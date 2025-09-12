2025년 현재, 남들보다 287시간 더 일하는 사람들... 부산에 있습니다

▲[오마이포토] 일하다 골병든다. 인력충원! 예산보장!하라부산지하철 청소노동자의 노동시간 단축, 노동조건 개선을 지지하는 지역 노동시민단체가 11일 부산시의회에서 기자회견을 열고 있다. 기자회견에서 피켓을 들고 있는 한옥녀 지부장 ⓒ 김보성 관련사진보기