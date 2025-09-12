203인포그래픽연구소의 '실험동물 수의사(LAV)', 세계적 학술 저널에 게재

국내 연구진과 인포그래픽 전문 회사인 '203인포그래픽연구소'가 공동 기획·제작한 '실험동물 수의사(Laboratory Animal Veterinarian, LAV)' 관련 인포그래픽이 지난 8일 스프링거 네이처(Springer Nature) 산하 BMC(BioMed Central) 학술지인 <Laboratory Animal Research(실험 동물 연구)>에 게재됐다.
실험동물 수의사(LAV)의 사회적·학문적 역할과 그 필요성, 국내·외 법적 위상, 실제 업무와 윤리적·과학적 중요성을 한눈에 이해할 수 있도록 시각화한 인포그래픽이다. 국내 인포그래픽 산업과 실험동물 수의사 분야가 국제적으로 공인받을 수 있다는 사실을 보여주는 성과를 거뒀다. 실험동물 수의사는 연구‧실험에 사용되는 동물의 건강, 윤리적 관리, 복지, 시설 운영, 연구 지원 등 전문적 역할을 담당한다.
연구진과 203인포그래픽연구소는 실험동물 수의사의 정의, 법적·윤리적 의무, 동물복지, 진료, 시설 관리 및 연구 지원 등 실험동물 수의사의 핵심 업무를 마인드맵과 내러티브 다이어그램(Narrative Diagram), 그래픽·디자인을 통합하는 방식으로 설계·제작했다. 이번 인포그래픽은 한국실험동물수의학회(KCLAM)의 주도로, 수의사, 대학·공공·민간 연구소 교수진, 그래픽 전문가 등 20인 이상 협업체제에서 개발됐다.
해당 인포그래픽은 한국의 동물실험·연구 환경을 세계 무대에 알림과 동시에, 과학적 실험 신뢰성과 동물복지 향상에 기여하는 실험동물 수의사의 필수적 역할을 효과적으로 전달하는 새로운 지침으로 평가받고 있다.
BMC(BioMed Central)는 <스프링거 네이처> 그룹 산하의 전 세계적 오픈액세스 학술 저널 브랜드다. 엄정한 동료 평가와 영향력 높은 인용지수를 보유해 학계의 공신력을 인정받고 있다. 이번 인포그래픽을 게재한 <Laboratory Animal Research> 저널 또한 의학·생명과학 분야에서 국제적 영향력을 가진 SCI(E)급 공식 저널이다.
<그라피스 Graphis>는 "수상작들이 창작자들의 재능을 대표하며 글로벌 디자인 업계의 새로운 벤치마크를 설정하고 있다"고 평가했다. '203인포그래픽연구소'는 한국의 대표적인 인포그래픽 전문 기관으로, 복잡한 데이터와 정보를 직관적이고 아름다운 시각 언어로 변환하는 작업을 전문으로 한다. 데이터 분석부터 디자인 구현까지 통합적 접근법을 통해 단순한 정보 전달을 넘어선 감동과 인사이트를 제공한다.