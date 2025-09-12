강을 흐르게 하는 일이 우리의 기후정의다

AD

큰사진보기 ▲이게 강이냐사대강 자연성 회복을 요구하는 활동가들이 캠페인을 벌이고 있다. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 안숙희 환경운동연합 정책변화팀장이 작성하였습니다.

최근 생물다양성과학기구(IPBES)가 '생물다양성·물·식량·건강 상호연계 평가' 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면, 생물다양성 파괴로 매년 10~25조 달러 규모의 경제적 손실이 발생한다. 이는 전 세계 연간 국내총생산(GDP)의 약 4분의 1에 해당한다. 또한 전 세계 GDP의 절반을 웃도는 50조 달러(약 7경 2455조 원) 규모의 경제활동이 자연에 의존해 이루어진다.그러나 이러한 활동 대부분은 단기 수익 중심으로 추진되며, 생태계에 가해지는 위험이 결국 경제적 비용으로 되돌아온다는 점이 간과되고 있다고 보고서는 지적한다. 이를테면 농업에서 비료를 과다하게 사용하면 당장의 생산량을 늘릴 수 있겠지만, 비료에 의한 하천오염이 발생해 소요되는 비용은 간과하는 식이다.우리는 이 보고서가 발표되기 전부터 비슷한 경험을 겪었다. 바로 4대강사업이다. 강의 모래를 준설하고, 보를 만들며 건설 산업이 일부 회복되었을지 모르겠다. 그러나 수질 관리 비용, 보 관리 비용, 농업 피해, 생물다양성의 훼손, 계산하기도 어려운 사회적 비용과 주민건강 피해가 발생하고 있다.이번 여름도 여전히 녹조가 창궐했다. 4대강사업 완공 이후 13년째 반복되고 있으며 그 양상은 더 심각해지고 있다. 전국 29개 조류경보를 발령 지점의 조류경보 발령일수는 2019년 492일에서 2024년 882일로 늘었다. 낙동강 유역은 한 해의 절반을 녹조와 함께 보낸다.환경단체는 녹조독소의 위험을 경고했다. 낙동강 유역 주민 콧속에서 청산가리 독성의 6600배 수준의 맹독이 검출됐다. 바람을 타고 2km 떨어진 도시의 가정집 거실에서도 녹조독소가 발견됐다. 녹조물로 농사를 지을 수밖에 없는 농민은 쌀, 무, 배추를 키우고 그 농작물이 전국에 유통된다.이재명 대통령은 공약을 통해 4대강 재자연화를 선언했고, 시민은 투표로 이를 지지했다. 국정기획위원회가 발표한 123대 국정과제에도 4대강 자연성 회복이 포함됐다. 김성환 환경부 장관은 '강은 흘러야 한다'는 소신이 있다고 밝혔다. 정치, 시민의 지지, 행정의 여건이 갖춰진 듯 보이지만, 왜 4대강은 자연성 회복의 첫 단추를 끼우지 못하고 있을까.문제는 행정의 접근방식에 있다. 현재 시민사회가 요구하는 건 수계별 민관협의체다. 김성환 환경부 장관은 지난 9일 "(4대강에 설치된 16개 보별로) 상황이 다 다르기에 우선 개방할 수 있는 곳은 개방하고, 없어도 되겠다고 하는 보는 철거할 수도 있다"며 "강별 유역 협의체와 그 협의체들이 참여하는 중앙 협의체를 복원할 예정으로 주민과 전문가 공론을 듣고 결정하겠다"고 말했다.시민단체 입장에서는 16개 보마다 관련된 이해당사자와 기득권 전문가 등을 통해 내용을 정쟁화하고, 이들의 논의가 마무리되어야 재자연화하겠다는 것이 아닌가 우려스럽다. 7000억 원이 필요한 취양수시설 개선 예산도 마찬가지다. 취양수시설 개선은 보를 개방하기 위한 선행 과제다. 환경부가 생각하는 예산과 속도로 이재명 대통령 임기 내에 낙동강 수문을 열 수 있겠는가 걱정된다.환경부는 4대강사업을 수호하고자 하는 관료집단의 땜질식 처방에 포위되었다. 이들은 문재인 정부의 4대강 자연성 회복을 윤석열 정부에 들어오자마자 백지화시킨 세력이다. 이들이 활개치는 사이 피해를 입는 것은 주로 강 유역에 거주하며 생계를 이어가는 농민, 어민, 주민이다. 4대강사업에 대한 책임이 없는 이들이 가장 큰 피해를 보고 있다. 흐르지 않는 4대강은 부정의의 단면을 보여준다.시민사회는 이미 해결책을 제시했다. 조속히 취양수시설을 우선 개선하고, 윤석열 정부에서 취소한 보 처리방안을 복구하며, 국가물관리기본계획을 원상회복하고, 보를 개방하고 또 철거하며, 녹조독소 기준도 마련하라는 것이다. 이는 4대강 자연성 회복 사업을 국가전략사업 수준으로 끌어올리지 않고서는 가능하지 않다.법·제도, 조직, 현장이 함께 작동해야 한다. 지금 환경부가 하는 땜질 처방으로는 가능하지 않다. 문재인 정부도 4대강 자연성 회복을 천명했지만, 그저 뜨거운 감자였다. 손에 들고 있지도 못하고 입에 넣어 삼키지도 못했다. 이재명 정부가 이를 되풀이하지 않으려면, 4대강 자연성 회복의 상을 정확히 수립하고, 그 책임까지 명확히 해야 한다. 움직이지 않는 관료를 위한 이재명 대통령의 결단이 필요하다.4대강의 자연성 회복은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제다. 처음에는 이명박 대통령의 대운하 사업이 의심스러워서, 이후에는 녹조로 뒤덮인 강을 보고 있을 수 없어서, 이제는 나의 아이가 살아갈 미래가 두려워서, 이 문제를 해결하기 위해 927 기후정의행진에 나간다. 강을 흐르게 하는 일이 우리의 기후정의다.