 5월 착공해 2029년 말 준공할 계획이다. 면적은 14만1천㎡로 사업비 규모는 2조 8천억 원이다. 경기북수원 테크노밸리 예정 부지에는 현재 경기도인재개발원, 경기연구원, 기록관 등이 입주해 있다. 도는 이 중 7% 정도는 존치해 경기도인재개발원 기능은 유지하되 나머지는 경기주택도시공사(GH)에 현물로 출자해 사업을 시행한다.경기도는 이곳을 일자리, 주거, 여가를 한 곳에서 해결하는 '경기 기회타운'으로 조성할 방침이다. 경기도는 마스터플랜 개발 콘셉트를 '이노링크 시티(INNO-LINK CITY)'로 정했다. 혁신(INNOVATION)과 연결(LINK)을 결합한 단어로, 일터·삶터·쉼터를 유기적으로 연결·융합시켜 혁신의 공간을 만드는 것을 기본 개발 방향으로 설정했다.이를 위해 AI에 기반을 둔 IT 기업과 반도체, 모빌리티, 바이오·헬스케어 연구소 등 미래 산업을 유치해 과천·인덕원 테크노밸리~북수원 테크노밸리~광교 테크노밸리~용인 테크노밸리~판교 테크노밸리를 연결하는 국내 최고의 AI 지식산업벨트를 구축한다는 구상이다.또 기숙사 500호, 분양주택 1,816호를 공급하고 연면적 7만㎡ 규모의 상업·문화·스포츠·여가·복지 공간도 제공한다. 특히 국내에서는 처음으로 방문의료, 재활치료, 단기입원, 주야간보호 등의 시설을 통합적으로 운영하는 경기도형 돌봄의료 원스톱 서비스도 도입된다.인덕원~동탄선 북수원역과 연계된 환승플랫폼을 구축해 교통편의를 제공하고, 제로에너지건축물 등을 통해 주거와 생활 자체로 탄소중립을 실현하는 RE100 탄소중립타운으로 조성한다.이와 관련해 지난 6월 '북수원 테크노밸리 조성 사업'에 대한 현물출자 동의안이 경기도의회에서 최종 의결됐다. 경기도는 GH와 협력해 향후 감정평가, 실시설계, 인허가 등 후속 절차를 신속히 진행하고, 민간기업 유치 및 연계를 통해 혁신적이고 안정적인 테크노밸리 조성을 추진할 계획이다.한편, 김동연 지사는 현장설명회에 이어 장안구 성균관대학교 자연과학캠퍼스에서 첨단산업 미래 리더인 반도체시스템공학과, 반도체융합공학과 학생 21명을 만나 반도체 분야 학생들의 진로·일자리 고민을 듣고 격려하는 시간을 가졌다.