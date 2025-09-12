국회에 울려퍼진 고려인 비단갈 합창단 목소리가 준 감동

큰사진보기 ▲카자흐스탄 고려인 비단길 합창단과 문공자, 김겐나지 부부의 공연광복 80주년을 맞아 고국을 찾은 동포들은 한국어로 된 노래와 카자흐스탄으로 된 언어로 노래를 부르며 한국인들의 후손임을 잊지 않고 전해주어 관객들에게 감동을 전했다. ⓒ 이향림 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 안에 있는 항일 의병의 목소리"보초 따위는 필요 없습니다. 주변의 모든 사람들이 우리를 지켜주고 있으니까요...죽을 수도 있겠지요. 그래도 좋습니다. 일본의 노예로 사느니 차라리 자유인으로 죽는 게 더 낫습니다"_종군기자 맥켄지가 만난 항일의병의 목소리. 공연장으로 가던 중 눈길을 사로잡은 글귀였다. 그 누구보다 자존심이 셌던 우리 민족이 아닐 수 없었다. 독립운동을 하러 연해주로 갔다가 결국 강제이주로 중앙아시아에서 흩어져야 했던 홍범도 장군과 동료들, 광복을 직접 보지 못한 그들과 가족의 마음을 어떻게 다 헤아릴 수 있을까 ⓒ 이향림 관련사진보기

"한국의 흙을 가져와 부모님 산소에 뿌렸다. 할머니에게 배운 노래, 그 노래를 이제 한국에서 부른다" _임 리야

"이번 공연은 나의 뿌리와의 연결이다. 내가 한국에서 자라지는 않았지만 이런 방식으로 조상들과 문화에 대한 존경을 표현할 수 있다고 믿는다. 비록 한국은 남한과 북한으로 나뉘어 있지만 민족적 정체성은 변하지 않는다."_최 발렌티나 콘스탄티노브나

지난 11일, 광복 80주년을 맞아 카자흐스탄에서 온 고려인 비단길 합창단이 국회에서 공연을 열었다. 오랜 시간 낯선 땅에서 뿌리내린 이들이 다시 본향을 찾아 노래하는 것을 보자 가슴이 벅찼다.나는 '고려인'이라는 이름을 다큐멘터리를 통해 처음 접했다. 어쩔 수 없이 고향을 떠나야 했던 이들, 헤어진 가족을 그리워하며 떠나는 제작진의 차를 붙잡던 노인들의 눈빛은 오래도록 내 안에 남아 있었다. 돌아올 수 없는 땅에 대한 절망, 그러나 놓을 수 없었던 그리움. 공연장을 향하는 길 위에서 그 장면이 자꾸 겹쳐졌다.평일 낮임에도 이미 관객으로 가득했다. 배우 박철민이 사회를 맡아 유머와 따뜻한 말로 분위기를 열었고, 박홍근 의원은 무대에 올라 "외국에서 우리 문화를 잊지 않고 지켜나가는 일이 얼마나 힘든 일인지 안다"며 해외 동포 지원의 필요성을 강조했다.이날 공연은 김영진·박홍근·이용선·허영 더불어민주당 의원실이 공동 주최했고, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 항일혁명가기념단체연합이 후원했다. 이번 무대는 이동섭 따뜻한한반도사랑의연탄나눔운동 상임이사와 김상욱 알마티 고려문화원 원장의 뜻이 모여 이루어진 자리이기도 했다. 김 원장은 지난해 카자흐스탄 민족회의로부터 한인 최초의 한-카자흐 친선대사로 임명되며 양국 교류의 가교 역할을 이어가고 있다.공연에 앞서 상영된 영상은 1937년의 시간을 소환했다. 소련 정부는 연해주에 살던 18만 명의 고려인을 우즈베키스탄과 카자흐스탄 등으로 강제 이주시켰다. 그해 가을부터 이어진 추위와 기근 속에서 수많은 고려인이 희생되었다. 독립운동가 홍범도 장군 또한 그 대열에 있었다. 일본의 간첩일지 모른다는 억울한 모함이 덧씌워진 채였다. 영상을 지켜보던 객석은 숙연해졌다.이어 재일 동포들의 응원 메시지가 전해졌다. "우리도 외국에서 자존심을 지키며 살아가고 있다. 함께 힘내자." 짧지만 진한 연대의 말이었다. 일본으로 망명해 통일운동에 헌신했던 정경모 선생의 아들 정강헌씨도 목소리를 보탰다. "강제이주의 고난을 겪은 조상과 후손들에게 뜨거운 연대를 보낸다." 사회자 박철민은 "듣고만 있어도 울컥한다"고 소회를 전했다.드디어 합창단이 무대에 섰다. 멀리 떨어져 있어도, 언어는 여전히 그들의 고향이었다.카자흐스탄 알마티에서 활동하는 이들은 고려인 2세·3세로 구성되어 있으며, 카자흐스탄 정부로부터 국민합창단 칭호를 받았다. 단원들은 고운 한복을 입고 한국어로 노래했다. 모국어가 아닐 수도 있을 텐데, 그 발음과 울림은 또렷했다. 그것은 고향의 언어를 잊지 않으려는 간절한 의지처럼 다가왔다. 무대 위 스크린에는 합창단원들의 소감이 자막으로 흘렀다.카자흐스탄에는 현재 12만 명의 고려인이 살고 있다. 특히 알마티는 4만여 명의 고려인이 모여 사는 도시다. 이곳의 공화국 궁전, 카자흐스탄 호텔, 소년궁전, 메데우 댐까지도 고려인 건축가들이 설계한 건축물이다. 도시 곳곳에 새겨진 그들의 흔적은 이방인으로서만이 아니라 주인으로서의 발자취이기도 했다.가수 손병휘는 '평화의 메달'을 부르며 2018년 평창올림픽 당시 눈물 흘리던 북한 고위 인사의 모습을 떠올렸다. 디아스포라로서의 눈물이 곡의 모티프였다고 했다. 문공자 가수는 '불영청진', '아리랑 판타지아', 러시아 민속 가곡 등을 불렀다. 특히 사할린에서 태어난 그는 '사할린'을 부르기 전 이렇게 말했다. "부모님이 고국을 못 보고 돌아가셔서 이 노래가 가슴 깊이 와 닿습니다."무대 위에서 흘러나온 그의 목소리는 울부짖음처럼 깊고 애절했다. 문공자씨와 나란히 서서 기타를 멋지게 연주한 김겐나지씨는 우즈베키스탄에서 태어나 음악으로 인연을 맺은 남편이었다. 두 사람은 카자흐스탄 정부로부터 '공훈예술가' 칭호를 함께 받은 부부이기도 하다. 그들의 호흡은 단단했고, 음악은 완벽했다.마지막 곡은 '고향의 봄'. 합창단과 문공자·김겐나지 부부가 함께 노래를 불렀다. 객석은 따라 부르며 웃기도 하고 울기도 했다. 부모 세대가 밟지 못한 고향의 땅을, 자식 세대가 노래로 대신 딛는 순간이었다. 그날 국회에서 울려 퍼진 노래는 단순한 공연이 아니었다. 기억을 되살리고, 흩어진 역사를 이어주며, 다시금 우리가 한민족임을 확인하는 시간이었다. 광복 80년, 디아스포라가 불러낸 노래는 오래도록 가슴에 남았다. 노래와 기억이 있는 한, 고향은 결코 사라지지 않았다.