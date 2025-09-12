이 대통령, 긍정평가 58%...부정사유 1위 '외교'

큰사진보기 ▲11일 취임 100일을 맞은 이재명 대통령의 기자회견을 한 시민이 휴대전화로 보고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 지난 4일(현지 시각) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. [ICE 홈페이지 영상 캡쳐] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 12일 한국갤럽 9월 2주차 조사에서 58%로 나타났다. 전주 조사 대비 5%p 하락한 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 대비 6%p 오른 34%로 집계됐다. 부정평가 사유 1순위는 '외교'였다. 미국 조지아주 배터리공장 건설 현장에서 일하던 한국인 300여 명이 미 이민단속당국에 의해 강제구금된 영향으로 추정된다.한국갤럽이 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 8475명, 응답률 11.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회). 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.대구/경북(6%p↑, 36%→42%, 부정평가 42%)과 70대 이상(1%p↑, 46%→47%, 부정평가 42%)을 제외한 대다수 지역·연령별 응답층의 긍정평가가 하락했다. 이에 따라 한국갤럽 조사기준 8월 3주차 이후 상승하던 추세가 반전된 셈이다(56%→59%→63%→58%).지역별로는 부산/울산/경남(13%p↓, 61%→48%, 부정평가 45%)의 하락 폭이 가장 컸다. 그 외 ▲ 서울(5%p↓, 66%→61%, 부정평가 35%) ▲ 인천/경기(2%p↓, 64%→62%, 부정평가 29%) ▲ 대전/세종/충청(1%p↓, 55%→54%, 부정평가 36%) ▲ 광주/전라(6%p↓, 89%→83%, 부정평가 11%) 등에서는 전주 대비 1~6%p 하락했다.연령별로는 30대(8%p↓, 66%→58%, 부정평가 35%)와 40대(8%p↓, 81%→73%, 부정평가 23%)의 하락 폭이 가장 컸다. 50대(5%p↓, 72%→67%, 부정평가 27%)의 긍정평가도 전주 대비 5%p 하락했다. 18·19세 포함 20대(3%p↓, 48%→45%, 부정평가 39%)와 60대(3%p↓, 58%→55%, 부정평가 37%)의 긍정평가는 전주 대비 3%p 하락했다.무당층(-, 44%→44%, 부정평가 39%)의 긍정평가는 변화가 없었다. 하지만 더불어민주당 지지층의 긍정평가(92%)는 전주 대비 3%p 하락했고 국민의힘 지지층의 긍정평가(16%)는 전주 대비 7%p 하락했다.이념성향별 응답층의 긍정평가도 모두 하락했다. 보수층의 긍정평가는 전주 대비 3%p 하락한 34%, 부정평가는 5%p 오른 59%로 집계됐다. 중도층의 긍정평가는 4%p 하락한 61%, 부정평가는 4%p 오른 30%였다. 진보층의 긍정평가도 전주 대비 5%p 하락한 87%, 부정평가는 3%p 오른 9%로 나타났다.참고로 이번 조사에서는 보수층(290→301)과 중도층(315→343)이 전주 조사보다 많이 표집되고 진보층(269→247)은 덜 표집됐다.국정수행 긍·부정평가자에게 자유응답으로 이유를 물은 결과를 보면, 미 조지아주 한국인 구금사태로 추정된다.부정평가 사유로 '외교'(22%)를 꼽은 응답이 전주 대비 11%p나 늘면서 부정평가 사유 1순위가 됐다. 전주 조사 당시 부정평가 사유 1순위였던 '경제/민생'(14%)을 꼽은 응답은 9%p 하락한 것과 대비된다. 긍정평가 사유에서도 '외교'(12%)를 꼽은 응답은 전주 대비 6%p 줄면서 1순위에서 2순위로 내려앉았다.즉, 한미정상회담 결과에 대한 긍정적 평가가 이번 사태로 인해 철회된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 정부가 구금 사태 관련 미 정부와 진행한 교섭 과정 및 결과 등에 대한 평가는 이번 조사에 반영되지 않은 것으로 본다.한편 정당 지지도 조사 결과는 전주 조사 대비 크게 변하지 않았다. 한국갤럽이 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회) 민주당 지지도는 전주 대비 1%p 오른 42%로 나타났다. 국민의힘 지지도는 전주 대비 변화 없는 24%로 조사됐다. 그 외에는 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1% 순으로 나타났다. 무당층은 26%였다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.