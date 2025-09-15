대통령 선거 개표장서 마주한 '죽음의 빵'

큰사진보기 ▲21대 대선 개표참관인 간식21대 대선 개표참관인 간식으로 나온 파리파게트 빵과 남양 음료수 ⓒ 김은지 관련사진보기

"파리바게트 빵이잖아요."

"음료수는 남양이네."

큰사진보기 ▲제21대 대선 전국 선거관리위원회 - SPC 계열사 계약 현황 및 개표참관인 간식비* 서울/경기/대구/부산/광주 등 모든 지역 선거관리위원회 자료 취합(정보 공개 청구) ⓒ 윤호 은지 수달 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 21대 개표 참관을 하며 문제의식을 가진 김은지, 정윤호, 양수복이 함께 조사하고 썼습니다. 우리의 시간과 기록이 보다 나은 세상에 쓰임이 있길 바랍니다.

지난 2025년 6월 3일, 기나긴 탄핵 정국을 끝내는 제21대 대통령 선거가 치러졌다. 사전투표 이틀, 본 투표 하루 동안 쏟아져 나온 표가 과연 공정하게 개표되는지 직접 확인하고 싶었다. 서울 마포구 개표 참관인으로 등록해, 6월 3일 저녁부터 6월 4일 새벽까지 마포구민체육센터에서 진행된 개표 과정을 지켜봤다.개표 현장은 분주하고 빠르게 돌아갔다. 오후 6시 투표가 마감되자마자 투표함이 하나둘 도착했고, 개표사무원들은 즉시 검수와 확인 절차에 들어갔다. 참관인들은 새벽까지 이어지는 과정을 지켜보며 실수가 없는지 확인하고 각 후보의 득표 상황을 살폈다. 문제는 자정 무렵 발생했다. 6시간 넘게 자리를 지키고 있던 사무원과 참관인들에게 간식이 제공됐는데, 봉지를 열어본 순간 여기저기서 탄식이 흘러나왔다.분노해야 할지, 실소해야 할지 분간이 어려웠다. 대체 왜? 왜 하필 대선 개표 현장의 간식이 SPC계열사의 것이어야만 했을까. SPC는 계열사 산재 사고가 끊이지 않는 곳이다. 대선 직전인 5월 19일에도 경기도 시흥에 위치한 SPC삼립 제빵공장에서 작업하던 50대 여성 근로자가 기계에 끼어 사망하는 사고가 발생했다. 남양 역시 2013년 대리점주 '갑질' 논란으로 크게 홍역을 겪었던 곳이다.그런 제품을 개표 현장에서 받아든 기분은 씁쓸했다. 어떻게 산재 사망사고가 반복되는 기업의 빵을 국민의 세금으로, '민주주의의 꽃'이라 불리는 선거의 개표 현장의 간식으로 제공할 수 있을까. 의문을 지울 수 없던 우리는 선거관리위원회가 SPC와 맺은 계약 규모를 확인해보기로 했다. 그것이 6월 3일 자정, 간식 봉투를 열어보고 느낀 불편함 속에서 우리가 할 수 있는 최선의 노력이었다.관련 데이터를 얻기 위해 우리는 중앙선거관리위원회에(아래 선관위) 정보공개를 청구했다. 방법은 간단했다. 선관위 정보공개시스템을 통해 제21대 대선 개표 사무원 및 참관인 간식 납품업체의 계약 방식, 절차, 관련 법령, SPC계열사와 계약한 총액 및 건수에 대한 정보를 6월 5일 서울을 시작으로 7월 15일까지 전국 17개 선관위에 요청했다.6월 19일부터 7월 28일까지 받은 정보공개 결과는 아래와 같았다. 이번 대선 개표 참관인 간식 납품을 위해 선관위는 SPC 계열사와 전국적으로 총 114건, 약 1억 7400만 원 규모의 계약을 맺었다. 서울시 18건, 경기도 32건, 인천시 9건, 대구시 7건 등 규모도 적지 않았다. 특히 서울과 경기도 선관위는 각각 2900만 원, 4800만 원이 넘는 금액을 SPC 계열사에 지급한 것으로 드러났다.반면 일부 지역 선관위는 지역 상권과 협력해 지역 업체와 계약을 체결했다. 전국 각 지역별 선관에서 개표 참관인 간식 등을 위해 지역농산물 또는 지역상권과 계약한 현황은 총 63건, 약 7600만 원 규모였다. 특히 전남선관위는 16건, 약 1200만 원 규모로 지역 농산물·업체를 활용해 상대적으로 높은 비율을 기록했다.조사가 끝난 후, 우리의 노력에 대해 지인들은 놀라워했다. 어떻게 그렇게까지 하냐고 말이다. 그러면서도 어떤 지인들은 단체 간식으로 여전히 파리바게트 빵을 사 왔다.현실은 'SPC 불매'만으로 설명하기엔 훨씬 복잡하다는 것을 체감한다. 사실 우리 모두는 거대한 공급망 안에 걸려 있다. 초대형 그룹이 전국의 요식업망을 촘촘히 장악한 현실 속에서, 소비자도, 시민단체도, 공공기관도 자유롭지 않다.그렇기 때문에 국가는 더 세심해야 한다. 단순히 공공조달과 관련된 법과 계약 절차의 문제가 아니라, 제21대 대선을 앞두고도 SPC에서 산재 사망이 반복되었다는 사실을 직시해야 한다. 더구나 이번 대선은 직전 정권의 불법 계엄령 선포와 시민 저항, 헌법재판소의 탄핵으로 치러진 역사적 선거였다. 그런 맥락에서 개표 현장에서의 작은 행정 선택조차 국가가 어떤 가치를 중시하는지를 드러내는 문제이며, 국가는 이에 응당한 책임과 감각을 가져야 한다.왜 그렇게까지 하냐는 숱한 질문에 우리는 이 숫자와 기록을 남긴다. 그리고 믿어보려 한다. 시민과 정부, 사회가 단순한 불매 행렬에 머무르지 않고, 더 나은 세상을 향해 나아갈 수 있다고.