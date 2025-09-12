국힘 "특검법 합의안 파기, 이재명 정권 수뇌부 합작 사기극"

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘은 더불어민주당이 여야가 합의로 마련한 3대 특검법 개정안을 파기한 일을 두고 "(여당 지도부가) 서로 손발이 잘 안 맞았을 뿐이지 본질적으로 이재명 정권 수뇌부의 합작 사기극"이라고 비판했다.송언석 국민의힘 원내대표는 12일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 원내대책회의에서 "민주당은 결국 특검 수사 기한을 연장하고, 특검을 공룡조직으로 만드는 3대 특검법 개정안을 일방적으로 통과시켰다. 이 과정에서 민주당 지도부는 서로 책임을 떠넘기는 우스운 촌극을 보여줬다"라며 이같이 말했다.송 원내대표는 "정청래 여의도 대통령은 여야 합의안을 사전에 보고받았음에도 아무것도 모르는 척하며 뻔뻔하게 모든 책임을 같은 원내지도부에 뒤집어씌우려 했다. 원내지도부는 '일단 정부조직법을 통과시키고 나중에 특검법을 개정해 수사 기간을 연장하는 것도 가능하지 않냐'는 취지의 발언을 했다"라고 지적했다.그러면서 "한식(寒食)에 뒤통수치나 청명(淸明)에 뒤통수치나 언젠가는 야당의 뒤통수를 치고 특검을 연장하려 했다는 얄팍한 모략을 실토한 것"이라며 "국민이 보기에는 한심스럽기 짝이 없다"라고 목소리를 높였다.그는 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견 발언도 문제 삼았다. 송 원내대표는 "이 대통령은 '여야 합의안을 몰랐다, '그렇게 하길 바라지 않는다'는 새빨간 거짓말을 태연하게 기자회견에서 늘어놨다"라며 "협상 과정에서 여당 원내지도부는 대통령실과 전혀 소통하지 않았다는 얘기인가"라고 반문했다.정희용 국민의힘 사무총장은 "대통령 취임 100일에 여야 협치는 내팽개쳐졌다"라며 "여당 당대표와 원내대표 간 권력다툼·집안싸움은 대한민국을 또다시 특검 정국으로 내몰았다"라고 가세했다. 그러면서"여야 간 합의와 협상이 (정청래) 당 대표 한마디에 뒤집혀 버린다면 앞으로 있을 합의에 대해 신뢰를 담보할 수 있을지 의문"이라고 지적했다.한편 송 원내대표는 이 대통령이 전날 최교진 교육부 장관 임명안을 재가한 일을 두고 "노골적인 전교조 보은 인사"라며 "이재명 정부 혼용무도 100일의 화룡점정 격인 임명 강행에 이 대통령은 분명히 후회할 것"이라고 말했다. 이 외에도 이재명 정부의 ▲ 공공 주도 부동산 정책 ▲ 조지아주 한인 구금 사태 등 외교·안보 실패 등을 지적하기도 했다.국민의힘은 이날 원내대책회의 직후 국회 '이재명 정부 100일 국정 파탄 실정 토론회'를 이어간다. 오후 2시부터는 국회 본관 앞 계단에서 '야당탄압 독재정치 규탄대회'를 열고 장외 투쟁을 벌인다.