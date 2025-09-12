영상도 있는데... 당도 부담스러운 송언석의 침묵

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 기자들이 취재 과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유롭게 쓰는 코너입니다.
송언석 국민의힘 원내대표의 '침묵'이 길어지고 있다. 기자들의 질문에도 답을 하지 않고 있다. 본인을 향한 비판 여론에 입을 닫고 일단 비를 피하려는 모양새이다.
지난 9일, 국회 본회의장에서 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "제발 그리(죽었으면) 됐으면"이라고 발언하는 영상이 '미디어몽구' 등을 통해 공개됐고, 민주당은 이미 10일 송 원내대표를 지목해 의원직 사퇴와 사과를 요구하고 나섰다(관련기사: 민주, '노상원 수첩대로 되면 좋았을 걸' 발화자로 송언석 원내대표 지목
).
하지만 12일 현재까지 송 원내대표는 어떠한 의견도 밝히지 않고 있다. 당은 공식적인 의견을 밝히지 않으며, 당사자에게 직접 물어보라고 떠넘기고 있다. 정작 민주당과 원내 협상을 이어가던 10일에도 기자들이 여러차례 물었으나, 송 원내대표는 입을 열지 않았다. 11일 <오마이뉴스> 기자가 물었을 때도 동문서답하며 답하지 않았다. 그의 이같은 태도에는 강한 기시감이 든다.
4년 만에 돌아온, '슈뢰딩거의 조인트' 시즌2
송 원내대표의 이같은 '침묵'은 과거에도 전례가 있다. 바로 '당직자 폭행' 사건 때였다. 2021년 4월 7일, 그는 국민의힘 중앙당사에서 욕설을 날리며 당직자의 무릎을 걷어찼다. 그가 이처럼 폭력을 행사한 건 '의전' 탓이었다. 당시 재보궐선거 출구조사 상황을 보는데 본인이 앉아야 할 자리가 제대로 마련되지 않았다는 이유였다(관련 기사: 잔칫집에서... "XX놈아!" 송언석 국민의힘 의원, 당직자 폭행
).
이후 그는 언론의 연락을 받지 않았다. 전화와 문자에도 답이 없었다. 해명도 반론도 하지 않던 그는 뒤늦게 <연합뉴스>의 개별 취재에 "소리만 좀 있었지, (폭행은) 없었다. 사실과 전혀 다르다"라고 주장했다. 목격자가 여럿 있었는데도 사실 관계를 부인한 것이다. 당시 현장에 있던 기자도 목격자 중 한 명이었다(관련 기사: "폭행 없었다"는 송언석 의원... 그럼 내가 본 건 뭐였을까
).
관측하기 이전에 존재했을 수도, 존재하지 않았을 수도 있는 '슈뢰딩거의 고양이'처럼, 송언석 원내대표의 당시 무릎 걷어차기는 '슈뢰딩거의 조인트'가 되어버렸다. 그리고 4년이 지난 지금, '슈뢰딩거의 조인트' 시즌2라 불러도 될 만한 사건이 터졌다. 이번에는 영상 기록이라는 분명한 '관측'이 있었는데도, 정작 본인은 발언의 존재를 인정하지도 부정하지도 않고 있다. 지금 '있었는데 없었습니다' 같은 밈을 현실 정치에서 소환하고 싶은 걸까?
실체를 알 수 없으니 추측의 영역으로 넘어간다. 마치 '바이든-날리면' 사태의 재림처럼 본인이 말한 건 그런 표현이 아니었다는 것인지, 그것도 아니면 '그리'라는 대명사가 가리키는 말이 노상원 수첩의 내용이 아니라 오·만찬 메뉴라도 되는 것인지, 설마 당시 본회의장에 있던 게 송언석 원내대표가 아니라 도플갱어였던 것인지 알 수가 없다.
심지어 4년 전보다 더 퇴행적인 모습이다. 당시에는 국민의힘 사무처 노동조합을 중심으로 거센 반발이 일자, 이를 시인하고 사과의 뜻을 밝혔다. 언론 해명을 거짓말로 한 셈이지만, 어쨌든 피해 당사자에게 고개를 숙이는 모습을 뒤늦게나마 보인 것이다. 제명 요구가 빗발치자 스스로 탈당하며 '정치적'인 책임을 지는 모습도 일부 보여줬다. 물론, 그 후 은근슬쩍 복당했지만 말이다.
2025년 현재는 기자들의 질문에도 고개를 뻣뻣이 들고 잘못한 것이 없는것처럼 굴고 있다.
당에서도 "본인의 발언이 맞다면 의견 밝히는 게 맞지 않나"
오죽하면 우원식 국회의장까지 나섰을까. 우 의장은 11일 국회 본회의장에서, 이례적으로 송 원내대표를 직접 겨냥해 "이른바 '노상원 수첩', 그 존재만으로 국민 가슴을 쓸어내렸던 그 참혹한 내용을 두고 '그렇게 됐으면 좋았을 것'이란 발언을 어떻게 받아들여야 하나"라고 날을 세웠다. 그는 "국회를 침탈하고 헌정질서를 중단시키고 정치적 상대방을 폭력으로 제거하려는 내란에 찬동한다는 의미인지 분명한 입장을 밝히라"라며 "정식으로 사과할 것을 요구한다"라고 말했다.
민주당은 12일, 송 원내대표에 대한 징계요구안을 국회 의안과에 제출했다. 민주당 법률위원장을 맡고 있는 이성윤 의원은 "공적 자리에서 '사람이 죽어도 좋다'고 발언한 건 형사적으로도 여러가지 죄에 해당할 수 있다"라며 "살인 예비 음모 선동"으로 규정했다. 그는 "이런 막말한 국민의힘 송언석 원내대표에 대해서는 대표뿐만 아니라 국회의원 자격도 없다"라며 "인간에 대한 기본적인 예의가 없는 발언"이라고도 직격했다.
영상까지 뜬 마당에, 기자들이 문의를 해도 답할 것이 없는 당도 답답하기는 매한가지이다. 당 대변인단은 물론이고, 당내 주요 인사들은 '사실 관계가 확정되지 않았다'라는 말만 앵무새처럼 반복하고 있다. 대신 여야 강 대 강 대치 정국을 강조하며 다른 이슈로 화제를 돌리고 있다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날도 기자들과 만난 자리에서 "당 차원에서 대응할 필요가 있으면 대응을 해야겠다"라면서도 "문제는 송언석 원내대표가 본인의 발언이라는 것을 인정을 해야 될 텐데, 아직까지 그런 부분에 대한 입장이 없는 상황이잖느냐"라고 지적했다.
그는 사견을 전제로 "그게 본인의 발언이 맞다고 하면, 그 부분에 대해서는 입장을 밝히는 게 맞지 않을까 싶다"라며, 송 원내대표의 계속된 침묵에 거리를 뒀다. 송 원내대표의 침묵으로 인해 당 안에서의 혼란이 이처럼 가중되는 모양새다.
'슈뢰딩거의 조인트'에 이은 '슈뢰딩거의 혼잣말'
최근 의원총회에서도 송 원내대표는 관련한 언급을 전혀 하지 않은 것으로 전해졌다. '뭉개고 가겠다'는 셈이다. 송 원내대표의 사과가 필요하다는 의견(양향자 최고위원)부터, 그를 옹호하는 의견(김재원 최고위원) 등이 지도부 안에서도 혼재하고 있다. 한 당 관계자는 "혼잣말"이었던 점을 강조하며, 오히려 해당 영상이 공개되고 이슈화가 된 사실 자체를 불편해하는 뉘앙스까지 내비치고 있다.
송 원내대표의 묵묵부답이 이어지면서 당 밖에서의 비판 여론은 잦아들지 않고 있다. 당도 부담을 느끼고 있다. 이 모든 상황에 대응해야 할 책무가 있는 송 원내대표는 아무것도 하지 않고 있다. 국회 본회의장이라는 공적 공간에서, 여당 대표의 교섭단체 대표연설이라는 공적 시간에, 제1야당의 원내대표라는 공인이 한 발언이다. 설사 마이크를 잡고 한 말이 아닐지언정 '혼잣말'이라는 게 면책 사유가 될 리 없다.
'슈뢰딩거의 조인트'처럼 이번에도 '슈뢰딩거의 혼잣말'까지 만들려는 게 아니라면, 송언석 원내대표는 당장이라도 입을 열어야 한다.