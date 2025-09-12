"핵 전쟁 불러오는 한미일 연합훈련 중단하라" 대학생들의 외침

큰사진보기 ⓒ 김용환 관련사진보기

▲대학생 최수진 씨가 발언을 하고 있다.

▲대학생 강부희 씨가 발언을 하고 있다.

큰사진보기 ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 김용환 관련사진보기

핵전쟁 불러오는 한미일 연합훈련 중단하라! 이번 달 15일부터 한·미·일 연합훈련 '프리덤 에지'가 제주도에서 실시될 예정이다. 이번 훈련은 8월에 연기된 야외기동훈련이 포함될 뿐만 아니라 한·미·일 3국의 다영역 훈련이 진행된다는 점에서 한반도의 군사적 긴장은 더욱 심화될 것으로 예상된다.



지난 8월 한미연합훈련은 축소된 규모로 진행되었지만 남북 관계는 악화되었다. 이를 통해 규모를 떠나 북한을 공격하는 훈련을 한다는 것 자체가 한반도 평화를 위협한다는 것이 또 한 번 증명되었다. 이번 한미일 연합훈련을 실시하는 것은 한반도 정세를 더욱 악화시킬 뿐이다.



이재명 정부는 한·미·일 연합훈련을 당장 중단해야 한다. 한일정상회담에서 이재명 대통령은 일본과의 안보 협력을 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 하지만 한일의 군사협력은 오직 미국의 이익을 위한 것일 뿐이다. 게다가 트럼프가 요구하는 한미동맹 현대화는 우리나라를 미국의 전쟁 전략에 편입시켜 우리의 인력과 자원을 전쟁에 이용하려는 수작에 불과하다.



이미 한국전쟁으로 수많은 피해를 겪은 우리는 더 이상 미국의 전쟁 전략에 휘말려서는 안된다. 미국의 군사적 강압에서 벗어나 우리는 한반도 평화의 길로 나아가야 한다.



또한 이재명 정부가 한반도 평화를 위한 남북의 대화를 원한다면 더더욱 한·미·일 연합훈련을 중단해야 한다. 앞에서는 대화하자 손 내밀고, 뒤에서는 칼을 휘두르고 있으면 누가 그 손을 잡겠는가. 이재명 정부는 한미일 연합훈련 중단으로 진정한 평화를 실현하라.



한반도 핵전쟁 불러오는 한·미·일 연합훈련 중단하라!

이재명 정부는 미국의 한미동맹 현대화 전략에 동참하지 말라!

한반도 전쟁 위기 고조시키는 미국은 이 땅을 떠나라!



2025년 9월 12일

한국대학생진보연합,

미국 내정간섭 반대 대학생 운동본부 반미본

한국대학생진보연합(아래 대진연) 회원들이 12일 오전 11시 30분, 대통령실 앞에서 한미일 연합훈련 중단을 촉구하는 기자회견을 열었다.참가자들은 기자회견을 시작하며 힘차게 구호를 외쳤다.최수진 회원은 "한미일 연합훈련은 명백히 북한을 향한 공격적이고 도발적인 훈련이며, 중단없이 진행한다면 핵전쟁이 날 수밖에 없는 위험천만한 훈련이다"라고 지적했다.그러면서 "이재명 정부가 말하는 남북 대화, 한반도 평화는 아무리 대북 전단 살포를 막아도, 대북 확성기를 철거해도, 훈련을 조정해도 한미, 한미일 연합훈련을 멈추지 않는 이상, 평화는 오지 않는다"라고 힘주어 말했다.강부희 회원은 "미국은 '전략적 유연성'을 운운하며 미국이 원할 때마다 우리나라와 아무런 상관없는 다른 나라와의 전쟁에 한국을 투입하려고 하더니, 이제는 '현대화'라는 명목으로 한국을 병참기지화하고 자신들의 국제 갈등 속에 한국을 끼워 넣으려 하고 있다"라고 지적했다.이어 "우리는 일제강점기 당시 일본의 전쟁 전략 속에 우리나라의 수많은 청년이 강제징용되고 강제징병된 역사가 있다"라며 "주권 없는 나라에서 우리에게 아무런 이득이 되지 않는 전쟁에 참여한다는 것이 얼마나 참혹한 일인지 우리는 알고 있다"라고 말했다.끝으로 "미국의 날강도적인 현대화 강요와 압박을 강력히 규탄하며 계속해서 미국의 전쟁강요, 경제침탈을 막기 위해 주권자 국민으로서 실천하고 목소리 내겠다"라고 결의를 밝혔다.박근하 회원은 "우리는 미국과 동맹을 이야기할 것이 아니라 미국의 말도 안 되는 전쟁강요, 수탈, 폭압에 맞서 화를 내야 한다"라며 " 이재명 정부는 미국의 횡포에 당당히 맞서서 주권과 국익을 지키기 위해 결단을 해야 한다"라고 강조했다.이어 "지금 국민이 원하는 것은 진짜 주권이 바로 선 나라에서 긍지 높게 사는 것이다"라며 "이재명 정부는 미국이 훼손한 우리 주권을 되찾아야 한다"라고 말했다.발언에 이어 안정은 대진연 상임대표가 성명을 낭독했다. 대통령실에 400명이 넘는 시민이 참여한 '한미일 연합훈련 중단 촉구 범국민 서명'을 전달하며 기자회견을 마쳤다.아래는 성명 전문이다.