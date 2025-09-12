이천시, 대월·부발권역 시내버스 221번 신설·231번 증차

큰사진보기 ▲경기 이천시가 15일부터 221번(GM하이빌~가좌리~이천역) 신설 및 231번(휴먼빌~부발역~효양중고~이천역) 1대 증차 운행에 들어간다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 이천시가 15일부터 221번(GM하이빌~가좌리~이천역) 신설 및 231번(휴먼빌~부발역~효양중고~이천역) 1대 증차 운행에 들어간다.이번 개편으로 기존 29번 등 4개 노선을 통합하여 신규 221번 신설을 통해 운행 횟수를 확대하고 유사 노선(230번)과의 중복 운행을 최소화함으로써 운행 효율성을 높였으며, 시민들에게 더욱 원활한 교통 서비스를 제공할 것으로 기대된다.아울러 231번 시내버스는 지난 2025년 4월 7일 자로 신설하여 대월면 휴먼빌~성우2단지~부발역~효양중고~제일고~이천시청~이천역으로 운행하였으나, 시민들의 호응이 커지면서 2배 정도 이용량이 증가했다. 특히 효양중·고, 이천중, 제일고 등 학생들의 이용 수요가 2.5배 대폭 증가하여 등하교 시간대 만차로 운행됐다.이에 시민들의 요구사항을 적극 반영하여 1대 증차 운행하게 되면서 앞으로 대월 지역 대규모 도시개발사업으로 주거단지가 형성되는 데 편리한 교통 여건이 조성될 것으로 기대한다.이천시는 이 외에도 10월에는 부발·갈산권역과 백사·신둔권역 학생통학 순환버스 4개 노선을 시범운영 후 26년 3월에 본격 운행할 예정이다.김경희 이천시장은 "이번 시내버스 노선 개편과 증차는 시민 중심의 교통 환경 조성을 위한 조치"라며 "앞으로도 교통 수요를 세밀히 분석하여 효율적이고 안정적인 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.