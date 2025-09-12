"미국 경제에 자해 행위 아닌가?" 김동연 지사, 조지아 이민 단속 맹비판

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 9일 오전 경기도의회 본회의장에서 제386회 임시회 3차 본회의가 열리기 전 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. ICE 홈페이지 영상 캡쳐. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 이민 단속으로 구금됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 노동자들이 12일 오후 인천국제공항 제2여격터미널에 도착한 뒤 입국장을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 10일 오후(현지시각) 미국 미시간주 랜싱 주청사에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 만나 양 지역 간 ‘자동차산업 상생을 위한 협의체’ 구축 등 자동차 부품관세에 공동 대응하기 위한 4개 항에 합의했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 12일 미국 이민 당국의 조지아주(州) 현대차·LG에너지솔루션 공장 이민 단속에 대해 "명백하게 미국이 잘못했다"라고 맹비판했다.앞서 지난 4일 미국의 국토안보수사국(HSI)과 이민세관단속국(ICE) 등은 조지아주 서배너에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 불법 체류자 단속을 벌였고, 300여 명의 한국인을 체포해 구금했다가 1주일 만에 석방했다.43억 달러(약 6조 200억 원)를 투자해 올해 연말 준공을 목표로 일하고 있는 한국 기업의 건설 현장을 급습해 불법 체류자 단속을 명분으로 대규모 체포를 벌인 일은 한국은 물론 국제 사회에도 큰 충격을 주었다.이에 대해 이날 수원에서 '민생경제 현장투어'를 진행하던 김동연 지사는 기자들과 만나 "어떤 연유와 배경이 있는지 모르겠지만 불합리한 조치였고, 그(단속) 자체가 경우에 어긋나고 불법적인 것까지도 한 정황이 있다"라며 "지금 트럼프 대통령의 관세 정책을 포함해서 이러한 부분들이 미국 경제에 대한 자해 행위 역할을 할 수도 있다. 대단히 유감이다"라고 지적했다.김 지사는 또 "(하반기) 미국 출장 일정이 확정은 되지 않았지만, 트럼프 행정부에 상당히 영향력 있는 주지사, 상원의원 등을 만날 가능성이 높은데, 이 문제를 강력하게 제기하려고 한다. 이게 결국 자기 발등 찍는 일이 될 거라고..."라면서 "양국 관계에 있어서 이런 일로 손상을 입거나 동맹 관계에 지장을 줘서는 안 된다는 식으로 강하게 얘기를 하겠다"라고 말했다.이와 관련 영국 <가디언>은 미국 이민 당국이 건설 현장에서 체포한 한국인 노동자 중에 유효한 비자 소지자가 있었지만, 그걸 알고도 구금한 정황이 드러났다고 지난 10일(현지 시각) 보도했다.<가디언>이 단독 입수한 미 이민세관단속국(ICE) 내부 문서에 따르면, ICE가 구금한 한국인 근로자 중 1명은 미국에서 합법적으로 체류하며 일할 수 있는 유효 비자를 소지했고, 당국자들도 이를 알고 있었다. 조지아주 이민 전문 변호사 찰스 쿡은 "유효한 비자를 소지한 사람을 이런 식으로 구금하는 것은 명백한 범죄이며, 불법적인 구금(unlawful imprisonment)"이라고 지적했다.실제 이번 단속에서 체포·구금된 한국인 중 일부는 미 공장·법인 등에서 합법적으로 일할 수 있는 주재원 비자(L-1)를 소지하고 있었다. 또한 단기 상용 비자(B-1)나 최대 90일까지 비자 신청을 면제해 주는 전자여행허가제(ESTA)도 계약서 등에 명시가 돼 있으면 해당 인력이 미국에 와서 관리·감독을 하고 일부 기자재를 설치하는 데는 문제가 없다.그러나 우리 외교 당국은 법적인 시시비비를 가리게 될 경우 구금이 장기화할 우려가 있었기 때문에 '우선 귀국'에 최우선 순위를 두고 한미 간 협의를 진행했다.이에 대해 김동연 지사는 "작게는 300여 명의 한국인 노동자들이 귀국 이후 불이익이 전혀 없었으면 좋겠고, 크게는 일단 자진 귀국 식으로 하게 된 것은 다행이지만, 근본적인 해결책은 안 될 것"이라고 밝혔다.김 지사는 "제가 미국에 (출장을) 갈 때마다도 이와 같은 문제를 예상하고 취업 비자, 전문 비자의 확대 얘기를 했고, 여러 미국 주지사로부터 협조 요청도 받았다. 윤석열 정부 때 중앙정부에서 이 문제를 빨리 해결해야 한다고 여러 차례 얘기했었는데, 결국은 이런 문제가 생겨서 안타깝다"라며 이같이 말했다.김동연 지사는 근본적인 해결책과 관련 "이제 앞으로가 중요하다. 작게는 한국 노동자들이 미국 재입국이나 미국에서 일하는 데 지장이 없도록 하는 조치가 필요할 것이고, 크게는 제도적으로 취업 비자를 확대하고, 이런 문제가 재발하지 않도록 하는 노력이 함께 이루어져야 한다"라고 강조했다.