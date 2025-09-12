황소제 광주시의원 "대규모 개발 앞두고 기반시설 '제자리걸음'"

큰사진보기 ▲광주시의회 황소제 의원은 지난 9일 열린 제319회 임시회 제1차 본회의 시정질문을 통해 오포권역의 급격한 인구 증가에도 불구하고 기반시설과 교통 인프라가 턱없이 부족하다는 점을 지적하며, 방세환 시장과 집행부에 실질적인 대책 마련을 강력히 요구했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

광주시의회 황소제 의원은 지난 9일 열린 제319회 임시회 제1차 본회의 시정질문을 통해 오포권역의 급격한 인구 증가에도 불구하고 기반시설과 교통 인프라가 턱없이 부족하다는 점을 지적하며, 방세환 시장과 집행부에 실질적인 대책 마련을 강력히 요구했다.황 의원은 "고산누리문화복합센터 개관, 2026년 오포중·고등학교 개교, 광주차고지 이전 등 오포권역 내 대규모 시설이 예정되어 있음에도 불구하고, 이에 상응하는 기반시설 확충이 지연되고 있다"고 비판했다. 특히 교통 혼잡과 안전사고 위험이 날로 심화되고 있는 현실을 지적하며, 지역 주민들의 불편과 불안이 가중되고 있다고 지적했다.그는 "별빛초등학교 앞 교차로(시도17호선)의 경우, 차고지에서 출발하는 버스들로 인해 상습적인 교통 마비가 발생하고 있다"며 "인도가 없는 우회도로에서는 학생과 주민들이 차량 사이를 오가야 하는 위험한 상황이 지속되고 있다"고 강조했다.황 의원은 주민들에게 약속했던 중로 2-24호선 4차선 도로가 장기간 미집행 상태로 방치되어 있다는 점을 문제 삼았다. 그는 "전체 노선이 아니더라도 인근 시유지(고산동 283-9)를 활용하면 부분적으로라도 교통 문제를 해소할 수 있음에도 불구하고, 행정이 적극적으로 나서지 않는 것은 납득하기 어렵다"고 지적했다.이어 광주차고지 이전 과정에서 약속됐던 '친환경 차량 120대 운영'이 지켜지지 않고, 현재는 디젤 차량 70대를 포함한 총 226대가 운행되고 있는 점도 문제로 제기됐다. 황 의원은 이로 인해 발생하는 소음, 매연, 진동, 빛 공해가 주민들의 생활환경을 심각하게 해치고 있다고 지적하며, 환경·교통영향평가가 제대로 반영됐는지에 대한 의문을 제기했다. 그는 실질적인 피해 저감 대책 마련이 시급하다고 강조했다.최근 신현동에서 발생한 수도관 파열 사고에 대해서도 황 의원은 언급했다. 그는 "장기간 단수로 인해 주민 불편이 극심했으며, 이에 따른 행정 불신이 심화됐다"며 "단순한 피해 보상과 책임 규명에 그칠 것이 아니라, 노후 수도관의 전면 교체와 재발 방지를 위한 종합적인 대책 수립이 필요하다"고 주장했다.황 의원은 "오포권역은 도시 성장에 따라 기반시설 수요가 급증하는 지역"이라며 시장에게 교통·환경·안전 문제에 대한 책임 있는 원인 분석과 구체적인 해결책 제시를 강력히 요구했다. 그러면서 "주민과의 약속을 지키고, 투명한 소통과 신속한 정책 집행을 통해 시민 불편을 해소하고 행정에 대한 신뢰를 회복해야 한다"고 덧붙였다.