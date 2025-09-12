오늘도 허탕친 편의점 대모험, 나뿐만이 아니었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가나디 ⓒ 김지영 관련사진보기

"혹시 오늘은 들어왔나요?"

"오늘도 없어요, 발주하기가 힘드네요"

큰사진보기 ▲가나디 ⓒ 김지영 관련사진보기

12일, 오늘도 허탕을 쳤지만, 뜻밖에 좋은 걸 알게 되었다. 원하는 과자를 구하지 못한 날, 예상치 못한 실용적인 물건을 발견했다.지난주부터 편의점 모험이 시작됐다. 오늘도 집 근처 편의점 세 군데를 돌아 다녔지만, 역시 허탕을 쳤다. 빈 진열대를 바라보며 한숨을 내쉬는 건 나뿐만이 아니었다. 한 엄마가 아이의 손을 잡고 편의점에서 들어와 나와 같은 질문을 했다.아이의 얼굴에 실망이 가득했고, 엄마는 아이를 달래며 편의점을 나섰다. 그 모습을 보니 나만 이 과자를 찾으러 다니는 게 아니라는 사실이 새삼 느껴졌다. 요즘 편의점에 드나드는 사람 중, '가나디 띠부씰(탈부착 스티커)' 과자를 찾고 있는 이들이 꽤 보인다. 나처럼 유행에 올라타고 싶은 마음 아닐까.사실 과자가 아무리 인기 있어 봤자 과자일 뿐이라는 생각을 했다. 그런데 SNS에서 가나디 캐릭터 띠부씰 과자 인기가 뜨겁다는 소문을 듣고 호기심이 동했다. 예전에 '허니버터칩' 열풍이 떠오르면서 그때의 추억이 떠오른 것이다.가나디 띠부씰 과자가 무엇인지, 왜 사람들이 열광하는지 알 수 없었다. 인터넷에서는 인증 사진이 넘쳐난다. 띠부씰을 뽑았다며 자랑하는 게시물, 희귀 스티커를 교환한다는 글, 귀여운 캐릭터로 꾸민 다이어리 사진까지. 과자가 아니라 놀이가 되어버린 느낌이다. 그러니 나도 직접 내 눈으로 확인해봐야 하지 않겠나.그러나 방문하는 편의점마다 물량이 딸려서 발주가 어렵다는 점장님들의 말씀이 돌아온다. 운이 좋아 과자가 들어오는 날을 단골들이 이른 아침부터 휩쓸어 간다고 한다. 대체 인기의 이유가 무엇일까. 결국 이날도 띠부씰 과자를 구하지 못했다.편의점을 그냥 나오기 아쉬워, 같은 브랜드에서 나온 가나디 음료를 집었다. 바나나맛 음료도 품절이라 자몽맛과 망고맛을 샀다. 170ml에 2300원, 솔직히 한 번 마실 음료치고, 가격이 꽤 부담스럽다. 한 번 먹고 버릴 병인데, 겉치레도 너무 과하다는 생각이 들었다.음료를 다 마시고 패트병을 버리려고 물에 한 번 헹궜다. 그런데 뚜껑 위에 남은 빈 고리가 눈에 띄었다. 편의점 직원이 "병뚜껑을 키링(열쇠고리)으로 쓸 수 있어요"라고 했던 말이 떠올랐다. 그냥 버리기 아깝다는 생각이 들어 병뚜껑을 따로 빼서 살펴봤다. 고리에 줄을 끼우면 열쇠고리가 된다.강아지 산책시킬 때 물병이 없어서 곤란했던 기억이 났다. 이 귀여운 병뚜껑을 산책용 물병으로 쓰기로 했다. 생각보다 튼튼하고, 캐릭터가 귀여워서 기분이 좋아졌다. 과자를 구하지 못해 허탕을 쳤지만, 브랜드의 캐릭터가 내 일상에 남았다.왜 사람들이 이 브랜드를 좋아하는지 조금은 알 것 같았다. 단순히 먹는 것에서 끝나는 게 아니라, 수집하고, 인증하고, 재활용까지 이어지는 문화가 형성되어 있다. 띠부씰을 모으는 재미, 음료 병을 '키링'으로 활용하는 창의력, 그리고 트렌드를 따라가는 즐거움이 모두 합쳐져 이 브랜드가 인기를 끄는 이유가 아닐까 싶다. 다음에는 과자를 꼭 구해봐야지.