고공농성 216일 만에 열린 교섭... "세종호텔 부당해고, 부디 철회되길"

세종호텔 해고 노동자들이 고진수 서비스연맹 관광레저산업노동조합 세종호텔지부장의 고공농성 216일 만에 교섭 테이블로 나온 사측을 만나게 됐다.
민주노총 서울지역본부와 산별노조, 그리고 세종호텔 해고자들과 연대를 이어왔던 시민들이 12일 오후 1시 30분 서울지방고용노동청 앞에서 '세종호텔 투쟁승리 결의대회'를 열었다.
교섭이 끝나는 시점까지 무기한으로 이어지는 결의대회에 모인 참석자들은 세종대학교와 세종호텔을 소유하고 있는 재단 대양학원과 세종호텔을 경영하는 오세인 세종투자개발 대표를 향해 교섭에 성실히 임할 것과 해고 노동자들의 조속한 복직을 결단할 것을 촉구했다.
또 교섭장에 들어가는 노조 측 3명(허지희 세종호텔지부 사무장, 김진억 민주노총 서울지역본부장, 최대근 서비스연맹 관광레저산업노동조합 위원장)이 힘을 내 좋은 결과를 가지고 돌아올 수 있도록 격려했다.
교섭장에 들어서기 전 결의대회 참석자들에게 감사를 표한 허 사무장은 "세종호텔에 아무것도 없던 상황에서 복직을 원한다는 마음 하나로 여기까지 왔다"며 "노동조합, 정당, 종교인, 시민 등 많은 이들의 힘으로 이 자리에 올 수 있었기에 반드시 고진수 동지와 함께 복직하고 일상으로 돌아갈 수 있도록 모든 것을 걸겠다"고 각오를 밝혔다.
산별노조 대표자인 최대근 서비스연맹 관광레저산업노동조합 위원장도 "겨우 시작된 이 교섭이 만들어질 수 있었던 것은 동지들과 고공농성으로 자신을 던졌던 고 지부장의 힘 덕분"이라 언급하면서 "고 지부장의 절박함과 교섭장 앞까지 나와 함께 응원의 구호를 외쳐주는 연대 시민들의 뜻을 가슴에 안고 임하겠다"고 말했다.
민주노총 지역본부를 대표해 김진억 민주노총 서울지역본부장 역시 "3년 9개월 만에 처음으로 교섭의 자리가 마련된 만큼, 오늘 이 자리에 모인 노동자·시민들의 힘으로 해고자 복직 합의를 이뤄내야 한다"고 강조하며 "우리가 가진 최고의 힘을 다 모았고, 여러 경우의 수에 철저히 대비하겠다"고 교섭 전략을 설명했다.
오후 1시 50분에 서울지방고용노동청이 있는 교섭장으로 세 명이 들어간 이후 노동자·시민들은 해고 노동자들의 억울한 해고가 철회되고 한파와 폭염에 시달리면서 고공에서 투쟁을 이어갔던 고 지부장이 무사히 지상으로 내려올 수 있도록 교섭장 앞을 연대 발언과 문화 공연 등을 이어가며 지켜가고 있다.
한편, 이날 교섭에 참여한 인원은 오 대표를 포함한 사측 관계자 2명, 노동청 관계자 3명, 노동자 측 3명 총 8명인 것으로 전해졌다.
(*교섭 전 결의대회 장면 : https://youtu.be/x0X4bYsOtY4
)