중단됐던 KAL858기 추정 동체 수색 재개되나

큰사진보기 ▲발언하는 이재명 대통령이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국정원 과거사건진실규명을 통한 발전위원회가 KAL 858기 폭파사건 조사 발표회에서 KAL 858기 잔해로 추정되는 인공조형물로 밝힌 미얀마 인근 해안에서 촬영된 영상 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

지난 9월 11일(목) 취임 100일 기자회견에서 이상호 기자(고발뉴스)가 이재명 대통령에게 대한항공 858기(KAL858) 추정 동체 수색 의지가 있는지 물었다. 이상호 기자는 "2020년 미얀마 안다만 해역에서 동체가 발견됐으나 코로나19와 미얀마 군부 쿠데타로 수색이 중단됐다"라며 "이미 예산이 편성된 사업인 만큼 현 정부가 재개할 의사가 있는지"를 질문했다.이에 대해 이재명 대통령은 "전혀 생각해 보지 못한 얘기여서 오늘 질문을 계기로 고민해 보겠다"라고 답변했다. 즉답은 피했지만, 정부 차원의 재논의 가능성을 열어둔 것이다.1987년 11월 발생한 KAL858기 폭파 사건은 탑승객 115명이 희생된 국가적 참사다. 그러나 지금까지 블랙박스를 비롯한 단 한 구의 유해와 유품도 수습되지 못했다. 2020년 대구MBC 취재팀이 미얀마 해역에서 추정 동체를 발견해 새로운 전기가 마련됐지만, 문재인 정부의 수색 시도는 미얀마에서 발생한 쿠데타 등의 정세 불안정으로 무산됐다.KAL858기 유족회 김호순 회장(82)은 12일 기자와 한 통화에서 "동체 수색 재개 의지를 묻는 질문을 꼭 해 달라고 이상호 기자에게 부탁드렸는데, 어제 질문을 해 줘서 너무 감사하다"라고 말했다. 이어 그는 "제 남편은 승무원이었지만, 대부분은 돈 벌러 간 노동자였다. 우리는 전두환·노태우 정권 시절부터 진상규명을 요구했지만 언론은 외면했고, 정부는 오히려 유족을 정치적으로 이용했다. 심지어 피해 가족들이 사망 신고를 하지 않았는데도 정부가 직권으로 3개월 만에 처리해 버렸다"라며 울분을 토했다. 그러면서 "이제 유족들이 너무 연로한 상태다. 시간이 촉박하다. 꼭 동체 수색이 이루어지길 바란다"라고 호소했다.이 사건은 단순한 테러를 넘어 정치적으로도 악용된 바 있다. 2007년 '국정원 과거 사건 진실 규명을 통한 발전위원회'는 당시 안기부가 이 사건을 대선 정국에 활용한 '무지개 공작'을 밝혀냈다. 안기부는 북한 공작원으로 지목된 김현희를 대선 직전에 국내로 압송해 노태우 후보에게 유리한 분위기를 조성하는 정치공작을 벌였다는 것이다.한편 KAL858기 희생자 유족회와 상임 고문단은 이 달 초반 국민신문고를 통해 정부에 공식 요청서를 제출하였다. 유족회는 이 요청문에서 "국민주권정부를 표방한 이재명 정부가 중단된 수색조사를 이어가야 한다"라며 "오는 2025년 11월 추모제 때는 억울한 희생자들의 한을 풀고, 국가가 국민을 존중한다는 사실을 보여주길 바란다"라고 강조했다.이재명 정부가 유족회의 요구와 역사적 과제를 안고 KAL858기 추정 동체 수색을 재개할지 주목된다.