"그랬으면 좋았을 건데" 송언석 막말, '이 언론'은 침묵했다

▲11일 양상훈 <조선일보> 주필은 ""일거에 척결" 尹(윤) 아닌 민주당 쪽 말"이라는 제목의 칼럼에서 "한날 한시에 싹 모아다가 묻어버리면 세상에는 2번 찍은 사람 없어질 것"이라는 최강욱 전 민주당 의원의 발언을 인용하며 "작년 12월 3일 윤석열 당시 대통령이 붉게 상기된 얼굴로 갑자기 TV에 나타나 "일거에 척결하겠다"며 계엄을 선포한 그 모습"이라고 비판했다. ⓒ <조선일보> 관련사진보기