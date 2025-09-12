메뉴 건너뛰기

충북에서도 9월 27일 '기후정의행진' 열린다

사회

대전충청

25.09.12 11:28

충북에서도 9월 27일 '기후정의행진' 열린다

오후 1시부터 청주 현대미술관 일대... 시민참여 부스 및 집회, 행진 진행

‘9.27 충북 기후정의행진 기획단’ 제공.
‘9.27 충북 기후정의행진 기획단’ 제공. ⓒ 충북인뉴스

충북에서 '기후정의행진'이 열린다.

'9.27 충북 기후정의행진 기획단기획단'은 오는 27일 오후 1시부터 청주 현대미술관 일대에서 '9.27 충북 기후정의행진'을 진행한다고 밝혔다.

이날 행사는 충북을 비롯해 서울·대구·대전·부산·창원·안동·제주 등 전국 곳곳에서 동시 다발적으로 열린다.

세부 일정은 오후 1시부터 2시 40분까지 시민들이 참여할 수 있는 사전 행사를 진행하고, 오후 3시부터 3시 50분까지는 집회를, 오후 4시부터 5시까지는 행진을 진행할 계획이다.

2019년 '기후위기비생행동'이라는 이름으로 서울에서 처음 시작된 이 행사는 '기후위기에 맞선 정의로운 사회 전환'을 목적으로 한다.

앞서 9'.27 기후정의행진 조직위원회'는 선포식을 열고, 기후정의를 위한 6대 요구와 18개 세부 요구를 제시한 바 있다.

6대 요구는 ▲온실가스 감출 목표와 전환 계획 수립 ▲탈핵, 탈화석연료, 공공재생에너지 확대로 정의로운 에너지 전환 실행 ▲성장과 대기업을 위한 반도체, AI산업 육성 재검토 및 신공항·4대강사업·국립공원 케이블카·신규 댐 등 생태계 파괴사업 중단 ▲모든 생명의 안전하고 존엄한 삶과 기본권 보장 및 사회공공성 강화 ▲농업·농민의 지속 가능성을 위한 농민 권리와 생태친환경 농업 전환, 먹거리 기본권 보장 ▲방위산업 육성과 무기 수출 중단 등이다.

특히 충북에서는 탄소배출 대폭 감소와 기후재난 대응을 위한 정부와 지자체의 책임을 촉구할 계획이다.

'9.27 충북 기후정의행진 기획단'은 10일 청주시외버스터미널과 청주 현대미술관 앞에서 선전전 및 홍보 활동을 진행했다. 이 활동은 17일과 24일에도 진행할 예정이다.

한편 13일부터는 충북 곳곳에서 기후정의영화제가 열린다. 상영 작품은 남태제·문정현·김진열 감독의 다큐멘터리 영화 <바로 지금 여기>로, 이 작품은 오는 17일 개봉된다.

3명의 감독이 기후위기 현실을 담은 이 작품은 기후재난과 불평등 문제, 연대의 필요성, 기후위기 대응 문제를 다뤘다.

충북에서 영화를 감상할 수 있는 곳은 청주, 충주, 음성, 옥천, 영동, 제천, 괴산 등 7곳이다.

청주지역 관람 일정은 17일(수) 오후 7시 30분 CGV청주서문, 19일(금) 청주충북환경운동연합이다. 음성지역은 13일(토) 오후 2시, 18일(목) 오후 7시 음성노동인권센터에서 각각 관람할 수 있다. 옥천지역은 16일(화) 오후 6시 30분 '둠벙'에서, 영동지역은 16일(목) 오후 6시 영동군농민회관에서 볼 수 있다. 제천은 19일(금) 오후 7시 제천시네마, 충주는 25일(목) 오후 7시 메가박스 충주연수 8관, 괴산은 17일(수) 오후 7시 충북유기농업연구센터 대강당이다.

'9.27 충북 기후정의행진 기획단'은 "기후위기는 더 이상 미래의 위기가 아니라 지금, 현재 우리 삶을 위협하는 문제"라며 "9월 27일 충북의 시민들이 함께 모여, 기후위기에 맞선 정의로운 사회 전환을 힘차게 외칠 것"이라고 다짐했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

댓글
