권영국 정의당 대표, 16일 국립목포대학교에서 초청강연회 진행

정의당 대표 권영국 목포대학교 초청강연회 포스터

정의당 전남도당은 16일 오후 2시에 권영국 정의당 대표가 국립목포대학교 70주년기념관 정상묵 국제컨퍼런스 룸에서 '함께! 사는 사회, 진보정치의 길'이라는 주제로 강연회를 진행한다고 밝혔다.이번 강연에서 권영국 대표는 '거리의 변호사'로 살아온 자신의 삶을 소개하며 사회 양극화와 불평등 사회 속 진보정당의 필요성에 대해 얘기할 예정이다.정의당 전남도당 박명기 위원장은 "이번 강연회는 진보정당의 역할과 미래 그리고 사회적 연대의 의미를 되새기며, 앞으로 진보정당이 나아가야할 방향에 대해 시민과 소통하는 소중한 시간이 될 것이다" 라며 많은 참여와 관심을 가져주길 바란다고 말했다.이번 강연회는 국립목포대학교 학생 및 지역 시민 누구나 참여 할 수 있으며, 국립목포대학교 사회과학대학·민교협 목포대분회·정의당 전남도당이 주관한다.권 대표는 제21대 대통령선거 후보로 출마했으며, 민주노총 초대 법률원장과 민주사회를 위한 변호사 모임 노동위원장 등을 역임했으며, 현재 정의당 당대표로 활동 중이다.