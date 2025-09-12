"제일 힘센 사람 됐는데 이제 해야지" 이 대통령 말에 박수 터진 까닭

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 강원도 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 지역 토론회 '강원의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 질문에 답변하고 있다. 2025.9.12 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 12일 강원 춘천시에서 열린 네 번째 타운홀미팅에서 "강원도에 산다는 것이 억울하지 않게 각별한 배려를 하도록 하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 "대한민국의 안보를 지키기 위해 휴전선 접경지역은 엄청난 규제를 가하지 않나. 군사보호구역을 설정하고 출입을 못하게 하고 밤에는 나다니지도 못하게 만들고"라며 접경지역으로서 강원도가 많은 불이익을 받아왔던 것을 짚으면서 이러한 방침을 밝혔다.이 대통령은 구체적으로 "이렇게 하면서도 그에 대해 (정부가) 아무런 대가를 지급하지 않았다. 강원접경지대에 사는 것이 죄였던 것"이라며 "얼마나 억울했겠나. 누가 거기서 태어나고 싶었겠나. 휴전선이 하필이면 왜 거기다 그어진거냐"고 짚었다.이어 "지금까지는 '먹고 살기 어려우니까 니가 감수하라' 그랬다면 이제는 바꿔야 겠다"라며 "모두가 함께 잘 사는 세상이 돼야 하는데 공동체 모두를 위해 특별한 희생을 치르는 집단·지역·사람들에 대해서는 공동체가 그로 인해 얻는 편익·이익의 일부를 떼서 채워줘야 한다"고 말했다.특히 "'특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다', 제가 정치사회운동을 시작하면서 정한 원칙이다. 누구도, 어떤 지역도 특별히 억울하지 않은 세상을 만들어보자고 정치를 시작했다"라며 "이제 대한민국에서 제일 힘센 사람이 되지 않았나. 이제는 해야지"라고 말했다. 환호와 박수가 쏟아졌다.이 대통령은 이날 지역균형발전의 필요성도 재차 강조했다. 이 대통령은 "(수도권 일극 체제 때문에) 서울 아파트 한 평에 2억 8천만 원 하는 곳도 있다. 웬만한 지역의 아파트 한채 값 아니냐"라며 "한쪽은 너무 많아서 문제고, 한쪽은 너무 적어서 문제다. 이걸 바꿔야 한다"고 강조했다.한편, 이날 타운홀미팅에서는 K-문화관광벨트 개발과 글로벌 관광 허브 구축, 지역 균형발전을 위한 혁신 정책 등이 논의된다.