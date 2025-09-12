203인포그래픽연구소의 '실험동물 수의사(LAV)', 세계적 학술 저널에 게재

큰사진보기 ▲국내 연구진과 국내 인포그래픽 대표적인 회사인 '203 인포그래픽연구소'가 공동 기획·제작한 '실험동물 수의사(Laboratory Animal Veterinarian, LAV)' 관련 인포그래픽이 세계적 권위를 가진 해외 학술 플랫폼 Springer Nature 산하 BMC(BioMed Central) 학술지인 ‘Laboratory Animal Research’에 2025년 9월 정식 게재됐다. ⓒ 203 인포그래픽연구소 관련사진보기

