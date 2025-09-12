9.27 기후정의행진 "광화문·서면으로 모이자"

▲927 부산경남기후정의행진 조직위에 함께하는 지역의 환경·노동·풀뿌리·시민사회 단체, 진보정당 등이 11일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 "기후정의로 광장을 잇자"라는 구호를 외치고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기