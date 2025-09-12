노래로 배우는 협동과 배려, 예산 초등학생들의 동요 한마당

큰사진보기 ▲덕산초 3·4학년 합창단이 함께 하고, 학부모들이 헌 옷을 모아 손수 만든 현수막 앞에서 공연 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕산초등학교 4학년 김민송 학생이 합창 공연을 마친 뒤 꽃을 들고 환하게 웃고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 예산 동요브르기 한마당에서 ,예산지역 11개 초등학교 학생들이 참여했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

지난 9월 11일, 충청남도예산교육지원청은 예산군문예회관에서 '2025 예산 동요부르기 한마당'을 성황리에 개최했다. 이번 행사는 "마음을 연결하여 행복을 노래해요"라는 주제로, 예산 지역 11개 초등학교 학생들이 참여하여 순수한 동심과 맑은 목소리로 무대를 빛냈다.행사는 오전 9시 마을학교 홍보전시 관람으로 문을 열었다. 이어 1부, 2부 공연으로 나누어 진행되었으며, 독창·중창·합창 등 다양한 형식으로 꾸며졌다. 1부에서는 ▲예산중앙초 '난 네가 좋아', ▲예덕초 '내가 바라는 세상', ▲대흥초 '연어야 연어야', ▲오가초 '숲속 풍경' 등 개성 있는 무대가 이어졌다. 2부 무대에서는 ▲대술초 '바람의 멜로디', ▲금오초 '달팽이의 하루', ▲수덕초 '나무의 노래', ▲덕산초 '내가 바라는 세상', ▲용동초 '친구가 되는 멋진 방법' 등 대규모 합창이 관객들의 마음을 사로잡았다.이번 한마당은 단순한 음악회가 아닌, 바른 언어습관과 정서적 치유를 위한 교육의 장이었다. 동요의 맑고 간결한 가사는 아이들이 긍정적인 언어를 내면화하는 데 도움을 주며, 협동과 배려의 태도를 익히는 과정이 되었다. 특히, 덕산초등학교 합창단 30명은 '내가 바라는 세상', '꿈꾸는 아기 고래', '친구가 되는 멋진 방법'과 같은 노래들은 환경, 평화, 우정의 메시지를 담아 어린이들이 주체적으로 세상을 바라보는 힘을 키우도록 했다. 무엇보다 무대 앞에는 덕산초등학교 학부모들이 헌 옷을 모아 손수 제작한 업사이클링 현수막이 걸렸다. 이는 환경을 생각하는 작은 실천이자, 아이들의 공연에 특별한 의미를 더한 시간이었다.무대에 오른 학생들은 저마다의 목소리와 표정으로 관객에게 잔잔한 감동을 전했다. 덕산초등학교 합창단은 30명의 학생이 단정한 복장과 힘찬 화음을 맞추며 "음악으로 피어나는 따뜻한 울림"을 보여주었고, 금오초와 평촌초는 각각 25명의 대규모 합창으로 무대의 에너지를 한껏 끌어올렸다.덕산초등학교 이목화 학부모회장은 "아이들이 노래하는 무대가 더 특별해지길 바라는 마음으로 학부모들이 집에서 헌 옷을 모아 현수막을 만들었습니다. 작은 정성이지만, 아이들에게 '환경을 생각하는 실천'과 '함께하는 공동체의 의미'를 전해주고 싶었다"면서 "무대 위에서 아이들이 웃으며 노래하는 모습을 보니, 우리 모두의 노력이 빛을 발한 것 같아 뿌듯하다"고 말했다.임혜정 덕산초 교장은 "동요 한 곡을 준비하는 과정 속에서 아이들은 협력과 배려, 책임감을 자연스럽게 배우게 됩니다. 학부모님들의 따뜻한 응원과 참여까지 더해져 무대가 더욱 의미 있는 시간이 되었습니다. 앞으로도 학교는 아이들이 자신감을 키우고 꿈을 펼칠 수 있는 무대를 꾸준히 마련하겠다"고 소감을 전했다.행사 마지막에는 모든 참가자들이 무대에 올라 단체사진을 촬영하며 '음악으로 하나 된 공동체'의 가치를 확인했다. 학생들은 손에 꽃을 들고 밝게 웃으며, 함께 부른 노래가 서로의 마음을 이어주는 다리임을 증명했다.한편, 2025예산 동요부르기 한마당은 단순히 노래 경연을 넘어, 학교와 지역사회가 함께 만드는 교육 축제로 자리매김하고 있다. 충청남도예산교육지원청은 앞으로도 아이들이 "노래로 마음을 표현하고, 음악으로 공동체를 경험하는 장"을 지속적으로 마련할 계획이다.