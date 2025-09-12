9·11 테러 23년, 주범 KSM 재판은 여전히 '진행 중'

AD

AP 통신은 9월 11일, 2001년 9·11 테러 당시 공격에 가담한 테러범들은 모두 사망했지만, 이 사건의 배후로 지목된 칼리드 셰이크 모하메드(Khalid Sheikh Mohammed)에 대한 장기적인 법적 절차는 여전히 결론을 내지 못하고 있다고 보도했다. 전 알카에다 지도자인 그는 2003년에 체포됐지만, 아직 재판을 받은 적이 없다.2001년 9·11 테러의 핵심에는 두 인물이 있었다. 알카에다 창립자 오사마 빈 라덴은 정치·이념적 지도자로서 미국을 '주적'으로 규정하고 대규모 공격을 승인하며, 자금과 조직을 뒷받침했다. 반면 KSM은 '실질적 설계자'로서 항공기를 무기로 뉴욕과 워싱턴을 공격하는 계획을 세우고, 테러범 모집과 훈련, 자금 지원 등 실행 전 과정을 총괄했다.빈 라덴이 상징적 지도자였다면, KSM은 구체적 작전의 지휘자였다. 빈 라덴은 2011년 미군에 의해 사살됐지만, 2003년 체포된 KSM은 관타나모 수용소에서 여전히 재판을 기다리고 있다.재판이 20년 넘게 지연된 이유는 군사위원회와 연방법원 중 어디에서 재판을 진행할지 논쟁이 이어지고 있기 때문이다. 군사위원회는 군사적 적을 대상으로 한 특별 재판으로, 보안 유지와 신속한 재판이 가능하지만 공정성 논란과 국제적 비판이 지속된다. 반면 연방법원은 일반 민간인을 대상으로 한 재판으로, 배심원과 엄격한 증거 기준이 적용돼 공정성과 합법성이 보장되지만, 보안 문제와 고위험 피고인 관리가 어렵다. 결국 KSM 재판은 '보안 대 공정성' 논쟁 속에서 지연돼 왔다.지난 2024년 7월, KSM과 다른 피고인들은 사형을 피하는 대가로 유죄를 인정하는 협상(plea deal)에 합의했으나, 당시 로이드 오스틴 전 국방장관이 이를 취소했다. 이어 2025년 7월, 워싱턴 D.C. 항소법원은 협상을 무효로 판결하며, KSM 측의 사형 회피 시도는 국방부와 법원의 결정으로 모두 좌절되었고, 재판 진행이 공식화됐다.미 국방부는 지난 8월 8일, KSM을 비롯한 피고인 4명의 사전 심리(pre-trial hearing) 취재를 언론에 초청한다고 발표했다. 사전 심리는 본 재판에 앞서 사건과 증거, 절차를 미리 점검하는 과정으로, 10월 27일부터 11월 21일까지 진행될 예정이다.이번 사전 심리는 쿠바 관타나모 만 해군기지(NSGB) 내 원정법원 단지에서 열리며, 국방부는 이번 초청의 주요 목적이 군사위원회 심리 취재라고 강조했다.이번 사전 심리는 본격적인 재판 일정과 장소를 확정하고, 법적·행정적 준비를 마무리하는 단계다. 9·11 테러 책임자를 법정에 세우는 역사적 사건인 만큼, 전 세계가 주목하고 있는 KSM 재판의 출발점이 될 것으로 기대된다.그러나 재판 전망은 여전히 불투명하다. 법적 논란과 정치적 압력, 피고인 고문 의혹 등으로 재판이 지연될 가능성이 크며, 이는 미국 사법 시스템과 국제사회의 신뢰에도 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다.