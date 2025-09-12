10월 황금연휴, 독일마을에서 만나는 맥주축제

큰사진보기 ▲제13회 독일마을 맥주축제가 오는 10월 2일부터 4일까지 독일마을에서 열린다. 사진은 지난해 축제 장면이다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

독일마을로 들어서는 길목, 가을바람에 맥주와 소시지 향이 실려 온다. 오는 10월 2일(목)부터 4일(토)까지 사흘간 열리는 제13회 독일마을 맥주축제가 올해도 사람들을 불러 모을 채비를 마쳤다. 주제는 <맥주에 담긴 나의 이야기(BEER-LOG, 비어밤)>. 단순한 음료가 아니라, 맥주에 얽힌 추억과 이야기를 나누자는 뜻을 담았다.해가 기울면 주무대가 빛난다. 독일 옥토버페스트의 분위기를 옮겨온 `옥토버 나이트`가 밤마다 펼쳐지고, 관람객은 음악에 맞춰 잔을 부딪히며 흥겨움을 나눈다.특히 올해는 MZ세대가 직접 참여하는 무대 프로그램이 강화돼, 축제의 중심이 '관람'에서 '참여'로 옮겨간다.보조무대인 독일마을 주차장 쪽에 위치한 '빅텐트'에서는 전통춤과 요들송, 밴드 공연이 이어진다. '광부를 이겨라'와 같은 이벤트는 관람객을 무대 위로 불러내 웃음과 환호를 이끌어낸다. 거리로 나선 퍼레이드는 공연팀, 주민, 관광객이 어울려 걷는 하나의 행렬로 완성된다.올해 축제는 원예예술촌까지 공간을 넓혔다. 뷰티 인플루언서 10명으로 구성된 '독일마을 앰배서더 서포터즈'가 현장의 분위기를 SNS로 생생히 전하고, 전국에서 모인 23개 팀의 셀러들이 '도르프 청년마켓'을 연다.맥주를 즐기는 방식도 달라졌다. 경남도립남해대학 학생들과 수제 맥주 브루어가 함께하는 경연대회가 준비돼 있어, 관람객은 다양한 맥주와 개성 있는 안주를 맛보며 새로운 조합을 경험할 수 있다.행사장 곳곳에는 판매 부스가 들어선다. 상업적 부스를 제한하고, 합리적인 기준을 적용해 새마을부녀회를 비롯한 지역 주민이 직접 참여할 수 있게 했다. 남해군민의 손맛과 정성이 녹아든 먹거리도 축제의 또 다른 매력이다.방문객을 맞이하기 위한 행정의 준비도 이어졌다. 화암 주차장은 기존 800대에서 1200대로 늘어났고, 축제 기획단 회의에서는 ▲ 퍼레이드 동선 최적화 ▲ 지역예술인 공연 확대 ▲ 계절감 있는 화단 조성 등이 결정됐다. 세대를 잇는 미디어 퍼포먼스와 체류형 관광 프로그램도 함께 기획됐다.남해군은 이번 축제를 준비하며 세 가지 원칙을 세웠다. 쓰레기를 최소화하고, 안전을 지키며, 바가지 요금을 허용하지 않겠다는 것. 단순한 구호가 아니라, 방문객이 현장에서 직접 체감해야 할 약속이다.나아가, 아이들을 위한 키즈존, SNS 챌린지, 맥주 러닝 이벤트까지 마련되며 축제는 단순한 행사에서 머무는 여행으로 확장되고 있다. 가을빛 언덕을 오르는 길 위에서, 사람들은 맥주잔 속에 각자의 이야기를 담고 서로의 이야기에 귀 기울인다.10월 황금연휴, 남해 독일마을은 다시 한번 웃음과 음악, 맥주로 물들 것이다. 잔을 부딪히는 소리 사이로, 사람들은 그 순간만큼은 일상에서 벗어나 함께 즐기는 삶의 축제를 맛보게 된다.