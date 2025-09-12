'김건희 특검 기소 1호' 사건 재판, 10월 말부터 매주 열린다

큰사진보기 ▲김건희특검 구속영장 청구 이일준 삼부토건 회장이일준 삼부토건 회장이 지난 7월 17일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

김건희 특검(민중기 특별검사)이 처음으로 재판에 넘겼던 '삼부토건 주가조작 사건' 공판이 오는 10월 말부터 매주 진행된다.서울중앙지방법원 제34형사부(한성진 재판장)는 12일 오전 이 사건의 두 번째 공판준비기일을 열고 재판 절차를 신속하게 진행하겠다고 밝혔다. 삼부토건 이일준 회장·이응근 전 대표 쪽은 난색을 표했지만, 한성진 재판장은 "어려움이 있겠지만 재판부도 어쩔 수 없이 빨리 해야 하는 사건"이라면서 "오는 10월 31일부터 매주 금요일 개정하려 한다"고 강조했다.김건희 특검법에는 '6·3·3 원칙'이라 불리는 신속 재판 규정이 담겨 있다. 1심은 공소 제기일로부터 6개월 이내, 2심과 3심은 앞선 재판 선고일로부터 3개월 내 선고해야 한다. 또한 재판부는 특검이 기소한 사건을 다른 사건보다 먼저 진행해야 한다.공판준비기일에는 피고인 출석 의무가 없지만, 이일준 회장과 이응근 전 대표는 이날 법정에 출석했다.다음 공판준비기일은 오는 26일 오전 10시로 잡혔다.한편, 55일 동안 도망치다 지난 10일 붙잡힌 이기훈 전 삼부토건 부회장 구속영장실질심사가 이날 오후 3시 30분 이정재 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사 심리로 진행된다. 이 전 부회장은 지난 7월 구속영장실질심사를 앞두고 도주한 바 있다. 구속 여부는 이르면 오늘 늦은 밤 결정될 것으로 보인다.