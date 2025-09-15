[단독] 또 숙대 성악과... 벌금 내고 재판받는 교수들, 이번엔 입시 비리 의혹

▲지난 11일 서울 용산구 숙명여대 제1캠퍼스 명신관 앞 게시판에 성악과 대학원 입시에서 "본인의 측근이 아니라는 이유로 실력이 검증된 음대 최우수 리사이틀 수상자를 비정상적인 점수를 주어 불합격 처리하였다"고 지적하는 대자보가 붙어 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기