9.27 기후정의행진 "광화문·서면으로 모이자"

지구를 위협하는 기후위기에 맞서 전국의 환경단체와 시민들이 어김없이 거리로 나와 "더 늦기 전에"를 호소한다. 9월 27일 기후정의행진이 열리는 공간은 광화문으로, 참가자들은 "기후정의로 광장을 잇자"라는 구호를 다 같이 외칠 예정이다.
12일 수백 개의 단체로 꾸려진 927 기후정의행진조직위에 따르면, 올해의 요구안은 ▲기후정의에 입각한 온실가스 감축 목표 수립 ▲생태계 파괴사업 중단 ▲정의로운 에너지 전환 외에도 ▲기본권 보장과 사회공공성 강화 ▲전쟁과 학살 종식 등이다. 기후 문제에 더해 '윤석열 비상계엄'을 끝장낸 탄핵 광장의 연대를 이어가겠단 뜻을 담았다.
이번 행진은 서울뿐만 아니라 동시다발로 치러지는 점이 특징이다. 조직위는 부산·대전·충북·전북·제주 등에서 나란히 시민들이 행진에 나선다고 설명했다. 지난달 말 배포한 '공식 가이드북(https://action4climatejustice.kr/Home)'의
끝머리에 지역별 기후정의행진 일정을 꼼꼼하게 담은 건 이러한 이유에서다.
지역의 환경, 풀뿌리, 노동, 시민사회단체들은 기후위기를 막아야 하는 건 수도권만의 일이 아니라고 강조한다. 지난 11일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 계획을 밝힌 부산의 여러 단체는 "전환의 동력이 지체될수록 우리의 삶은 더욱 위태로워질 것"이라며 지역에서부터 힘을 모아가겠다고 다짐했다. 이들 단체가 공개한 행진 일정은 27일 오후 3시 부산 서면 하트조형물이다.
탄핵 과정을 채운 함성이 이대로 묻혀선 안 된다는 점도 당부했다. 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장, 정수희 탈핵부산시민연대 집행위원, 이성근 부산그린트러스트 이사 등은 "광장의 염원은 단순한 정권 교체에 그치는 게 아니라 새로운 세상을 만들기 위한 것이 돼야 한다"라고 목소리를 냈다.