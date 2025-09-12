메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"검찰청 폐지하고 공소청·중수청 신설 찬성" 51%

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.12 11:39최종 업데이트 25.09.12 11:39

"검찰청 폐지하고 공소청·중수청 신설 찬성" 51%

[한국갤럽] 반대 의견은 37%, 수사-기소 분리 검찰개혁에 더 무게, 중도층에서도 56% 찬성

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
더불어민주당과 정부, 대통령실이 고위당정협의회에서 검찰청 폐지, 공소청·중대범죄수사청 신설 등을 포함한 정부조직 개편안을 확정할 계획인 가운데 7일 서울 서초구 대검찰청.
더불어민주당과 정부, 대통령실이 고위당정협의회에서 검찰청 폐지, 공소청·중대범죄수사청 신설 등을 포함한 정부조직 개편안을 확정할 계획인 가운데 7일 서울 서초구 대검찰청. ⓒ 연합뉴스

국민 10명 중 5명이 검찰청을 폐지하고 기존 검찰의 기소권과 수사권을 나눠 담당할 공소청과 중대범죄수사청을 신설하는 방안에 찬성하는 것으로 나타났다.

12일 발표된 한국갤럽 9월 2주차 조사결과다. 한국갤럽은 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 1002명(총 통화 8475명, 응답률 11.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이러한 검찰개편안에 대한 찬반 여부를 조사했다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).

검찰청 폐지 및 공소청·중수청 신설에 찬성한다는 응답은 51%, 반대한다는 응답은 37%였다. 의견 유보는 13%였다. 찬성 의견이 반대 의견을 오차범위 밖으로 크게 앞선 결과다.

AD
지역별로 보면 대구/경북(찬성 37%-반대 45%)과 부산/울산/경남(46%-46%)을 제외한 대다수 지역에서 찬성 의견이 50%에 육박하거나 상회하는 것으로 나타났다. 연령별로는 30대(50%-38%)·40대(70%-22%)·50대(66%-28%)에서 찬성 의견이 압도적이었다. 반면 18·19세 포함 20대(32%-44%)와 60대(47%-47%), 70대 이상(32%-45%)에서는 찬반 의견이 엇비슷하거나 반대 의견이 앞섰다.

지지정당·이념성향별로는 크게 엇갈렸다. 더불어민주당 지지층의 82%가 찬성 의견을, 국민의힘 지지층의 79%가 반대 의견을 밝혔다. 보수층에서는 61%가 검찰청 폐지 및 공소청·중수청 신설에 반대했다(찬성 29%). 그러나 진보층에서는 82%가 찬성 의견을 밝혔다(반대 11%). 중도층에서는 찬성 의견이 56%, 반대 의견이 35%로 나타났다.

자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#검찰개혁#한국갤럽#여론조사#중수청#수사기소분리

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령, 사상 최초로 특활비 내역 공개한다

독자의견2

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초