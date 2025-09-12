[주장] 손현보 목사 구속이 정치탄압? 고신 총회 성명, 실망스럽다

지난 8일 부산 세계로교회 손현보 목사가 공직선거법 위반 혐의로 구속되자, 대한예수교장로회 고신 총회는 다음 날 총회장 정태진 목사 명의로 성명을 내고 이번 사건을 "정치적 탄압"이라 규정했다. 그러나 교단 내부와 한국교회 안팎에서는 오히려 총회의 성명에 대한 실망과 분노가 터져 나오고 있다.
앞서 손현보 목사는 지난 4월 2일 부산시교육감 재선거와 6월 3일 대통령 선거에서 특정 후보 지지를 호소해 공직선거법 위반 혐의를 받고 있다(관련 기사 : 부산 세계로교회 손현보 목사 결국 구속... "도주 우려"
https://omn.kr/2f8uz).
'고신을 사랑하는 성도들의 모임'은 <국민일보>에 광고를 게재하며 고신 총회장의 성명에 정면으로 문제를 제기했다. 이들은 "손현보 목사의 불법 선거운동에 대한 구속이 어떻게 고신 교회 전체에 대한 정치적 탄압이 되는가"라고 반문하며 "실정법 위반인데 왜 목사라는 이유로 종교 탄압이 되는가", "강단에서 불법 선거운동을 한 것은 복음을 더럽히고 훼손한 일 아닌가"라고 지적했다.
총회장의 성명이 신앙고백과 헌법에 맞지 않다는 교인들의 목소리는 교단 내부의 깊은 균열이 생기고 있음을 보여준다.
해당 사안을 두고 박영돈 전 고신대 신학대학원 교수 역시 지난 11일 자신의 페이스북에 "총회가 목사의 범법 행위에 대해 사과하고, 공의로운 법 집행을 기원했더라면 체면이라도 살렸을 것"이라고 비판했다. 교회개혁실천연대도 "정당한 법 집행을 종교 탄압으로 규정하는 것은 법치주의를 훼손하고, 교회의 도덕성을 무너뜨리는 행위"라고 지적했다.
고신의 과거와 오늘의 모순
이 사건이 더욱 아프게 다가오는 이유는 고신 교단의 역사 때문이다. 고신은 신사참배 반대로 태동했고, 순교적 신앙을 자랑해 왔다. 1980년대 군사독재 시절에는 고신 신학대학 출신 청년들이 부산 미문화원 방화 사건에 연루되어 민주화와 정의를 외쳤던 기억도 있다. 고신 교단은 불의한 권력과 외세에 맞서 싸운 교회의 전통을 가지고 있었다.
그러나 오늘날 고신 총회는 '권력의 하수인'과 다름없는 행동을 하고 있다. 불법을 저지른 목사를 감싸고, 정당한 법 집행을 '종교 탄압'으로 왜곡하는 모습은 과거 고신의 정신과 정반대다. 순교와 저항의 전통은 사라지고, 자기보호와 권력 결탁이 그 자리를 대신하고 있다. 교회가 스스로의 역사를 배반하고 진리의 편이 아니라 권력의 편에 서는 것은 심각한 자기 모순이다.
성경의 예언자들은 언제나 권력과 거리를 두고, 고통당하는 이웃의 편에 섰다. 아모스는 "정의를 물 같이, 공의를 마르지 않는 강 같이 흐르게 하라"(암 5:24)고 외쳤다. 그러나 오늘날 많은 교회들은 권력자의 편에 서서 정의와 공의보다 권력의 눈치를 보며 내부 지도자를 보호하는 일에만 민첩하게 행동하고 있다.
2차 세계대전 당시 독일의 나치정권에 저항했던 디트리히 본회퍼는 "교회가 교회답지 못할 때, 교회는 존재 이유를 잃는다"고 했다. 지금의 교회가 바로 그러하다. 법과 정의 앞에 겸손히 서야 할 교회가 오히려 권력의 방패막이가 되고 있으니, 세상은 교회를 더 이상 신뢰하지 않는다.
지난해 윤석열의 비상계엄 이후에도 한국교회와 일부 기독 정치인들은 내란 세력을 옹호하는 듯한 태도를 멈추지 않았다. 특히 조배숙 국민의힘(비례대표) 의원은 11일 '손현보 목사 구속 관련 교회 탄압 중지 촉구' 기자회견을 주최하기도 했다.
그들이 주장하는 "정치적인 종교 탄압"이라는 구호는 일부 성도들을 잠시 위로할 수는 있겠지만, 사회구성원들을 설득하지는 못할 것이다. 오히려 교회가 시대의 양심이 아니라 권력의 하수인이 되었다는 비판만 키울 뿐이다.
교회의 길
교회의 신뢰는 화려한 구호가 아니라 누구의 눈물을 닦아주느냐에 달려 있다. 세월호와 이태원 참사에서 드러났듯, 한국 사회는 교회가 고통당하는 이웃을 얼마나 가까이에서 끌어안는지를 지켜보고 있다. 교회가 권력자의 범법을 두둔하면서 피해자들의 눈물에는 무심하다면 "이웃 사랑"은 공허한 말이 된다.
고신 총회와 한국 교회가 다시 교회로 서는 길은 분명하다. 권력과 결탁을 끊고, 고통당하는 자 곁에 서는 것이다. 법 앞에 겸손히 서고 불의에 대 해선 침묵하지 않는 것, 그것이 예수가 보여주신 길이며 오늘 교회가 반드시 회복해야 할 자리다. 권력의 하수인이 될 것인가, 하나님의 교회로 설 것인가는 지금 교회의 선택에 달려 있다.
덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김민수 시민기자는 1995년 목사안수를 받고 30년 가까이 현장목회자로 사역하고 있다.