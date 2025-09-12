여성가족부, 내년도 경계선지능인 한부모가족 지원 확대

큰사진보기 ▲여성가족부는 내년도 예산안에 한부모가족 양육지원을 강화한다고 밝혔다. ⓒ 여성가족부 관련사진보기

여성가족부가 2026년도 한부모가족 지원 관련 예산안을 올해보다 354억 원(6%) 증액된 6260억 원으로 편성했다. 예산안에는 한부모가족 경계선지능인에 대한 지원도 포함됐다.여가부가 지난 11일 공개한 자료에 따르면, 내년도 예산안에는 한부모가족 복지시설 입소 가구를 대상으로 300명분의 경계선지능 진단비가 처음으로 반영됐다. 이는 기존 상담·치료 위주 사업에서 진단이 선행돼야 할 필요성이 제기되면서 새롭게 편성된 것이다. 진단검사비는 1인당 약 30만 원으로 책정됐으며, 본인 또는 시설을 통해 신청해 지원받을 수 있도록 할 예정이다.현재 전국에는 100여 곳의 한부모가족 복지시설이 운영되고 있으며, 자립이 어려운 한부모가족의 주거를 지원하고 있다. 복지시설은 가구 유형에 따라 생활, 출산, 양육, 일시지원시설로 구분되며, 정원은 부모 약 800명, 가구 1300여 세대 규모다.여성가족부는 올해 상반기 예산 수요조사를 위해 복지시설 내 경계선지능 현황을 조사한 바 있다. 담당자에 따르면 복지시설에 입소한 가구 중 경계선지능을 가진 인원은 현재까지 288명으로 파악됐다. 이는 부모와 자녀를 통틀어서 합산한 수치다. 그동안은 시설 내 수요에 따라 상담 및 치료 지원이 이뤄졌으나, 내년부터는 진단 단계부터 비용을 지원받을 수 있게 된다.한편, 내년도 한부모가족 지원 관련 예산안은 ▲복지급여 지원대상 확대 ▲법률·의료·주거 지원 확대 ▲양육비 이행 확보 지원 강화 등을 주요 내용으로 담고 있다.원민경 여성가족부 장관은 "2026년에 확대된 예산을 통해 한부모가족이 양육 부담을 덜고, 양육비 이행 확보 지원과 주거 지원 등 한부모가족이 자립할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 전했다.