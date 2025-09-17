건강한 토론문화를 위하여

큰사진보기 ▲ 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 1일 성남 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의날 기념식에 참석하고 있다. 2024.10.1 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 3일 저녁 서울역 TV에 관련 뉴스가 나오고 있다. 2024.12.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 새벽 국회 본청에 진입한 군 병력이 국민의힘 당대표실쪽에서 본회의장 으로 진입하려 하자, 국회 직원들이 소화기를 뿌리며 진입을 막고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

윤석열 부부의 각종 범죄와 그 행태를 보면서 한순간 아무래도 인간 본성이 성악설 쪽이 아닌가 하는 근원적인 의문이 들기도 했다. 끝이 없는 욕망과 흑심, 불법과 탈법을 넘나들면서 저지른 범죄와 행동거지는 사람이 저토록 사악하고 추해질 수 있을까 하는 의구심을 갖기에 모자라지 않는다.사람은 누구나 남의 불행을 측은히 여기는 마음(측은지심), 잘못을 부끄러워하는 마음(수오지심), 남을 존중하고 공경하는 마음(공경지심), 무엇이 옳고 그른 지를 변별할 줄 아는 마음(시비지심)을 갖고 있다. 줄여서 인·의·예·지의 4단설이다. 짐승과 다른 사람만의 본성이다.성선설과 성악설은 인류의 가장 오래된 논쟁사에 속한다. 이와 함께 진화론은 뭇 생물이 외계의 영향과 내부의 발전에 의하여, 간단한 것으로부터 복잡한 것으로, 저급한 상태에서 고급한 상태로 그 체제를 바꾸어 발전해가는 과정을 말한다. 이에 맞서 종교계(기독교)는 창조설을 내세운다. 천지간의 모든 생명체는 창조주의 산물이라는 주장이다.인류의 진보사는 어느 측면에서 논쟁의 역사다. 어떤 사물(사안)을 두고 주장→반박→합의도출 과정 즉 정반합의 변증법이론이다. 논적(論敵)의 주장을 논박하기 위해 상대방의 주장을 전제로 해서 거기서 서로 모순되는 명제를 도출하는 논법을 말한다. 소크라테스를 기원으로 아리스토텔레스와 플라톤을 거쳐 칸트와 헤겔에 의해 발전 정립되고, 마르크스와 엥겔스가 헤겔의 변증법의 관념론적 성격을 비판하면서 유물론적 변증법을 제시하기도 했다.우리 사회는 토론과 논쟁다운 논쟁이 없었다.21대 대통령선거 당시 주요 후보들의 3차에 걸쳐 진행된 TV토론에 실망하는 국민이 많았다. 이 토론뿐만 아니라 신문·방송에서 여야의 토론은 거의 예외없이 감정적인 저질언어와 근거 없는 폭로성으로 시종된다. 국회청문회도 다르지 않다. 논쟁다운 논쟁과 쟁점이 자리잡지 못한 채 일방적인 주장이나 뜬구름 잡는 식의 공허한 말장난이 난무한다. 걸핏하면 철 지난 색깔론을 편다. 논(論)은 없고 쟁(爭)만 난무하는 모습이다. 윤석열 시대의 '입틀막'이 상징적이다.이 같은 현상은 우리 문화와 전통에서 생겨난 유산이다. '어명'으로 상징되는 긴 왕조시대, 일제강점기 총독부 고시, 분단과 전쟁기에 파생한 이데올로기의 과잉, 군사독재의 계엄령과 포고령, 수직선상의 명령체계인 군사문화, 가부장제 등의 산물로서 토론이나 논쟁보다 명령에 따라 움직이는 구도였다. 학교 교육도 토론보다 암기 위주의 주입식 그대로이다. 어디에서도 토론이나 논쟁이 설 곳이 없고 획일적, 수직선상에서 효율성이 중요시되었다.원칙을 확인하면서 합리적으로 진행되는 논쟁은 사회의 지적 자원을 풍부하게 늘리는 역할을 하면서 그 사회가 민주주의 원칙에 어긋나지 않는 좋은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 역할을 해낸다.하지만 우리 사회는 이데올로기의 과잉이라는 질병을 앓고 있고 목적이 분명하지 않은 대중 선동에 취약하다. '허구로 만든 진실'에 쉽게 미혹되고 이내 냉정함을 잃는다. '정쟁'은 허다하지만 '논쟁'은 없는 까닭이다. (주석 1)지금의 세계는 지극히 어려운 상황에 처해 있다. 한국도 예외는 아니다. 오히려 그 중심에 있다고 하는 편이 정확할 것이다. 변동성과 불확실성이 유난히 심하고 짙은 편이다.지금 우리는 역사상 가장 큰 위기 속에 있다. 모든 인프라, 자연을 대하는 방식, 과학을 다루는 방식, 아이들을 교육하는 방식, 경제를 움직이는 방식, 정부를 운영하는 방식, 우리의 삶의 방향성 등 모두 바뀌고 있다. 역사상 이보다 더 큰 위기도, 더 큰 기회도 없었다. (주석 2)인공지능(AI)을 포함한 정보기술 혁명을 '3차산업혁명'으로 규정한 제레미 리프킨의 지적이 아니라도, 우리는 많은 과제를 안고 있다. 경제회복, 윤석열 반란세력의 재판, 실마리가 풀리지 않는 남북관계, 보혁갈등, 빈부격차, 극우세력의 준동, 자체 핵개발 문제, 인구와 지방소멸, 환경파괴 등이 산적해 있다.우리가 당면한 문제들은 치열한 토론과 정밀한 논쟁을 통해 풀어나가야 하는 과제이다. 예컨대 기후위기가 가속되면서 더 이상 석유나 석탄, LNG를 통해 화학연료로 생산시설을 가동하면 안 된다는, 그래서 신재생에너지(태양열과 풍력으로 가동)로의 전환이 국제적인 해결방안인데도, 원전을 지지하는 정치세력과 일부 언론의 행태는 논쟁보다 고집을 보여준다.<사피엔스>의 저자 유발 하라리는 최근 <넥서스>에서 인공지능(AI)을 "도구가 아니라 행위자"라고 규정하고 있다. 인간 없이 정보를 처리하고 자율적으로 결정하는 존재라는 것이다. '도구'에서 '인격체'로 격상한 것이다.인공지능(AI)을 그 유용성과 더불어 문제점(두려움)이 제시되고 있다.첫째, 사람들이 하는 일을 대신하여 사람들이 일자리를 잃을 것이다. 둘째, 임무에만 고도로 효율적이고 인간답지 못해 반인륜적일 수 있다. 셋째, 자기인식을 이루면 인류를 공격할 것이다. 넷째, 소수 기업들에 의해 독점되어 불평등을 더욱 심화시킬 것이다.(박경신, 고려대 교수)최근 우리 사회의 악성 종양으로 실체가 드러난 음습한 집단이 있다. 어린 학생들에게 친일과 이승만·박정희의 독재를 옹호하는 '리박스쿨'이다. 윤석열 정권의 늘봄학교 정책을 통해 뉴라이트 역사관에 뿌리를 두고 초등 저학년들에게 극우 역사를 주입해 왔다. 타락한 정권의 뒷배를 배경으로 어린 학생들에게 극우 역사관을 주입시키려는 사회적 독버섯이다.우리 사회 곳곳에 자리잡고 번성한 독성 유튜버, 아스팔트 극우집단, 보수를 참칭하던 정당의 극우화 본색 등 위험 증세가 도를 넘는다.윤석열 내란 사태를 겪으며 우리는 한국 사회가 민주주의 사회라기보다는 후기파시즘 사회에 가깝다는 사실을 깨달았다. 다시 말해, 군사 독재에 민주주의로 이행한 사회가 아니라, 전기파시즘에서 후기파시즘으로 이행한 사회가 아닐까라는 충격적인 인식에 이르게 된 것이다. (주석 3)고대 희랍과 로마에서는 목청이 큰 사람이 정치인이었다고 한다. 아고라(광장)에 모인 사람들에게 선전할 수 있었기 때문이다.소크라테스는 허스키여서 집정관 대신 학자가 되었다고 한다. 지금은 광장 대신 언론매체가 있고 마이크가 있다. 그래서 목청이 큰 인물이 아니라 정책과 비전, 논쟁과 쟁점을 제대로 할 줄 아는 인물이 필요한 것이다.우리 사회의 중요 현안과 이슈가 활발한 토론과 논쟁을 통해 정립되고 이를 바탕으로 발전하고자, "한국 현대사 논쟁과 쟁점"을 찾아 출발한다.주석1> 영국사상연구소 엮음, 박민아·정동욱·정세권 엮음, <논쟁 없는 시대 논쟁>, 9쪽, 이음, 2009.2> 제레미 리프킨(미국 경제동향연구재단 이사장), '3차 산업혁명 어떻게 맞아야 하나', <경향신문>, 2025년 6월9일.3> 김누리, '후기파시즘 사회를 넘어서', <한겨레>, 1925년 6월8일.