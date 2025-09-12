"함께 나눠요" 용인시, '사회적경제 한마당행사' 개최

큰사진보기 ▲경기 용인시는 오는 20일 오후 1시부터 7시까지 동백호수공원에서 ‘2025 용인시 사회적경제 한마당’을 개최한다고 12일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인시는 오는 20일 오후 1시부터 7시까지 동백호수공원에서 '2025 용인시 사회적경제 한마당'을 개최한다고 12일 밝혔다.이번 행사는 '놀자, 느끼자, 나누자! 자연 속 사회적경제'를 주제로 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 사회적경제기업의 제품 전시·판매와 다양한 행사로 진행된다.30여 개의 사회적경제기업 제품 체험·판매 부스는 물론 벌룬공연·현악기 앙상블·밴드 공연 등 공연이 이뤄진다.시민 응원 메시지 쓰기, 캘리그라피 체험, 전통 놀이, 폐현수막 에코백 만들기 등 친환경 체험 프로그램, 시민 참여 아나바다 장터, 경품 추첨 등도 진행한다.이상일 시장은 "사회적경제기업에게는 판로 확대와 네트워킹 기회를 제공하고, 시민들에게는 사회적경제의 가치와 의미를 알리는 뜻깊은 행사가 될 것"이라며 "시민과 함께 사회적경제의 가치를 나누고, 서로 배려하고 돕는 공동체 문화가 시민의 일상생활에 좀더 깊이 뿌리내릴 수 있도록 하자는 취지의 행사인 만큼 시민 여러분의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.한편 이번 행사엔 ㈔한국장애인농축산기술협회, 거북이날다사회적협동조합, 당신의부엌협동조합, ㈜블랙제이키친, 사회적협동조합 에코컨서번시와이, 수지신용협동조합, 웬떡마을영농조합법인, 영농조합법인 장촌마을, ㈜365문화예술센터, ㈜미르숲생태연구소, ㈜서로돌봄, ㈜세지아, ㈜교아당, 참맛사회적협동조합, 판타스틱옵션㈜, 하얀세상㈜ 초록환경센터, 한국아로마테라피생활문화협동조합, 한살림성남용인 용인지부, 한우리건축㈜, 협동조합 품, 협동조합수풍로상단 등 사회적경제기업과 용인시 농산물 공동브랜드 용인의 소반(감스베이크, 몸신안승재, 용인청정farm), 용인공정무역협의회 등이 참여한다.