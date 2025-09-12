메뉴 건너뛰기

"함께 나눠요" 용인시, '사회적경제 한마당행사' 개최

25.09.12 17:08

"함께 나눠요" 용인시, '사회적경제 한마당행사' 개최

20일 오후 1~7시 동백호수공원서 사회적경제기업 제품 홍보·판매, 공연

경기 용인시는 오는 20일 오후 1시부터 7시까지 동백호수공원에서 ‘2025 용인시 사회적경제 한마당’을 개최한다고 12일 밝혔다.
경기 용인시는 오는 20일 오후 1시부터 7시까지 동백호수공원에서 ‘2025 용인시 사회적경제 한마당’을 개최한다고 12일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 오는 20일 오후 1시부터 7시까지 동백호수공원에서 '2025 용인시 사회적경제 한마당'을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 '놀자, 느끼자, 나누자! 자연 속 사회적경제'를 주제로 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 사회적경제기업의 제품 전시·판매와 다양한 행사로 진행된다.

30여 개의 사회적경제기업 제품 체험·판매 부스는 물론 벌룬공연·현악기 앙상블·밴드 공연 등 공연이 이뤄진다.

시민 응원 메시지 쓰기, 캘리그라피 체험, 전통 놀이, 폐현수막 에코백 만들기 등 친환경 체험 프로그램, 시민 참여 아나바다 장터, 경품 추첨 등도 진행한다.

이상일 시장은 "사회적경제기업에게는 판로 확대와 네트워킹 기회를 제공하고, 시민들에게는 사회적경제의 가치와 의미를 알리는 뜻깊은 행사가 될 것"이라며 "시민과 함께 사회적경제의 가치를 나누고, 서로 배려하고 돕는 공동체 문화가 시민의 일상생활에 좀더 깊이 뿌리내릴 수 있도록 하자는 취지의 행사인 만큼 시민 여러분의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 이번 행사엔 ㈔한국장애인농축산기술협회, 거북이날다사회적협동조합, 당신의부엌협동조합, ㈜블랙제이키친, 사회적협동조합 에코컨서번시와이, 수지신용협동조합, 웬떡마을영농조합법인, 영농조합법인 장촌마을, ㈜365문화예술센터, ㈜미르숲생태연구소, ㈜서로돌봄, ㈜세지아, ㈜교아당, 참맛사회적협동조합, 판타스틱옵션㈜, 하얀세상㈜ 초록환경센터, 한국아로마테라피생활문화협동조합, 한살림성남용인 용인지부, 한우리건축㈜, 협동조합 품, 협동조합수풍로상단 등 사회적경제기업과 용인시 농산물 공동브랜드 용인의 소반(감스베이크, 몸신안승재, 용인청정farm), 용인공정무역협의회 등이 참여한다.

댓글
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

