책 빌리러 갔을 뿐인데, 5종 종합선물세트 받은 날

큰사진보기 ▲책 free마켓과년도 잡지, 폐기 및 기증 도서 무료 배부 행사 ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲향기로운 책 추천향주머니 시향 후, 향과 어울리는 책 추천 포스트잇을 작성한 이용자에게 선물을 증정하는 행사 ⓒ 유상신 관련사진보기

'이건 안 할 이유가 없지!'

'이건 뭐 내게 딱 필요한 맞춤형 선물이잖아!'

큰사진보기 ▲'오토의 털 스웨터' 원화 전시책과 함께 원화를 볼 수 있어 감동이다 ⓒ 유상신 관련사진보기

'아! 행복해.'

'그런데 내가 왜 도서관에 왔더라? 독서의 달 행사에 깊이 빠져 즐기다 보니 정작 빌려야 할 책은 뒷전이었네!'

큰사진보기 ▲'오토의 털 스웨터 원화'전시 안내어린이20명에게 원화 전시를 보고 활동지 작성하면 책을 선물해준다. ⓒ 유상신 관련사진보기

큰사진보기 ▲무료 배부 받은 그림책 10권한보따리 그림책을 선물받으니, 갑자기 마음부자가 된 것 같다 ⓒ 유상신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 장수교육청 도서관 5종 종합선물세트 : 무료 배부 그림책 10권+책 추천으로 받은 향주머니 + 오토의 털 스웨터 원화 전시 감상 + 대출하고 뽑기 쿠폰으로 받은 '브라우니' 간식 + 사서의 친절함으로 얻은 함박 웃음

지난 화요일, 독서모임에서 필요한 그림책을 대출하기 위해 가까운 장수교육청 도서관에 들렀다. 막 도서관 문을 열고 들어서니 1층 로비에서 9월 독서의 달 행사가 진행 중이었다.내 눈에 제일 먼저 번쩍 띈 것은 '책 프리(free) 마켓 '행사. 과년도 잡지와 폐기, 또는 기증 도서를 무료로 1인 최대 5권 배부하는 행사였다. 지난해에도 관심 있는 책들을 알뜰히 챙겨와서 잘 읽었기에, 옳다구나 싶어 빠르게 살펴봤다. 올해는 그림책들이 대거 꽂혀 있었다.은퇴 후 그림책에 푹 빠져 지내고 있는 중이라서 기쁜 마음으로 훑어 보니, 아는 작가들의 그림책들이 여러 권 눈에 들어온다. 게다가 얼마 전 모임에서 함께 공부한 '그림책 역사'에서 빼놓을 수 없는 귀한 작가들의 이름들이 섞여 있어 더욱 반가웠다. 역시 '아는 게 힘'이고 '눈이 보배'다. 이게 웬 횡재냐 싶어 나와 남편 몫으로 10권의 책을 챙겼다.그림책 선물로 갑자기 큰 부자가 된 듯 배가 불렀다. 행사가 시작된 지 며칠이 지났는데 '왜 이렇게 귀한 책이 아직도 남아 있었나' 생각해보니 내가 고른 책들은 출간한 지 꽤 오래 되어 신간 그림책을 위주로 읽는 사람들에게는 큰 관심을 끌지 않는 책이었나 보다. 역시 모든 물건에는 임자가 따로 있다.한껏 부푼 마음으로 그 옆을 보니, 이번엔 '향기로운 책' 추천 코너. 이용자 100명에게 전시된 '사쉐'(향주머니)를 시향한 후, 향과 어울리는 책을 포스트잇에 적어 추천하면 선물을 증정하는 행사다.독서 모임을 꾸준히 하고 있어 그동안 추천하고 싶은 책이 줄을 서 있다. 유칼립투스 향을 고르고 지난 모임에서 읽었던 <휴먼카인드> 추천글을 적어 사서에게 전했더니 전시판에 붙인 후 향주머니를 선물해주신다. 마침 전날 친정에 다녀오는 길에 엄마가 싸주신 찌개 국물이 흘러 차 안에 냄새가 배 곤란했는데, 그걸 덮어 줄 향주머니를 선물로 받다니!즐겁게 행사에 참여는 걸 눈 여겨 본 사서가 2층에서는 '오토의 털 스웨터 원화 전시'가 진행되고 있다고 살짝 알려 주신다. 오호라, 이곳 산골에서 그림책 원화까지 볼 수 있다니. 듣던 중 또 반가워 냉큼 2층으로 올라가 보았다. 안내 글을 읽어 보니, 원화 전시를 보고 활동지를 작성한 어린이에게는 '오토의 털 스웨터 책'을 선물해준단다. 이럴 때는 어린이가 아닌 게 분하다.그림책의 제목과 그림에서 따뜻함이 느껴져, 책을 먼저 읽어보고 원화를 감상해보았다. <오토의 털스웨터> 그림책에는 북쪽 나라에 사는 '리사'와 '닐스' 집에 남쪽 나라에 사는 '오토'가 놀러오면서 벌어지는 이야기가 그려져 있었다. 문화와 환경 차이로 힘들어 하는 '오토'를 위해 '리사'와 '닐스'가 서로 머리를 맞대고 궁리하며 우정을 나누는 과정이 유쾌하게 묘사돼 있다. 책을 읽은 뒤, 아름다운 원화를 감상하니 그들의 우정이 더욱 아름답고 따뜻하게 느껴졌다.혼잣말을 하려다가 정신을 차려본다.시간을 보니 벌써 한 시간이나 지났다. 빌릴 책이 많아 근처 도서관을 더 들러야 할테니 어서 책을 빌려봐야겠다. 여러 권의 책이 필요해 사서에게 함께 찾아주기를 요청해보았다. 사서가 얼른 나와 5분도 채 안되어 원하는 책을 다 찾아 전해준다. '어쩜!' 나 혼자 찾았더라면 한참 걸렸을 일을 이렇게 친절하고 빠르게 해결해주다니, 벌어진 입이 이젠 귀에 걸쳐져 내려오지 않는다.대출을 마치고 나자 이번에는 행운을 담은 대출 쿠폰에 도장을 찍어 주신다. 기간 중 대출 권 수에 따라 쿠폰 도장을 찍고, 3·5·10번째 도장을 찍을 찍게 되면 '뽑기'가 제공되는 행사라면서 뽑기통을 내민다. 두 개를 뽑아 열어보니, 한 개는 꽝이고 한 개는 브라우니 과자가 쓰여있다. 이게 웬일이야! 밥 먹은지 한참 지난 데다 오래 서 있었더니 다리도 아프고 달달한 게 먹고 싶던 차에 이젠 간식까지.아무래도 나를 위한 날인가 싶었다. 책을 빌리기 위해 빈 가방 하나 들고 도서관에 들렀다가 가방 하나로는 모자라 다른 한 손까지 책을 안고 도서관 문을 나서면서 혼자 누리기 아깝다는 생각이 들었다. 9월 독서의 달을 맞아, 전국 각지 도서관에서는 도서관을 방문하는 사람들을 위한 다양하고 푸짐한 행사를 정성껏 준비해 놓고, 많은 사람이 찾아와 실컷 즐겨주기를 기다리고 있다.부디, 많은 사람들이 가까운 지역 도서관에 들러 책을 읽고 행사에 참여해보면서 나처럼 마음 부자가 되어 환하게 웃는 일이 생기기를 기대해본다.