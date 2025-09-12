할아버지의 '저속노화'를 돕는 손녀의 말들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲손녀딸을 돌보기는 결코 쉽지만은 않지만 나를 천천히 늙어가게 한다. ⓒ 이준만 관련사진보기

AD

"하나만 먹어도 충분하잖아?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

교직 생활을 마감할 시점이 점점 다가오자, 은퇴한 다음 무얼 하며 지낼지 무척 고민이 되기 시작했다. 은퇴 후의 삶을 미리미리 설계해 두라는 먼저 은퇴한 선배들의 말을 귀에 못이 박히게 들었지만 아무리 생각을 거듭해도 딱히 할 만한 일이 떠오르지 않았다. 이러다가 은퇴 후 할 일 없이 빈둥 빈둥거리며 지루한 시간을 견딜 수 없어 하는 내 모습이 자꾸 떠올라 우울감에 사로잡히곤 했다.그런데 막상 지난해 8월, 정년 퇴임을 하고 나자 빈둥거릴 틈이 없었다. 해야 할 일이 생겼다. 손녀딸을 돌보아 주기로 했기 때문이다. 고심 끝에 내린 결정이었다. 손녀딸을 돌보기 위해 30년 넘게 산 땅을 떠나 도 경계를 넘어 이사를 했다. 딸과 사위의 직장이 멀어 딸네 부부는 오전 6시 30분쯤 출근길에 나서야 했다. 그 시간까지 딸네 집에 가려면 우리 부부는 오전 5시 20분에 일어나야 했다. 현직에 있을 때는 오전 6시 30분쯤 일어났는데 말이다. 월요일에서 금요일까지 그래야 하니, 빈둥댈 틈이 없는 건 너무나 당연한 일이었다.손녀딸 돌보기는 결코 쉬운 일이 아니었다. 그렇지만 즐겁고도 행복한 일이다. 지난해 네 살이던 손녀딸은 이제 다섯 살이 되었다. 또래에 비해 말이 빠른 편인 손녀딸은 다섯 살이 되자 말을 더욱 잘했다. 손녀딸이 하는 이야기를 듣고 있노라면 어떤 때는 빙그레 웃음이 나기도 하고 어떤 때는 박장대소를 하기도 한다. '웃으면 젊어진다'는 옛말이 있지 않은가. 손녀딸이 하는 말과 행동을 듣고 보면서 파안대소할 때마다 젊어지지는 않더라도 늙어가는 속도는 더뎌지지 않을까 생각한다.같이 퇴임한 한 지인은 딱히 할 일이 없어 하루하루 심심하고 지겨워 죽을 지경이라며 고속 노화 중이라고 하소연했다. 그 지인에게 손녀딸을 돌보며 생긴 여러 가지 일화를 들려주고 싶다. 이 이야기를 들으면 분명 배시시 웃음이 나거나 포복절도하리라. 노화 속도도 좀 더뎌지지 않을까 생각한다.어느 월요일 아침이었다. 이날은 사흘 만에 손녀딸을 보는 날이었다. 이런 날은 손녀딸을 보고 싶은 마음이 더욱 새록새록하다. 아내와 함께 딸네 집 문을 열고 들어가니, 손녀딸은 제 방 침대에 곤히 잠들어 있었다. 딸과 사위는 출근하고 아내와 나는 거실 소파에 앉아 있었다.30분쯤 지났을까. 손녀딸이 "할머니"하고 불렀다. 아내와 내가 후다닥 손녀딸에게 달려갔다. 아내가 손녀딸을 꼬옥 안으며 "너무 너무 보고 싶었어"라고 하자 손녀딸은 눈도 제대로 뜨지 않은 채 제 할머니 목을 부둥켜안으며 "나도 너무 너무 보고 싶었어"라고 말했다.며칠 만에 우리 부부를 보면 손녀딸은 꼭 이런 말을 하곤 한다. 그 말을 들을 때마다 나도 모르게 빙그레 웃음이 나온다. 너무 귀엽고 신통방통하다는 생각이 든다. 우리 부부가 손녀딸을 돌보는 보람을 한껏 느끼는 순간이다. 손녀딸을 돌보는 데서 오는 고달픔이 눈 녹듯 스르르 사라진다.'스틱 고구마'는 손녀딸이 좋아하는 과자 중 하나다. 언젠가 엘리베이터 안에서 손녀딸이 그 '스틱 고구마'를 먹고 있었다. 오도독 오도독 소리를 내며 참 맛나게도 먹었다. 엘리베이터에 같이 타고 있던 한 아주머니가 "아유, 그게 그렇게 맛있어? 나도 먹고 싶네"라고 말할 정도였다.어느 날, 어린이집에서 손녀딸을 하원시켜 딸네 집으로 갔다. 딸내미가 퇴근하기 전이라 집에는 손녀딸과 나 둘 뿐이었다. 손녀딸은 집에 들어가자마자 무언가 먹을 것을 찾기 시작했다. 출출한 모양이었다.손녀딸의 최종 선택은 '스틱 고구마'였다. 봉지를 뜯더니, 손녀딸은 맛있게 그 '스틱 고구마'를 먹기 시작했다. 앉아서 먹다가, 서서 먹다가, 돌아다니면서 먹다가, 누워서 먹기도 했다. 하도 맛있게 먹길래 "할아버지도 좀 줘" 했다. 약간 망설이는 듯하더니 손녀딸은 마지못해 '스틱 고구마' 한 개를 꺼내 나에게 내밀었다. 한 개 가지고는 도저히 성에 차지 않아 더 달라고 했다. 누워서 '스틱 고구마'를 먹고 있던 손녀딸은 잠시 고민하는 듯하더니, 이윽고 이렇게 말했다.이 말을 나에게 남긴 채 손녀딸은 남은 '스틱 고구마'를 몽땅 다 먹어 치웠다. 너무 맛있어서 할아버지에게 더 이상 나누어 주고 싶지 않았나 보다. 무작정 '싫어', '안 돼'라고 하지 않고 손녀딸 나름대로 할아버지는 '하나만 먹어도 충분하다'는 논리를 내세웠다. 할아버지로서는 이 또한 너무 신통방통하고 예쁘기 그지없었다. 여지없는 '손녀딸 바보' 입증이다.이 밖에도 손녀딸과의 일화는 무궁무진하다. 최소 하루에 한 번은 웃게 된다. 손녀딸을 돌보는 일이 마냥 쉽지만은 않다. 그러나 손녀딸을 돌보며 내 삶에서 약간의 긴장감을 느끼면서도 늘 웃음과 함께하게 된다. 그러니 분명, 나는 손녀딸을 돌보면서 천천히 늙어가고 있다.