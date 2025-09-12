맞벌이 12년차 부부의 다정한 살림 다짐

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"따뜻한 말 끝에는 언제나 다시 따뜻한 시작이 있다."

AD

'갓 지은 따뜻한 밥을 내놓을 수 있으면 좋으련만, 오늘도 결국 즉석밥이네.'

"미안해."

"아니야 괜찮아."

"고마워."

'내일은 조금 더 잘해야지. 내일은 꼭 밥솥으로 밥을 지어야지!'

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타그램과 블로그에도 실립니다.

맞벌이 부부로 살아온 지난 12년 동안, 우리는 이 말을 숱하게 확인하며 살아왔다.부부의 살림살이는 원래 함께 돕는 거라지만, 현실은 언제나 생각처럼 부드럽게 흘러가진 않는다. 종일 회사에서 보내고 나면 집안일을 둘러보는 눈길부터 피곤하다. 싱크대에 쌓인 그릇은 그대로고, 바닥에는 양말 한 짝이 굴러다닌다. '오늘은 꼭 정리해야지' 다짐하면서도, 퇴근 후 몸은 늘 천근만근이다.부지런하게 해내고 싶지만 손은 느리고, 바쁜 일정에 쫓기다 보면 미루는 습관이 고개를 든다. 결국 우리 밥상 위에는 따뜻한 갓 지은 밥 대신 즉석밥이 올라오는 날이 많다. 전자레인지에서 '띵' 소리가 울리면, 밥상은 순식간에 차려진다. 그 앞에서 양심은 늘 속삭인다.그러나 결혼 12년 차. 완벽하지 않아도 쌓이고 쌓인 시간 덕분에 어떻게든 해내며 살아왔다. '후다닥' 대충 차린 밥상이라도, 둘이 마주 앉아 밥을 뜨는 순간은 따뜻하다. 몇 가지 되지 않는 반찬들이지만 서로 맛있게 먹어주고, 오늘 하루 있었던 일을 나누다 보면 그게 곧 우리 식탁의 소중한 대화가 된다.그 자리에 빠지지 않는 또 한 명의 가족이 있다. 바로 반려묘 다람이다. 엄마, 아빠 사이에 공평하게 자리를 잡고 앉아 있는 다람이는 말 없이도 큰 존재감을 뽐낸다. "다람이도 고맙다람~"이라는 다람이를 흉내 내는 말에, 부부가 시덥잖은 웃음을 나누며 하루의 피로를 덜어낸다. 하루 끝 피곤했던 일상을 순식간에 웃음으로 바꾸는 일종의 마법이다.살림이란 해도 해도 티가 안 나는 일이다. 그러나 하지 않으면 티가 너무 많이 난다. 그래서 더 서운해지고, 그래서 더 쉽게 지친다. 하지만 그럼에도 우리가 오늘도, 내일도 집안일을 이어가는 건, 결국 서로의 한마디 때문이다.이 짧은 말 한마디가 우리 집의 엔진이 된다. 밥을 못 차려서 미안해하는 마음을, '괜찮아'라는 말이 안아준다. 소소한 밥상 앞에서라도 '고맙다'는 말이 서로를 살린다. 우리는 매일 다짐한다.이렇게 매번 다짐은 하지만 내일도 다시 즉석밥이 올라올 가능성은 크다. 그래도 괜찮다. 매번 후회하면서도 또다시 시작하는 게 우리 삶이고, 그게 우리 부부가 걸어온 지난 12년이기도 하다. 완벽하지 않아도 괜찮다. 중요한 건 따뜻한 말 한마디가 있다는 것이다. 그 말 끝에서 우리는 언제나 다시 시작할 수 있었다. 앞으로도 그럴 것이다.내일도 집은 엉망일지 모른다. 내일도 반찬은 몇 가지 되지 않을지 모른다. 하지만 우리는 다시 웃으며 마주 앉을 것이다. 그 자리엔 오늘도, 내일도 변함없이 '다람이'가 함께할 것이다. 따뜻한 말 끝에, 다시 따뜻한 시작이 있음을 믿으면서.