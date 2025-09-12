충북도의회, 오송참사 추모조형물 예산 전액 삭감... 유가족 분노

큰사진보기 ▲오송참사 시민대책위 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도의회 예산결산특별위원회(예결위)가 11일 오송참사 희생자 추모조형물 설치 예산을 전액 삭감하기로 결정한 가운데 이를 비판하는 목소리가 거세다.오송참사 유가족·생존자·시민대책위원회는 이날 성명을 내고 "오송참사는 정쟁의 수단이 될 수 없는 사회적 참사지만, 도민의 대의기관인 의회가 정쟁화하며 최소한의 예의와 책임을 스스로 저버렸다"고 비판했다.이어 "이미 유가족과 협의를 통해 설치 위치까지 정한 추모조형물 설치예산 5000만 원을 삭감한 것은 추모의 의미를 훼손하고 도정과 도민의 신뢰를 근본부터 흔드는 행위"라고 규탄했다.그러면서 "충북도의회의 선택은 도민을 대의하는 의회로서 품격과 책임을 추락시킨 결정으로 그 정치적·도의적 책임에서 결코 자유로울 수 없다. 우리는 이날을 기억할 것이며 도민들은 이 결정에 대해 역사의 준엄한 심판을 할 것"이라고 경고했다.이날 도의회 예결위는 '공론화 부족', '행정·사무 공간인 도청에 추모조형물을 설치하는 것이 부적절하다', '도청은 행사가 열리는 공간이다' 등의 이유로 도청 안 조형물 설치 불가 입장을 내세웠다.예결위 여야가 치열한 공방을 벌였고, 결국 8대 4로 삭감이 결정됐다. 예결위 의원은 국민의힘 10명, 더불어민주당 3명으로 구성되어 있다.앞서 건설환경소방위원회도 '공론화 부족', '단순한 조형물이어서는 안 된다', '유가족이 원하는 방향으로 설치'라는 이유를 들며, 충북도가 제출한 추모조형물 설치 비용 5000만 원을 전액 삭감한 바 있다.그러나 유가족들은 이미 충북도와 수차례 만나 협의를 했고, 지난 6월 충북도청사 내에 추모조형물을 설치하기로 합의를 한 상태다.11일 예결위 심의에 참여한 박진희 민주당(비례대표) 의원은 SNS를 통해 "예산 부활을 위해 최선을 다했지만 결국 살려내지 못했다. 유가족과 생존자들께도 너무나 죄송하다"고 사과했다.또 "(충북도의회는) 오송참사 추모현판도, 추모조형물도 모두 싫다는 것 같다"며 "오늘의 결정은 내년 지방선거에서 도민에 의해 냉철한 심판을 받을 것"이라고 강조했다.한편 오송참사 추모조형물 예산은 오는 16일 본회의에서 다시 한번 다뤄질 예정이지만, 국힘 의원이 다수 의석(35명 26명)을 차지하고 있어 무산될 가능성이 크다.충북도의회 예산결산위원회에는 김종필(국힘, 충주4)·박진희(민주당, 비례)·김성대(국힘, 청주8)·박지헌(국힘, 청주4)·안지윤(국힘, 비례)·안치영(민주당, 비례)·유상용(국힘, 비례)·이동우(국힘, 청주1)·이옥규(국힘, 청주5)·이종갑(국힘, 충주3)·임영은(민주당, 진천1)·조성태(국힘, 충주1)·황영호(국힘, 청주13) 의원이 소속되어 있다.