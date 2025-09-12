새만금신공항 취소 판결에 "가덕도신공항도 제동 걸어야"

큰사진보기 ▲가덕도신공항 조감도. ⓒ 부산시 관련사진보기

법원이 새만금신공항 건설 계획을 취소하라는 판결을 내린 가운데, 같은 환경 문제로 논란인 가덕도신공항도 제동을 걸어야 한다는 목소리가 나오고 있다.서울행정법원은 11일 국토교통부의 새만금 신공항 기본 계획을 취소하라는 판결을 내렸다. 조류 충돌 위험을 부실하게 평가했고, 법정보호종과 서천갯벌 보존에 미치는 영향을 제대로 조사하지 않았다는 이유에서다.이런 가운데 가덕도신공항 건설 계획도 멈춰야 한다는 목소리가 나오고 있다. 가덕도신공항반대시민행동은 서울 용산 대통령실 앞에서 1인 시위를 계속하고 있으며, 진보정당에서도 같은 지적이 나오고 있다.정의당 경남도당은 12일 낸 입장문을 통해 "새만금신공항 건설 계획 취소 판결을 환영하며, 가덕도신공항도 제동이 필요하다"라며 "(새만금신공항) 판결문이 지적한 내용은 단순히 새만금만의 문제가 아니다"라고 지적했다.이들은 "역대 정부와 양당은 같은 잘못을 되풀이하며 가덕도 신공항 건설을 각자의 계산에 따라 밀어붙이고 있다"라며 "가덕도는 연약지반 위에 자리한 데다, 멸종위기종을 포함한 다양한 생태계의 보고이자, 철새들의 핵심 이동 경로이다. 조류 충돌 위험은 기존 공항의 수 배에 이를 것이라는 전문가들의 우려가 이미 제기되었다. 새만금만큼의 생태 학살과 안전 문제가 가덕도에서 반복될 수 있다는 경고를 무겁게 받아들여야 할 것이다"라고 설명했다."'공항으로 지역을 살리겠다'라는 발상은 시대착오적"이라고 한 이들은 "이미 여러 사례에서 알 수 있듯, 대규모 토건 사업은 결코 지역을 살리지 못한다. 오히려 생태 학살이 자행되고, 막대한 사회적 비용을 남기며, 지역 주민들을 소외시킬 것이다"라고 지적했다.정의당 경남도당은 "역사로 기록될 새만금 판결을 계기로, 가덕도 신공항 추진을 즉각 재검토하고 더 나아가 백지화할 것을 강력히 촉구한다"라며 "생태 학살을 막아내고, 기후정의를 실현하는 과제로써 가덕도 신공항 백지화 운동에 더욱 가까이에서 연대하며 지역공동체 대안 모색을 위해 경남도민과 함께 여론을 모아내는 데 앞장설 것이다"라고 강조했다.환경·시민단체로 구성된 '가덕도신공항반대시민행동'도 새만금신공항 취소 판결을 환영하며 가덕도신공항 건설 계획 백지화를 요구하고 있다. 김현욱 집행위원은 "새만금신공항 건설에 반대하는 활동을 함께해 오고 있다"라며 "가덕도신공항 백지화를 위한 활동을 멈추지 않을 것"이라고 말했다.시민행동은 서울행정법원에 가덕도신공항 기본계획 취소 소송을 냈고, 4차 공판이 오는 11월 26일 열릴 예정이다.시민행동은 그동안 여러 활동과 자료를 통해 "가덕도신공항은 조류충돌의 위험, 태풍과 안개로 인한 항공 안전의 위협은 물론이고 활주로 부등침하(불균등한 땅 꺼짐)로 인한 심대한 위험을 안고 있다"라고 밝혀 왔다.이들은 "가덕도신공항이 중차대한 위험을 갖고 있다는 것이 수많은 자료와 보도로 밝혀졌음에도 이 사업을 밀어붙일 수 있는 근거는 가덕도신공항 특별법에 있다"라며 "가덕도신공항 특별법 폐지 운동을 벌여 나가고 있다"라고 밝혔다.진보당 정혜경 국회의원(비례)은 논평을 통해, 새만금신공항 관련해 "무엇보다 지난 수년간 새만금과 수라갯벌을 지키기 위해 싸워온 시민들의 끈질긴 노력이 오늘의 승리를 만들어냈다"라며 "정치가 개발 논리만을 앞세울 때, 미국의 대중 전쟁 전초 기지화를 막고, 갯벌과 철새 그리고 평화를 지켜낸 것은 바로 시민들이었다. 진짜 대한민국의 진짜 미래를 만들어온 시민들께 깊이 감사드린다"라고 밝혔다.정 의원은 "또다시 참사가 일어나고 수많은 희생자와 유가족이 생겨야 멈출 것이냐는 무안공항-제주항공 여객기 참사 유가족들의 절절한 호소처럼, 이제 국토교통부와 환경부는 더 이상 책임을 회피하지 말고, 새만금 신공항을 '백지화'해야 한다"라고 제시했다.그러면서 정 의원은 "여전히 새만금 신공항, 제주 제2공항, 설악산 케이블카 등의 과도한 토건 사업이 이어지고 있다"라며 "저는 시민들과 함께 이러한 사업을 막아내고, 생명과 평화의 나라, 지속 가능한 대한민국을 만드는 길에 끝까지 함께하겠다"라고 다짐했다.