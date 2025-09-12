김봉균 시의원 "국힘 탈당, 서민과 약자 편에서 정치하겠다"

▲“국힘 탈당, 서민과 약자 편에서 정치하겠다” 김봉균 당진시의원이 12일 오전 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국민의힘 탈당을 선언했다. 김 시의원은 당진당원협회를 비롯한 보수진영에서 벌어지는 불협화음을 탈당 이유로 들었다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲김봉균 당진시의원이 12일 오전 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국민의힘 탈당을 선언했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

김봉균 당진시의원이 12일 오전 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국민의힘 탈당을 선언했다.김 시의원은 당진당원협회를 비롯한 보수진영에서 벌어지는 불협화음을 탈당 이유로 들었다.당진시의회 국민의힘 원내대표 선출을 둘러싼 갈등과 소속 시의원의 본회의장 고성·폭언 논란, 당협위원장의 시의원 시정활동 개입 등이 국민의힘을 시민들로부터 멀어지게 만들고 있다는 것이다.김 시의원은 이러한 일련의 사건을 겪으면서 "모든 것을 처음부터 시작해야 한다는 결론을 내렸다"라고 말했다. 이어 "손에 쥐어진 기득권을 놓지 않고 정치하는 길을 선택할 수도 있지만 정치를 하기 위해 정치를 시작한 것이 아닌 만큼 서민과 약자의 편에 서서 고민하고 동행하는 정치를 하기 위해 탈당이란 결단을 내렸다"라고 밝혔다.끝으로 그동안 함께해준 당원들에게 감사 인사를 전한 김 시의원은 "지역정치는 당을 떠나 지역을 위해 일하는 참일꾼이 필요한 정치라고 생각한다. 영원한 일꾼으로 남겠다"라고 약속했다.탈당 기자회견에서 김봉균 시의원은 정용선 당협위원장의 지도력과 월권행위를 강하게 비판하며 국민의힘을 위해 탈당을 요구, 지역 정치계에 파장이 예상된다.한편, 김봉균 시의원은 민주당 입당 여부와 관련한 질문에 "먼저 자신부터 돌아보는 시간을 갖겠다. 두 달 정도 자전거를 타고, 지역 주민들과 만나 이야기를 나눈 후 진로를 결정하겠다"라고 밝혔다.김봉균 시의원의 주장과 관련해 익명을 요구한 국민의힘 관계자는 "현재 당의 상황을 봤을 때 개인적인 고뇌가 많았을 것이다. 그러나 당이 제일 힘들 때 당을 떠난다는 게 표를 주신 유권자들에 대한 도리는 아니다"라면서 "더욱이 경력이 짧은 시의원이 당을 공개적으로 망신 주는 것으로 자신의 활로를 찾고자 하는 것은 아닌지 묻고 싶다"라고 비판했다.정용선 당협위원장은 서울 국회 행사 참석으로 문자를 통해 입장을 밝혔다.정 위원장은 "김봉균 시의원이 당협위원장이 부족해 보일 때마다 많이 가르쳐 주셨으면 좋았을 텐데 아쉽다"라며 "맹자가 '가는 사람 잡지 말고, 오는 사람 막지 말라'고 했다. 그래도 한동안 한솥밥을 먹던 분이니, 앞날의 건승을 기원할 뿐이다"라고 밝혔다.이어 "다른 사람이 내 얼굴에 침을 뱉으면 닦지 말고 마를 때까지 기다리라고 했다는 당나라의 재상 루사덕(婁師德)에 얽힌 여러 가지 일화들을 살펴볼 것을 권하고 싶다"라며 끝마쳤다.