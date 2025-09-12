5일째 단식 유가족에 묵묵부답... 법률가단체 "MBC는 법이 우습나"

큰사진보기 ▲오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구 법률가단체 기자회견노동인권실현을 위한 노무사모임, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 민주주의법학연구회, 법률원(민주노총·금속노조·공공운수노조·서비스연맹), 전국불안정노동철폐연대 법률위원회 주최로 12일 오전 서울 마포구 MBC 앞 오요안나 어머니 단식 농성장에서 열린 '오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구를 위한 법률가단체 공동 긴급 기자회견'에서 법률가들이 MBC는 근본적인 문제해결 및 재발방지 방안을 마련할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구 법률가단체 기자회견노동인권실현을 위한 노무사모임, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 민주주의법학연구회, 법률원(민주노총·금속노조·공공운수노조·서비스연맹), 전국불안정노동철폐연대 법률위원회 주최로 12일 오전 서울 마포구 MBC 앞 오요안나 어머니 단식 농성장에서 열린 '오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구를 위한 법률가단체 공동 긴급 기자회견'에서 고 오요안나 씨의 모친인 장연미 씨가 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구 법률가단체 기자회견노동인권실현을 위한 노무사모임, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 민주주의법학연구회, 법률원(민주노총·금속노조·공공운수노조·서비스연맹), 전국불안정노동철폐연대 법률위원회 주최로 12일 오전 서울 마포구 MBC 앞 오요안나 어머니 단식 농성장에서 열린 '오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구를 위한 법률가단체 공동 긴급 기자회견'에서 법률가들이 MBC는 근본적인 문제해결 및 재발방지 방안을 마련할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구 법률가단체 기자회견노동인권실현을 위한 노무사모임, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 민주주의법학연구회, 법률원(민주노총·금속노조·공공운수노조·서비스연맹), 전국불안정노동철폐연대 법률위원회 주최로 12일 오전 서울 마포구 MBC 앞 오요안나 어머니 단식 농성장에서 열린 '오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구를 위한 법률가단체 공동 긴급 기자회견'가 끝난 뒤 고 오요안나 씨의 모친인 장연미 씨가 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

고 오요안나 기상캐스터 1주기를 앞두고 법률가단체들이 MBC를 향해 문제 해결에 나설 것을 촉구했다. 지난 10일부터 만 이틀 만에 방송 비정규직 문제 해결을 촉구하는 전국의 변호사, 공인노무사 등 127명이 문제 해결을 위해 나서라는 연서명에 동참하는 등 MBC를 향해 비판의 목소리를 높였다.노동인권실현을 위한 노무사모임, 민변 노동위원회, 민주주의법학연구회, 법률원(민주노총·금속노조·공공운수노조·서비스연맹), 전국불안정노동철폐연대 법률위원회 등 법률가단체들은 12일 오전 11시부터 서울 상암동 MBC 앞에서 기자회견을 열고 근본적인 문제를 해결하고, 재발 방지 방안을 마련할 것을 요구했다.그간 법원에서 수차례 프리랜서 피디와 방송 작가가 근로자라고 판결했는데도 MBC가 고 오요안나 기상캐스터가 노동자라는 사실을 인정하지 않고 있다고 이들은 비판했다.이날로 단식을 시작한 지 5일 차인 고 오요안나 기상캐스터의 어머니 장연미씨는 "MBC 안에 요안나의 분향소가 차려졌는데 상주인 저에게는 아무런 연락이 없다. 대신 MBC에서 요안나와 함께 일했던 동료들은 MBC에 밉보일까 싶어 밤늦게 농성장에 와 요안나를 만나고 가기도 한다"라고 전했다.그러면서 "다른 방송사에서 일하며 괴롭힘을 겪은 젊은 여성들, 딸이 괴롭힘을 당해 너무 걱정된다는 아버지, 프리랜서로 일하고 있어 어려움이 무엇인지 안다는 청년들까지 요안나의 아픔을 같이하는 많은 사람들이 농성장을 찾아주고 있다"라고 말했다.장씨가 가장 우선적으로 요구하는 것은 고 오요안나 기상캐스터의 '노동자 인정'이다. 장씨는 "새벽 3시에 출근해야 했기 때문에 MBC 숙직실에서 3개월을 먹고 자고 했다. 요안나가 잘하고 싶고, 실수하지 않으려고 그렇게 애를 썼다"라면서 "방송 3시간 전에 출근해 문구 하나하나 의견을 듣고 수정 지시를 받으며 일했는데도 MBC는 요안나가 직원이 아니라고 한다"라고 지적했다.기자회견에 참석한 이들은 MBC 사장실이 있는 14층을 향해 "MBC는 유가족에게 공식적으로 사과하고 재발 방지 대책을 마련하라"라고 외쳤다.강은희 변호사(민변 노동위원회)는 그간 여러 차례 법원이 프리랜서 피디, 아나운서, 방송작가가 MBC의 근로자라고 판단했는데도 고 오요안나 기상캐스터를 근로자로 인정하지 않는 점을 지적했다. 강 변호사는 "MBC는 법이 우습나? MBC가 멋대로 프리랜서라고 부르는 사람들에게 법원이 몇 번이나 근로계약을 맺으라 했다"라며 "그런데 MBC는 근로자가 법의 판단을 받아오면 계약 종료를 핑계로 내보내는 등 보복을 가한다. 법이 뭐라고 하든 너는 절대 MBC의 직원이 될 수 없다는 식"이라고 비판했다.이어 "이렇게 거대한 건물에 방송 비정규직들의 자리는 없다. 한줌 정규직들만으로 MBC는 절대 어떤 방송도 만들 수 없다"라면서 "방송 비정규직이 없으면 채우지도 못할 건물은 왜 갖고 있나. 법을 무시하고 사람을 쓰다 버리는 행태를 언제까지 침묵할 것이라 생각하나"라고 했다.하은성 노무사(노동인권실현을 위한 노무사모임)는 "고용노동부가 지난 5월 MBC에 대한 특별근로감독을 실시한 결과, 기상캐스터가 포함돼 있는 보도·시사교양국 내 프리랜서 35명 중 25명이 근로기준법 상 근로자라고 판단했다. 근로 감독 자체의 한계에도 불구하고 대다수가 근로자로 인정받았다"라면서 "그런데 MBC는 특별근로감독 결과 뒤에 숨어 유족에게 어떤 연락도 없이 본인들이 어떠한 잘못을 했는지 앞으로 어떻게 이 문제를 해결해 나갈 것인지 언급도 없다. 수많은 비정규직 문제를 취재하고 방송하면서도 정작 자기들 눈앞에 들보도 보지 못하는 방송사의 행태가 전혀 달라지지 않았다"라고 개탄했다.이들은 정부를 향해서도 국제노동기구(ILO) 제190호 '폭력과 괴롭힘 협약'을 비준해 달라고 촉구했다. 최혜인 노무사(민주노총 법률원)는 "고용노동부는 특별근로감독 결과 고 오요안나 기상캐스터가 프리랜서기 때문에 근로기준법상 직장 내 괴롭힘 규정을 적용할 수 없다고 했다. 이렇게 되면 MBC가 근로감독 결과를 바탕으로 조직 문화를 개선하겠다고 해도 프리랜서는 해당하지 않는다"라고 지적했다. 그러면서 "프리랜서처럼 일하는 사람 모두를 끌어안을 수 있는 포괄적 보호가 필요하다"라며 "한국 정부가 폭력과 일터 괴롭힘에 대한 협약인 ILO 제190호 협약을 비준해 일하는 모든 사람이 일터 괴롭힘으로부터 보호받아야 한다"라고 주장했다.고 오요안나 기상캐스터는 지난해 9월 15일 MBC 내에서 직장 내 괴롭힘을 당했다는 유서를 남긴 채 사망했다. 유가족과 언론 시민단체 등은 오는 15일 고인의 1주기를 맞아 MBC 앞에서 추모문화제를 열 계획이다.