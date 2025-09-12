늘어나는 초대형 산불, 기후변화 보다 '이것'이 원인일 수 있다

큰사진보기 ▲환경단체들은 2025년 9월 11일 서울 불교환경연대 그린담마홀에서 기자회견을 열었다.단체들은 정부가 기후위기 탓으로만 돌리는 상황을 비판하며, 소나무 단순림 정책과 초기 진화 실패 등 구조적 요인을 밝히겠다고 강조했다.” ⓒ 서울환경연합 관련사진보기

경북 초대형 산불의 확산 원인이 단순히 기후변화 때문만은 아닐 수 있다는 주장이 제기됐다.불교환경연대, 안동환경운동연합, 서울환경연합, 생명다양성재단은 11일 부산대학교 홍석환 교수와 함께 서울 불교환경연대 그린담마홀에서 기자회견을 열고 '경북산불 피해확산 원인조사 프로젝트'의 시작과 1차 분석 결과를 발표했다.이들은 정부가 기후위기를 주요 원인으로 지목하고 있지만, 실제로는 "불에 취약한 소나무 단순림 정책과 초동 진화 실패가 핵심 원인"이라고 주장하며 자체 조사에 착수했다.지난 3월 영남권을 덮친 초대형 산불은 31명의 사망자와 4천여 채의 주택 소실, 1조 1천억 원이 넘는 피해를 남겼다.서울환경연합 등 단체들은 산림청이 피해 확산 원인에 대해 '기후변화'를 강조했을 뿐, 구조적 요인에 대한 과학적 검증은 이루어지지 않았다고 지적했다.서울환경연합 최진우 생태도시 전문위원은 통화에서 "기후위기 탓만 하면 누구의 책임인지 묻기 어렵다"며 "가까운 중국과 일본은 오히려 산불이 줄어드는 상황인데, 한국에서만 산불이 대형화된 것은 다른 구조적 요인이 있다"고 말했다.그는 특히 소나무 단순림 확대 정책을 지적했다. "산림청이 낙엽활엽수를 제거하며 불에 잘 타는 숲을 만든 것이 대형 산불의 가장 큰 원인"이라며 "목재 생산과 송이버섯 채취를 위해 소나무를 키워온 산림정책이 화마를 키웠다"고 설명했다.또한 초기 대응 실패도 문제로 꼽았다. 최 위원은 "의성에서 시작된 산불은 첫 사흘 동안 바람이 세지 않아 충분히 진화가 가능했지만, 산불 예측 시스템은 작동하지 않았고 지휘 체계도 혼란스러웠다"며 "이 역시 인재(人災)"라고 강조했다.환경단체들은 산림청과 산림조합, 임업회사들이 얽힌 구조적 문제를 '산림 카르텔'이라 표현했다. 최 위원은 "산불이 발생하면 오히려 예산 사업이 늘어나 산림계가 돈벌이를 하는 구조"라며 "산불 복구가 생활 재건보다 산림사업 위주로 흘러간다"고 주장했다.이번 조사 프로젝트는 부산대 홍석환 교수를 비롯한 학계 연구진이 주도하며, 연말까지 현장조사를 진행하고 내년 2월 최종 결과를 발표할 예정이다. 연구비용은 환경단체 자체 재원과 파타고니아의 '지구를 위한 1%' 지원금, 그리고 시민들의 온라인 모금으로 충당된다.최 위원은 "아직 모금이 충분치 않다"며 "서울환경연합이 운영하는 카카오 '같이가치' 모금함과 서울환경연합 한강지부의 모금 캠페인을 통해 시민들의 참여를 기다리고 있다"고 말했다.한편, 김산하 생명다양성재단 대표는 "이번 연구가 과학적 근거에 기반해 건강한 산림으로 전환하는 밑거름이 되길 기대한다"고 밝혔다.