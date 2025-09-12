"관광개발 공격적으로 하겠다"는 장관에 "공격하지 말아달라"는 주민

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 강원도 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 지역 토론회 '강원의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 참석자의 질문을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장관 : "새 관광 사업들을 공격적으로 발굴하겠습니다."

주민 : "장관님, 강원도의 자연은 공격받아선 안 됩니다."

강원도의 새로운 관광 사업들을 공격적으로 찾아보겠다는 문화체육부 장관의 열의가 지역주민의 '역공(?)'을 받았다.이재명 대통령은 12일 오후 강원도 춘천 강원창작개발센터에서 '강원의 마음을 듣다' 타운홀미팅을 주재했다. 이번 행사는 광주, 울산, 대전에 이어 이 대통령 취임 이후 네 번째 타운홀미팅이다.이 자리에선 "대한민국의 핵심 과제 중 하나가 수도권 일극 체제를 극복하는 것이며, 강원도민이 지금보다 더 나은 환경에서 미래를 꿈꾸며 살아가도록 하는 게 정부 역할"이라는 이 대통령의 모두발언 이후 문체부장관, 국토교통부장관, 국방부장관 등이 차례로 나와 강원도를 문화관광 거점으로 발전시킬 방안들을 발표했다.특히 첫 번째로 나온 최휘영 문체부장관은 천혜의 자연과 민통선 부분 청정 생태지역을 가진 강원도가 KTX동해선 개통과 AI등장, K컬처 인기 등으로 관광 거점으로 떠오를 기회라며 "이런 부분들을 잘 묶어서 강원도가 문화관광의 거점 역할을 할 수 있도록 해보겠다"고 말했다.그리고 "그 시작점으로 강원도와 지자체, 문체부 간의 정기 협의체를 만들어서 새로운 사업들을 아주 공격적으로 발굴해나가겠다"고 약속했다.그러자 자신을 원주시설관리공단 소속 환경관리원이라는 한 방청객은 "장관님하고 대통령님이 강원도에서 제일 자랑할 수 있는 게 자연 경관이고 천혜의 자연이라고 하시는데 저는 자연의 입장에서 좀 생각해 봤으면 좋겠다"며 "자연 경관이 자원인 강원도에서 자연을 자꾸 뺏어가고 망가뜨리려고 하시면 안 된다"고 말했다.이어 "152만 명이 와서 하루를 자고 가는 게 아니라 52만 명이 와서 3일을 자고 가면 그게 더 좋지 않을까"라며 "자연과 주민의 입장을 생각해 보면 무조건 많이 오시는 것은 좋지 않다는 생각이 든다"고 말했다.그러면서 "문체부 장관님께서 공격적으로 발굴하시겠다고 하셨는데 저는 공격하지 않으셨으면 좋겠다"며 "강원도의 자연은 공격받아서 안 된다. 좀 쉬어야 되고 자연 나름대로의 상태를 유지해야 된다. 공격하지 말아달라"고 호소했다.그의 말이 끝나자 회의 참가자들과 방청객들 모두 일제히 박수를 치며 폭소를 터뜨렸다. 최 장관은 겸연쩍게 얼굴을 붉히고 이 대통령을 쳐다봤고, 이 대통령이 웃으며 "중요한 지적입니다"라고 하자 고개를 끄덕거렸다.이 대통령은 이어 "자연에 공격적이지 말아야 한다는 말에 엄청 공감이 간다"며 "덕유산에 케이블카가 생긴 후 신비함이 다 사라져 이제 가지 않는다"고 말하기도 했다.이 방청객은 또 원주시장과 원주시 시설관리공단 이사장이 업무추진비 때문에 문제인데 감사 결과 그냥 경고로 끝났다며 "대통령의 업무추진비와 특별활동비는 어디다 쓰는지 알고 싶다"고 말해 다시 한번 폭소를 자아냈다.이 대통령은 이에 대해 "나도 업무추진비는 어떻게 쓰는지 모르고, 특활비 (공개)는 김정은 위원장을 만났을때 뭐했는지 밝혀야 하기 때문에 쉽지 않겠다"고 답했다.이 대통령은 강원도가 특별자치도로 지정됐지만 특별히 달라진 게 없다며 도에 실질적인 자치 권한을 부여해달라는 질문에는 "지자체가 부여된 권한을 잘 쓰면 좋은데 부동산투기를 저지른다든지 합리적 규제를 마구 해제한다든지 잘못 쓰는 경우가 없지 않다"며 "안전장치를 만들어가면서 지방정부의 자율권한은 확대해가도록 하겠다"고 말했다.그리고 접경지역 규제 완화와 민통선 평화관광을 재개해달라는 요청에는 "강원북부 지역에는 평화가 정착되면 가장 혜택을 많이 보는 지역인데 희한하게 정치적 선택들은 적대적으로 하는 경향이 있다. 그게 실제 정책 결정에 영향을 준다"며 안타까워 했다.수도권 대학을 지방으로 이전해달라는 요청에는 "대학교 지방 이전은 실제 꼭 필요한 일이지만 대학들이 좀 힘이 세다"며 "지지율이 일정 정도 이상 상당기간 유지되면 해볼만 한데 하다가 죽는 수가 있어서 쉽지가 않다"고 말했다. 또 "이미 있는 대학 옮기는 건 어렵기 때문에 일단 각 지방 주요 거점 대학들을 집중 지원해서 키워볼 생각"이라고 밝혔다.한편, 잇단 지역 현안 질문에 김진태 강원도지사가 여러 번 발언 기회를 요청했으나, 이 대통령은 "지사님 말씀 들으면 좋은데 자리 취지가 그런 게 아니"라며 "하실 말씀을 대통령실로 보내주시면 제가 한번 보겠다. 오늘은 강원도민과 제가 대화하는 자리라 이해해달라"고 양해를 구했다.